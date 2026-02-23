Ουαλία: Γονείς «πρότυπο» - Μετέτρεψαν σε ρινγκ το γήπεδο σε αγώνα ποδοσφαίρου κάτω των 14 ετών

Σοκαριστικές σκηνές εκτιλύχθηκαν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα για παιδιά κάτω των 14 ετών, το απόγευμα του Σαββάτου, στην Ουαλία, όταν οι γονείς που παρακολουθούσαν έπαιξαν ξύλο.

Τις συμπλοκές πυροδότησε η αποβολή ενός παίκτη κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ εφήβων των ομάδων Aberkenfig BGC και Trefelin BGC.

Οι εξοργισμένοι γονείς καταγράφηκαν να ανταλλάσσουν γροθιές, καθώς η βία κλιμακωνόταν.

Η παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων έπεσε στο κενό, ενώ ακόμα και οι έφηβοι παίκτες προσπαθούσαν, αλλά μάταια να χωρίσουν τους εξοργισμένους ενήλικες.

Ο καβγάς συνεχίστηκε για περίπου 90 δευτερόλεπτα, με αρκετούς ενήλικες να καταλήγουν στο έδαφος, ενώ οι θεατές φώναζαν «είναι απλά ένα παιχνίδι» και «τα παιδιά σας σας βλέπουν».

Ένας άλλος ακούγεται να λέει επανειλημμένα: «Ελάτε, είμαστε καλύτεροι από αυτό».

Το βίντεο του καβγά, που τραβήχτηκε από μια μητέρα που παρακολουθούσε, έχει γίνει viral και έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές στο διαδίκτυο.

An under 14’s match in Wales was abandoned between Trefelin and Aberkenfig football clubs after the parents started fighting,



SHAMBLES ??‍♂️



♻️ @TheRefereeForum #referee #matchabandoned #youthfootball #grassrootsfootball pic.twitter.com/Va8UvECsMH — Rootz TV (@Rootz_TV) February 23, 2026

Οι θεατές καταδίκασαν τις σκηνές, αφού τα παιδιά αναγκάστηκαν να χωρίσουν τους ενήλικες που πάλευαν. Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα και οι δύο ομάδες διεξάγουν τώρα εσωτερικές έρευνες για το περιστατικό.

Και οι δύο σύλλογοι έχουν υποσχεθεί να διερευνήσουν τον καυγά που συνέβη στο γήπεδο Pandy Park στο Bridgend της Νότιας Ουαλίας.