Αδελφός διοικητή της Χεζμπολάχ ο δράστης της επίθεσης σε συναγωγή στο Μίσιγκαν

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι ο αδελφός του δράστη της επίθεσης στη συναγωγή του Μίσιγκαν ήταν διοικητής της Χεζμπολάχ

Ο 41χρονος Αϊμάν Μοχάμεντ Γκαζάλι έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο «Temple Israel» στο West Bloomfield Township του Μίσιγκαν, την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο αδελφός του, Ιμπραήμ Μοχάμεντ Γκαζάλι, ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των επιχειρήσεων όπλων στο πλαίσιο ενός εξειδικευμένου τμήματος της Μονάδας Μπαντρ της Χεζμπολάχ.

Ιμπραήμ Μοχάμεντ Γκαζάλι

«Αυτή η μονάδα της λιβανέζικης τρομοκρατικής οργάνωσης είναι υπεύθυνη για την εκτόξευση εκατοντάδων ρουκετών εναντίον ισραηλινών αμάχων καθ’ όλη τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου με το Ιράν», ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο IDF.

Οι δύο αδελφοί του Γκαζάλι, μια ανιψιά και ένας ανιψιός σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 5 Μαρτίου στην πόλη Μασγκάρα του Λιβάνου, λίγες μόνο ημέρες πριν από την επίθεση.

Ο Γκαζάλι, στον οποίο επιτράπηκε η είσοδος στις ΗΠΑ το 2011 ως σύζυγος Αμερικανού πολίτη, απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα υπό την προεδρία του Ομπάμα το 2016, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Την Πέμπτη, οδήγησε περίπου 38 μίλια από το σπίτι του στο προάστιο Ντιρμπορν Χάιτς του Ντιτρόιτ, όπου κατοικεί κυρίως μουσουλμανικός πληθυσμός, προς το Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες συναγωγές της Μεταρρυθμιστικής Εβραϊκής Κοινότητας στη χώρα, η οποία περιλαμβάνει επίσης ένα σχολείο και έναν παιδικό σταθμό.

Αφού τράκαρε με το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν γεμάτο πυροτεχνήματα και δοχεία βενζίνης, αντάλλαξε πυροβολισμούς με έναν οπλισμένο φρουρό ασφαλείας πριν τελικά αυτοκτονήσει με πυροβολισμό, αφού εγκλωβίστηκε στο φλεγόμενο όχημα.

Κανένα από τα 140 παιδιά, τους δασκάλους και το προσωπικό που βρισκόταν μέσα στη συναγωγή δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χάρη στην άμεση αντίδραση της ιδιωτικής υπηρεσίας ασφαλείας του Temple Israel.

