Πέθανε ο σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης με την τεράστια διεθνή καριέρα

Ο σπουδαίος Κύπριος σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών. Το βράδυ του Σαββάτου η απώλειά του συγκλόνισε τον κόσμο της γαστρονομίας.

Με έδρα το Παρίσι, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης κατάφερε να μεταφέρει τις γεύσεις της Μεσογείου στην καρδιά της Ευρώπης, δημιουργώντας το εστιατόριο Mavrommatis, το οποίο απέσπασε αστέρι Michelin, μια ιστορική διάκριση για την ελληνική κουζίνα εκτός Ελλάδας.

Με πάθος για την ποιότητα, τον σεβασμό στα παραδοσιακά υλικά και τη δημιουργικότητα στη σύγχρονη γαστρονομία, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της υψηλής γαστρονομίας και ενέπνευσε νέες γενιές σεφ.

Νίκος Χριστοδουλίδης: Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε πρωτοπόρος της μεσογειακής γαστρονομίας

«Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα για τον θάνατο του διακεκριμένου Κύπριου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη, μιας προσωπικότητας που τίμησε την Κύπρο διεθνώς μέσα από το έργο, τη δημιουργικότητα και το ήθος του» δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και επισήμανε:

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε πρωτοπόρος της μεσογειακής γαστρονομίας και ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό. Κατόρθωσε να αναδείξει διεθνώς τις γεύσεις και τα προϊόντα της πατρίδας μας, κατακτώντας την αναγνώριση της γαλλικής και διεθνούς γαστρονομικής κοινότητας.

Πέραν της λαμπρής επαγγελματικής του πορείας, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης και η οικογένειά του υπήρξαν διαχρονικά γέφυρα φιλίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Με την παρουσία και τη δράση τους στη γαλλική πρωτεύουσα συμβάλλουν διαχρονικά, ουσιαστικά στην ενίσχυση των γαλλοκυπριακών σχέσεων, καλλιεργώντας έναν ιδιαίτερο δεσμό.

Παρά τη διεθνή του επιτυχία, ο ίδιος παρέμεινε πάντοτε βαθιά συνδεδεμένος με τις ρίζες του. Η αγάπη του για την Κύπρο, για τον τόπο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, υπήρξε σταθερή και ανιδιοτελής.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό, όχι μόνο στον χώρο της γαστρονομίας, αλλά και στον απόδημο Κυπριακό Ελληνισμό.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».



Η ανάρτηση του Check In Cyprus για τον χαμό του Ανδρέα Μαυρομμάτη:

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Μαυρομμάτης

Γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς της Κύπρου και ήταν το πρώτο από τρία αδέρφια μιας αγροτικής οικογένειας. Πήγε στο Παρίσι το 1977 για να σπουδάσει Κοινωνιολογία και Ψυχολογία όμως η δουλειά που έπιασε σε ένα εστιατόριο για να βγάζει τα προς το ζην, αποδείχθηκε καθοριστική για το μετέπειτα της καριέρας και της ζωής του. Εκεί, ανακάλυψε την αγάπη του για τη γαστρονομία και την επιχειρηματικότητα γύρω από αυτήν (Ανδρέας Μαυρομμάτης).

Σπούδασε στη γαλλική σχολή Le Monde, όπου διδάχθηκε την τέχνη της κουζίνας, τις τεχνικές και τα μυστικά της, ενώ συνάντησε και μεγάλους γάλλους σεφ, τους οποίους συμβουλεύτηκε και έμαθε από αυτούς. Στα χρόνια που εργαζόταν και σπούδαζε, τον ακολούθησαν στη Γαλλία και τα αδέλφια του, ο Ευαγόρας, που σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες, και ο Διονύσης, απόφοιτος Οικονομικής Σχολής. Το 1981, ωθούμενοι από την ανάγκη τους για βιοπορισμό, άνοιξαν ένα μικρό παντοπωλείο στο 5ο Διαμέρισμα του Παρισιού, το Μavrommatis deli, που έπαιρνε προϊόντα από την Κύπρο και την Ελλάδα, ενώ λίγο καιρό αργότερα έκαναν ένα άλλο αποφασιστικό βήμα, περνώντας στην εστίαση. Το παντοπωλείο μετατράπηκε σε εστιατόριο, μία νέα μπουτίκ με ελληνικά προϊόντα ιδρύθηκε και οι ελληνικές συνταγές άρχισαν να γίνονται περιζήτητες από τους Γάλλους.

Ακολούθησε η ταβέρνα, η «Λιχουδιές της Αφροδίτης» (Les Délices d’ Aphrodite) και το 1993 άνοιξαν το «Mavrommátis» και δύο «Bistrot Mavrommátis», το ένα στη Madeleine και το άλλο στο Passy.

Η αλυσίδα Mavrommátis σήμερα, έχει 4 εστιατόρια στο Παρίσι, 9 καταστήματα που τροφοδοτούν το Παρίσι, τη Νίκαια (Γαλλία) και τη Μασσαλία (Γαλλία) και στην Κύπρο. Τα εστιατόρια Μαυρομμάτης στο Παρίσι σερβίρουν δημιουργική, παραδοσιακή κυπριακή και ελληνική κουζίνα, αναβαθμισμένη και εκσυγχρονισμένη από τη συνένωσή της με τις γαλλικές τεχνικές. Εκεί έχουν γευματίσει μεγάλες προσωπικότητες, όπως η ηθοποιός Κατρίν Ντενέβ, αλλά και πολιτικά πρόσωπα της Γαλλίας, όπως ο Φρανσουά Ολάντ, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νικολά Σαρκοζί.

Η εταιρεία έχει τα δικά της τυποποιημένα προϊόντα με τις ελληνικές γεύσεις που διαθέτουν στη γαλλική αγορά υπό την επωνυμία «Τhessalia», ενώ ένα εργοστάσιο στα προάστια του Παρισιού συσκευάζει τα ελληνικά προϊόντα. Μάλιστα, τα ελληνικά παρασκευάσματα έχουν τέτοια ζήτηση που η επιχείρηση πουλά το απίστευτο ρεκόρ των 150 κιλών ταραμοσαλάτας ημερησίως.

Το 2013 τιμήθηκε ως Chef της Χρονιάς στα Cyprus Eating Awards. To 2022 και πάλι στο πλαίσιο των Eating Awards απονεμήθηκε στον κορυφαίο Κύπριο σεφ ο τιμητικός έπαινος για τη συνολική του Προσφορά στην Εστίαση.

Το 2018, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης κέρδισε το πρώτο αστέρι Michelin, για την εξαιρετικά δημιουργική κυπριακή και ελληνική κουζίνα.

Ο σπουδαίος σεφ επιμελήθηκε το diner de gala των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2019, ενώ το εστιατόριό του «Vivaldi by Mavrommatis» στο ξενοδοχείο Four Seasons της Λεμεσσού, βραβεύθηκε με Χρυσό Σκούφο στην παρθενική διοργάνωση του θεσμού στην Κύπρο.

Ήταν συγγραφέας πολλών βιβλίων μαγειρικής μεταξύ των οποίων το, Mavrommatis - 45 recettes de Grèce, avec amour (French Edition) Oct 25, 2018 by Andreas Mavrommatis, Costa-Gavras, Nikos Aliagas και Les délices d'Aphrodite: 80 recettes grecques.

Πηγή: polignosi