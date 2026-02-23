Τριγμούς στις σχέσεις ΗΠΑ - Βρετανίας για το καθεστώς της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία

Η βάση αποτελεί επί δεκαετίες κομβικό σημείο εκκίνησης αμερικανικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή 

Newsbomb

Τριγμούς στις σχέσεις ΗΠΑ - Βρετανίας για το καθεστώς της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία

Αυτή η εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δείχνει μια αεροφωτογραφία του Ντιέγκο Γκαρσία. (Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μέσω AP, Αρχείο)

US Navy
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το καθεστώς του Ντιέγκο Γκαρσία, νησιού στον Ινδικό Ωκεανό, στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, όπου λειτουργεί κοινή αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση, προκαλεί τριγμούς στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Λονδίνου, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Στρατιωτικοί αναλυτές επαναφέρουν τις επικρίσεις τους για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2025 να παραχωρήσει τον έλεγχο των Τσάγκος στον Μαυρίκιο, εκτιμώντας ότι η κίνηση ενδέχεται να απειλήσει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, περιορίζοντας την πρόσβαση στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης Ντιέγκο Γκαρσία. Η εγκατάσταση αποτελεί επί δεκαετίες κομβικό σημείο εκκίνησης αμερικανικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Κύκλοι που ανησυχούν για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας προειδοποιούν ότι η συμφωνία μπορεί να επιτρέψει στο Πεκίνο να ασκήσει οικονομική πίεση στον Μαυρίκιο, ώστε να μπλοκάρει την αμερικανική πρόσβαση στη βάση. Κίνα και Μαυρίκιος υπέγραψαν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου το 2019, ενώ τον Ιούλιο η νησιωτική χώρα χαρακτήρισε τον εαυτό της «στρατηγική περιφερειακή πλατφόρμα» για το Πεκίνο.

Η επιρροή αυτή, σύμφωνα με τον Μπρεντ Σάντλερ, πρώην επικεφαλής Στρατηγικής και Ναυτικής Πολιτικής στη Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (2012-2015) και νυν στέλεχος του συντηρητικού think tank Heritage Foundation, ενδέχεται να επιτρέψει στην Κίνα «να παγιώσει σταδιακά παρουσία στο Ντιέγκο Γκαρσία και να καταστήσει τη βάση επιχειρησιακά άνευ σημασίας».

Οι επικρίσεις αυτές ακολούθησαν ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να «χάσει τον έλεγχο» της βάσης, και μάλιστα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Ο Τραμπ σημείωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν θα έπρεπε να «παραδώσει» το Ντιέγκο Γκαρσία σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ ενδέχεται να το χρειαστούν για στρατιωτική δράση «αν το Ιράν αποφασίσει να μην κλείσει συμφωνία».

Η κυβέρνηση Στάρμερ αντέδρασε, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με το BBC, ότι η συμφωνία αποτελεί «τον μοναδικό τρόπο διασφάλισης του μακροπρόθεσμου μέλλοντος» της βάσης. Το κείμενο της συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου–Μαυρικίου εγγυάται «απεριόριστη πρόσβαση, στάθμευση και υπερπτήσεις για αεροσκάφη και πλοία του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών». Ωστόσο, σύμφωνα με τους Times, ο Στάρμερ φέρεται να αρνήθηκε αίτημα του Τραμπ για χρήση της βάσης σε ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν.

Ο Μαρκ Μοντγκόμερι, πρώην διευθυντής επιχειρήσεων της Διοίκησης Ειρηνικού των ΗΠΑ, σχολίασε ότι «δεν είναι ιδανικό να διαπιστώνεις πως μια εγκατάσταση που περιλαμβανόταν σε επιχειρησιακό σχεδιασμό δεν είναι πλέον διαθέσιμη», προσθέτοντας ότι παρότι δεν ισοδυναμεί με απώλεια αεροπλανοφόρου λόγω βλάβης, «έχει επιχειρησιακό αντίκτυπο».

