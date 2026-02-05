Σι Τζινπίνγκ προς Τραμπ: «Οι ΗΠΑ πρέπει να χειριστούν τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν με σύνεση»

Ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε την Ταϊβάν «το πιο σημαντικό ζήτημα» στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες (4/2) με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σι είπε μεταξύ άλλων στον Τραμπ να είναι «συνετός» όταν προμηθεύει όπλα στο νησί, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι «αποδίδει μεγάλη σημασία» στους δεσμούς με την Ουάσινγκτον και ελπίζει ότι και οι δύο πλευρές θα βρουν τρόπους να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την τηλεφωνική κλήση «εξαιρετική, μακροσκελή και διεξοδική». Η χθεσινή κλήση πραγματοποιήθηκε μετά από μια σειρά επισκέψεων δυτικών ηγετών στην Κίνα τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, με την ελπίδα να επαναφέρουν τις σχέσεις τους με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Ο ίδιος ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ένα ταξίδι για το οποίο όπως λέει, «ανυπομονεί ιδιαίτερα». Πρόσθεσε ότι το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς 20 εκατομμυρίων τόνων αμερικανικής σόγιας, από τους τρέχοντες 12 εκατομμύρια τόνους. «Η σχέση με την Κίνα, και η προσωπική μου σχέση με τον Πρόεδρο Σι είναι εξαιρετικά καλή, και οι δύο συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί έτσι», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Οι δύο ηγέτες είχαν την τελευταία τηλεφωνική συνομιλία τον Νοέμβριο για μια σειρά θεμάτων, όπως το εμπόριο, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η φαιντανύλη και η Ταϊβάν, σύμφωνα με τον Τραμπ και το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Εκτός από την Ταϊβάν και τη σόγια, ο Τραμπ και ο Σι συζήτησαν επίσης για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Κίνα από τις ΗΠΑ στην τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης, έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σχετικά με την Ταϊβάν, ο Σι δήλωσε ότι το αυτοδιοικούμενο νησί αποτελεί «έδαφος της Κίνας» και ότι το Πεκίνο «πρέπει να διαφυλάξει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα [της Ταϊβάν]». «Οι ΗΠΑ πρέπει να χειριστούν το ζήτημα των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν με σύνεση», προειδοποίησε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Κίνα έχει από καιρό δεσμευτεί να «επανενωθεί» με την Ταϊβάν και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να το πράξει. Οι ΗΠΑ έχουν επίσημους δεσμούς με το Πεκίνο και όχι με την Ταϊβάν και έχουν στενές διπλωματικές σχέσεις εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, παραμένουν ισχυρός σύμμαχος της Ταϊβάν και είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων του νησιού.

Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε μια τεράστια πώληση όπλων αξίας περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν, η οποία περιελάμβανε προηγμένους εκτοξευτές πυραύλων, αυτοκινούμενα οβιδοβόλα και μια ποικιλία πυραύλων. Το Πεκίνο είχε δηλώσει τότε ότι αυτή η «προσπάθεια υποστήριξης της ανεξαρτησίας [της Ταϊβάν]» μόνο «θα επιτάχυνε την ώθηση προς μια επικίνδυνη και βίαιη κατάσταση στα στενά της Ταϊβάν».

«Όπως οι ΗΠΑ έχουν τις ανησυχίες τους, έτσι και η Κίνα έχει ανησυχίες», δήλωσε ο Σι στον Τραμπ την Τετάρτη. «Εάν οι δύο πλευρές εργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση με πνεύμα ισότητας, σεβασμού και αμοιβαίου οφέλους, σίγουρα μπορούμε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες η μία της άλλης», είπε. Λίγες ώρες πριν από την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τραμπ, ο Σι είχε μια εικονική συνάντηση με τον ηγέτη της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την οποία και οι δύο χαιρέτησαν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας.

