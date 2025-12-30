Κίνα: Εκτόξευσε πυραύλους ανοιχτά της Ταϊβάν κατά τη δεύτερη ημέρα στρατιωτικών ασκήσεων

Πύραυλοι εκτοξεύονται από την Κίνα στα ανοικτά της Ταϊβάν
Η Κίνα εκτόξευσε πυραύλους στα ανοικτά της Ταϊβάν, κατά τη δεύτερη ημέρα μεγάλης κλίμακας πολεμικών ασκήσεων γύρω από το νησί, με στόχο την εφαρμογή αποκλεισμού. Το Πεκίνο ανέπτυξε νέα πλοία αμφίβιας εφόδου, παράλληλα με βομβαρδιστικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, σε αυτό που το Πεκίνο χαρακτήρισε «αυστηρή προειδοποίηση» κατά των αυτονομιστικών δυνάμεων και των δυνάμεων «εξωτερικής παρέμβασης».

Η Κίνα επιμένει εδώ και καιρό ότι η Ταϊβάν -η οποία κυβερνάται ξεχωριστά από την Κίνα από το 1949 μετά τον εμφύλιο πόλεμο που έφερε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην εξουσία στην ηπειρωτική χώρα- αποτελεί μέρος της κυρίαρχης επικράτειάς της και έχει εκφράσει την οργή της για τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί.

Ο στρατός της πραγματοποιεί 10ωρες ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε πέντε τοποθεσίες γύρω από την Ταϊβάν. Ο κινεζικός στρατός δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει αυτό που φαινόταν να είναι ένας εκτοξευτής πυραύλων PCH-191 να εκτοξεύεται στη θάλασσα από μια άγνωστη τοποθεσία στην Κίνα και ανέφερε ότι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν σε ύδατα βόρεια και νότια της Ταϊβάν.

Μονάδες του ναυτικού και της αεροπορίας προσομοίωσαν επίσης επιθέσεις σε θαλάσσιους και εναέριους στόχους, καθώς και επιχειρήσεις κατά υποβρυχίων στα βόρεια και νότια του νησιού, ανέφερε ο κινεζικός στρατός. Οι ασκήσεις, με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025», είναι οι μεγαλύτερες ανά περιοχή και οι πιο κοντινές μέχρι στιγμής στην Ταϊβάν.

Οι ασκήσεις, οι οποίες περιελάμβαναν τη χρήση αντιτορπιλικών, φρεγατών, μαχητικών και βομβαρδιστικών, ξεκίνησαν 11 ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ένα πακέτο όπλων ύψους 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν.

Ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Ταϊβάν δήλωσε ότι το Πεκίνο φαίνεται να χρησιμοποιεί τις πολεμικές ασκήσεις για να εξασκηθεί στην επίθεση σε χερσαίους στόχους, όπως το αμερικανικής κατασκευής πυραυλικό σύστημα HIMARS - ένα ευέλικτο πυροβολικό σύστημα με βεληνεκές περίπου 300 χλμ. που θα μπορούσε να χτυπήσει παράκτιους στόχους στη νότια Κίνα.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι τα στρατεύματα της πρώτης γραμμής είναι έτοιμα να υπερασπιστούν το νησί, αλλά ότι η Ταϊπέι δεν επιδιώκει να κλιμακώσει την κατάσταση. Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 130 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 22 σκάφη του ναυτικού και της ακτοφυλακής επιχειρούσαν γύρω από το νησί κατά τη διάρκεια του 24ωρου έως τις 6 π.μ. τοπική ώρα.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας δήλωσε ότι παρόλο που 11 από τις 14 αεροπορικές διαδρομές της Ταϊπέι επηρεάστηκαν από τις ασκήσεις, καμία διεθνής πτήση δεν ακυρώθηκε. Ωστόσο, οι διαδρομές προς τα παράκτια νησιά Κινμέν και Ματσού, κοντά στις ακτές της Κίνας, είναι αποκλεισμένες, επηρεάζοντας περίπου 6.000 επιβάτες.

