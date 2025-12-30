Κίνα: Εκτόξευσε πυραύλους ανοιχτά της Ταϊβάν κατά τη δεύτερη ημέρα στρατιωτικών ασκήσεων

Η Κίνα εκτόξευσε πυραύλους στα ανοικτά της Ταϊβάν, κατά τη δεύτερη ημέρα μεγάλης κλίμακας πολεμικών ασκήσεων γύρω από το νησί, με στόχο την εφαρμογή αποκλεισμού. Το Πεκίνο ανέπτυξε νέα πλοία αμφίβιας εφόδου, παράλληλα με βομβαρδιστικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, σε αυτό που το Πεκίνο χαρακτήρισε «αυστηρή προειδοποίηση» κατά των αυτονομιστικών δυνάμεων και των δυνάμεων «εξωτερικής παρέμβασης».

Η Κίνα επιμένει εδώ και καιρό ότι η Ταϊβάν -η οποία κυβερνάται ξεχωριστά από την Κίνα από το 1949 μετά τον εμφύλιο πόλεμο που έφερε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην εξουσία στην ηπειρωτική χώρα- αποτελεί μέρος της κυρίαρχης επικράτειάς της και έχει εκφράσει την οργή της για τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί.

?? ?? #China conducted a second day of live-fire military drills around #Taiwan on Tuesday, staging rocket launches and naval-air exercises it said were aimed at simulating a blockade of the self-ruled island.



Taipei condemned the manoeuvres as "military intimidation". pic.twitter.com/5fojlNJ39M — FRANCE 24 English (@France24_en) December 30, 2025

Ο στρατός της πραγματοποιεί 10ωρες ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε πέντε τοποθεσίες γύρω από την Ταϊβάν. Ο κινεζικός στρατός δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει αυτό που φαινόταν να είναι ένας εκτοξευτής πυραύλων PCH-191 να εκτοξεύεται στη θάλασσα από μια άγνωστη τοποθεσία στην Κίνα και ανέφερε ότι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν σε ύδατα βόρεια και νότια της Ταϊβάν.

Μονάδες του ναυτικού και της αεροπορίας προσομοίωσαν επίσης επιθέσεις σε θαλάσσιους και εναέριους στόχους, καθώς και επιχειρήσεις κατά υποβρυχίων στα βόρεια και νότια του νησιού, ανέφερε ο κινεζικός στρατός. Οι ασκήσεις, με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025», είναι οι μεγαλύτερες ανά περιοχή και οι πιο κοντινές μέχρι στιγμής στην Ταϊβάν.

Οι ασκήσεις, οι οποίες περιελάμβαναν τη χρήση αντιτορπιλικών, φρεγατών, μαχητικών και βομβαρδιστικών, ξεκίνησαν 11 ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ένα πακέτο όπλων ύψους 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν.

China launched missiles and deployed dozens of fighter aircraft and navy vessels around Taiwan on Tuesday for a second day of live-fire drills aimed at simulating a blockade of the self-ruled island's key ports and assaults on maritime targets. https://t.co/7tNJVo7YgS pic.twitter.com/4jTDtLI0ye — CBS News (@CBSNews) December 30, 2025

Ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Ταϊβάν δήλωσε ότι το Πεκίνο φαίνεται να χρησιμοποιεί τις πολεμικές ασκήσεις για να εξασκηθεί στην επίθεση σε χερσαίους στόχους, όπως το αμερικανικής κατασκευής πυραυλικό σύστημα HIMARS - ένα ευέλικτο πυροβολικό σύστημα με βεληνεκές περίπου 300 χλμ. που θα μπορούσε να χτυπήσει παράκτιους στόχους στη νότια Κίνα.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι τα στρατεύματα της πρώτης γραμμής είναι έτοιμα να υπερασπιστούν το νησί, αλλά ότι η Ταϊπέι δεν επιδιώκει να κλιμακώσει την κατάσταση. Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 130 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 22 σκάφη του ναυτικού και της ακτοφυλακής επιχειρούσαν γύρω από το νησί κατά τη διάρκεια του 24ωρου έως τις 6 π.μ. τοπική ώρα.

China PLA just released video of live-fire exercises in the waters north of Taiwan. It shows rockets fired from long range PHL-16?, landed at precisely the area for the Chinese drone (KVD002) there to film the impacts to water. pic.twitter.com/mdAOeJ5ac5 — Paul Huang (@PaulHuangReport) December 30, 2025

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας δήλωσε ότι παρόλο που 11 από τις 14 αεροπορικές διαδρομές της Ταϊπέι επηρεάστηκαν από τις ασκήσεις, καμία διεθνής πτήση δεν ακυρώθηκε. Ωστόσο, οι διαδρομές προς τα παράκτια νησιά Κινμέν και Ματσού, κοντά στις ακτές της Κίνας, είναι αποκλεισμένες, επηρεάζοντας περίπου 6.000 επιβάτες.

