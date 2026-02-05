Τραμπ: Δημόσια πρόσκληση για προσευχή - «Θα αφιερώσουμε την Αμερική στον Θεό»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκύβει το κεφάλι κατά τη διάρκεια του Εθνικού Πρωινού Προσευχής, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα τη διοργάνωση συγκέντρωσης για προσευχή που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 17 Μαΐου για να «αφιερώσουμε για άλλη μια φορά την Αμερική στον Θεό».

«Στις 17 Μαΐου 2026, προσκαλούμε Αμερικανούς από όλη τη χώρα να συγκεντρωθούν στο Εθνικό Πάρκο μας για να προσευχηθούν και να αποδώσουν ευχαριστίες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος παρευρέθηκε σε ένα πρόγευμα προσευχής στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Θα αφιερώσουμε για άλλη μια φορά την Αμερική στον Θεό», είπε, επαναλαμβάνοντας τη φράση από τον όρκο πίστης των ΗΠΑ, ο οποίος αναφέρεται σε «ένα έθνος υπό τον Θεό» («one nation under God»)

Το Εθνικό Πάρκο είναι μια μεγάλη πλατεία που εκτείνεται ανάμεσα σε ένα μνημείο αφιερωμένο στον πρώην πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν και στο Καπιτώλιο, στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμμετείχε στο «εθνικό πρόγευμα προσευχής», μια εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο και συγκεντρώνει μέλη του Κογκρέσου, θρησκευτικούς και παγκόσμιους ηγέτες όπως και διεθνείς προσκεκλημένους.

Μιλώντας ενώπιον ενός ακροατηρίου που περιελάμβανε μέλη της αντιπολίτευσης του Κογκρέσου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε: «Δεν ξέρω πώς κάποιος που είναι θρησκευόμενος μπορεί να ψηφίσει Δημοκρατικούς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πρόσφατα ότι δεν πιστεύει ότι θα πάει στον παράδεισο. Σήμερα δήλωσε πιο αισιόδοξος για τις πιθανότητες που έχει για ουράνια σωτηρία.

«Πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να τα καταφέρω», είπε, αναγνωρίζοντας ότι «δεν ήταν ένας τέλειος υποψήφιος» για να πάει στον παράδεισο.

