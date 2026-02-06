Ντιέγκο Γκαρσία: Γιατί είναι τόσο σημαντικό για τις ΗΠΑ ένα απομονωμένο νησί στη μέση του Ινδικού
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε δημόσια τοποθέτησή του, αναφέρεται στις συνομιλίες με τον Κιρ Στάρμερ και διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει καμία απειλή κατά της αμερικανικής παρουσίας στον Ινδικό Ωκεανό
Σε ανάρτησή του, στο ιδιόκτητο μέσο TruthSocial, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ παραγωγικές» τις συζητήσεις που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σχετικά με το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι το Ντιέγκο Γκαρσία είναι ένα απομονωμένο νησί στον Ινδικό Ωκεανό, μέρος του Βρετανικού Εδάφους Ινδικού Ωκεανού, στο οποίο φιλοξενείται μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η γεωγραφική του θέση, σχεδόν στο μέσο της διαδρομής μεταξύ Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας, το καθιστά κομβικό για την προβολή ισχύος των ΗΠΑ. Από τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία υποστηρίζονται αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ανεφοδιασμού και στρατηγικής αποτροπής, επιτρέποντας στην Ουάσιγκτον να ελέγχει κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές.
Η Βρετανία αποφάσισε να παραχωρήσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στο κράτος του Αγίου Μαυρικίου βάζοντας τέλος σε μια μακρόχρονη διεθνή διαμάχη που κρατούσε από τη δεκαετία του 1960.
Σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοίνωσε το Λονδίνο, η κυριαρχία του Αρχιπέλαγος Τσάγκος μεταβιβάζεται στον Μαυρίκιο, με εξαίρεση το Ντιέγκο Γκαρσία, το οποίο θα παραμείνει υπό βρετανικό έλεγχο μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Η ρύθμιση αυτή υποτίθεται ότι διασφαλίζει τη συνέχιση της κοινής βρετανοαμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο νησί.
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από έντονες πιέσεις του ΟΗΕ και διεθνών δικαστηρίων, τα οποία είχαν κρίνει ότι ο διαχωρισμός των Τσάγκος από τον Μαυρίκιο κατά την αποαποικιοποίηση ήταν παράνομος. Την ίδια ώρα, το Λονδίνο ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα αποδυνάμωσης της στρατιωτικής παρουσίας στο Ντιέγκο Γκαρσία, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την ασφάλεια ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. Παρόλα αυτά θεωρείται ότι οι «στενές σχέσεις» που έχει αναπτύξει ο Άγιος Μαυρίτιος με την Κίνα μπορεί μακροπόρθεσμα να θέσουν σε κίνδυνο την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.
Τι λέει ο Τραμπ
Όπως ανέφερε, ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ντιέγκο Γκαρσία φιλοξενείται μια από τις σημαντικότερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, στρατηγικά τοποθετημένη στο κέντρο του Ινδικού Ωκεανού. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η θέση της βάσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη δύναμη του προσωπικού και τις σύγχρονες δυνατότητες του στρατιωτικού εξοπλισμού.
Στην ίδια ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημειώνει ότι κατανοεί πως η συμφωνία μίσθωσης που έχει συνάψει η κυβέρνηση Στάρμερ θεωρείται από πολλούς η καλύτερη δυνατή. Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει όμως ότι, σε περίπτωση που η συμφωνία αυτή καταρρεύσει στο μέλλον ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε απειλή κατά των αμερικανικών επιχειρήσεων και δυνάμεων στη βάση, η Ουάσιγκτον διατηρεί το δικαίωμα να διασφαλίσει στρατιωτικά και να ενισχύσει την αμερικανική παρουσία στο Ντιέγκο Γκαρσία.
Ο Τραμπ καταλήγει τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει να υπονομευθεί ή να απειληθεί η παρουσία των ΗΠΑ σε μια τόσο κρίσιμη στρατιωτική βάση, απορρίπτοντας, όπως αναφέρει, «ψευδείς ισχυρισμούς ή περιβαλλοντικές υπερβολές» που θα μπορούσαν να τεθούν ως πρόσχημα.