Σύμφωνα με τον Άρζαν Ταραπόρε, πρώην Αυστραλό στρατιωτικό σύνδεσμο στις ΗΠΑ επί προεδρίας Ομπάμα, αν η Ουάσιγκτον θεωρήσει ότι απειλείται η πρόσβασή της στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία, ενδέχεται να εντείνει την πίεση κατά της συμφωνίας ή ακόμη και να κινηθεί μονομερώς για να τη διασφαλίσει. «Σε περίπτωση πολέμου, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στον Δυτικό Ειρηνικό, οι ΗΠΑ δεν θα αποδεχθούν απώλεια πρόσβασης. Θα παλέψουν για αυτήν. Το νομικό καθεστώς δεν θα έχει σημασία», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

23:55WHAT THE FACT

Φως στο απόλυτο σκοτάδι: Μικρόβια φωτοσυνθέτουν στα βάθη των σπηλαίων του Νέου Μεξικού

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο φέρνει τον διαστημικό τουρισμό στη Γη

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα και επίσημα ανάμεσα στις 10 σφοδρότερες στα χρονικά

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΗΠΑ με Ρωσία και Κίνα στη Γενέυη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

23:35ΑΠΟΨΕΙΣ

Πεντάγωνο προς Τραμπ: «Ένας πόλεμος με το Ιράν θα εξαντλούσε τις αμερικανικές δυνάμεις» - Τραμπ: Fake news

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Εξαφανίστηκαν 2.500 εξαρτήματα ιταλικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Έρευνα της Εισαγγελίας

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες οι νεκροί από τις ταραχές στο Μεξικό: 10.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην πολιτεία Χαλίσκο μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τριγμούς στις σχέσεις ΗΠΑ - Βρετανίας για το καθεστώς της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχρός και ανέκφραστος ο Νικ Ράινερ στο δικαστήριο για τη δολοφονία των γονιών του - Δήλωσε αθώος

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία «πάγωσε» πάνω από 880 εκατ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η ταινία που έκανε την Κέιτ Μίντλετον να κλάψει ενώ την έβλεπε

23:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ουαλία: Γονείς «πρότυπο» - Μετέτρεψαν σε ρινγκ το γήπεδο σε αγώνα ποδοσφαίρου κάτω των 14 ετών

22:53WHAT THE FACT

Μέταλλο που επιπλέει αλλάζει τα δεδομένα των θαλάσσιων κατασκευών - Νέοι ορίζοντες στη ναυπηγική εμπνευσμένοι από τη Φύση

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός έπεσε σε χαράδρα στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης - Ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Προειδοποίηση από τον ανώτατο στρατηγό των ΗΠΑ για τους κινδύνους επέμβασης στο Ιράν

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαδικτυακός καβγάς Καρανίκα-Πολάκη στα σχόλια του Facebook με «ξεφτιλισμένους» και «φτύσιμο»

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εισροή υδάτων σε αλιευτικό με έξι επιβαίνοντες βορειοανατολικά της Σύρου

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εκεί που η προσευχή συναντά τη φύση – Το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ταξίδι στα άστρα χωρίς υπέρβαση της ταχύτητας του φωτός - Το «Άγιο Δισκοπότηρο» της ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Ηλιόπουλη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση μελών καρναβαλικού πληρώματος σε δύο νεαρά άτομα - Οπαδικά τα κίνητρα

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα και επίσημα ανάμεσα στις 10 σφοδρότερες στα χρονικά

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαδικτυακός καβγάς Καρανίκα-Πολάκη στα σχόλια του Facebook με «ξεφτιλισμένους» και «φτύσιμο»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά - Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

20:20LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Δείτε το πρώτο βίντεο από σκηνή της ταινίας The Riders στην Ύδρα

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

21:44ΚΑΙΡΟΣ

«Κεραυνός εν αιθρία»: Πότε συμβαίνει το επικίνδυνο φαινόμενο - «Μπορεί να χτυπήσει 30 χιλιόμετρα μακριά από την καταιγίδα»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