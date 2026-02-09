Μασκ: Έβαλε στην άκρη τα σχέδια για τον πλανήτη Άρη – Τώρα θέλει αποικία στη Σελήνη

Να φέρει πιο κοντά στην πραγματικότητα τα φιλόδοξα σχέδια του για αποικίες των ανθρώπων στο διάστημα επιχειρεί ο Έλον Μασκ.

Ο ισχυρός άνδρας του Χ και της SpaceX αποκάλυψε ότι πλέον η φιλοδοξία του να δει ανθρώπους να διαμένουν στον πλανήτη Άρη δεν θα είναι προτεραιότητα. Πρωταρχικός στόχος του θα είναι να στείλει τους ανθρώπους για διαμονή στη Σελήνη.

Ο Έλον Μασκ στην Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. AP

Σε ανάρτησή του στο Χ ο δισεκατομμυριούχος είπε ότι η εταιρεία του SpaceX αλλάζει προτεραιότητες προκειμένου να κατασκευάσει μία «αυτοαναπτυσσόμενη πόλη στη Σελήνη». Υποστήριξε ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί σε λιγότερο από μια δεκαετία. Ένα αντίστοιχο σχέδιο για την πλανήτη Άρη θα χρειαζόταν περισσότερα από 20 χρόνια.

«Η βασική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση του μέλλοντος του πολιτισμού και η Σελήνη είναι ταχύτερη. Το ταξίδι στον Άρη είναι εφικτό μόνο όταν οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται κάθε 26 μήνες (διάρκεια ταξιδιού έξι μήνες), ενώ μπορούμε να εκτοξεύουμε πτήσεις προς τη Σελήνη κάθε 10 ημέρες (διάρκεια ταξιδιού 2 ημέρες)», ανέφερε ο Έλον Μασκ.

Σε αυτή τη φάση δεν είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει «αυτοαναπτυσσόμενη πόλη» την οποία ονειρεύεται ο Μασκ.

Ο Έλον Μασκ υπογράμμισε ότι η εταιρεία του παραμένει προσηλωμένη στην κατασκευή μιας πόλης στον Άρη και θα ξεκινήσει να το κάνει πράξη μετά από 5 έως 7 χρόνια. Τον περασμένο Μάιο, ο δισεκατομμυριούχος είχε δηλώσει ότι η SpaceX εργαζόταν για να προσγειώσει το πρώτο της μη επανδρωμένο σκάφος Starship στον Άρη στα τέλη του 2026.