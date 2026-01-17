Ταϊβάν: «Προκλητική και ανεύθυνη» η πτήση κινέζικου αναγνωριστικού drone πάνω από τα νησιά Πράτας

Ένα κινεζικό αναγνωριστικό drone πραγματοποίησε σήμερα μία σύντομη πτήση πάνω από τα νησιά Πράτας στη Νότια Σινική Θάλασσα που ελέγχονται από την Ταϊβάν, με το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι να χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή «προκλητική και ανεύθυνη».

Η Ταϊβάν που έχει δημοκρατική διακυβέρνηση, ενώ η Κίνα τη θεωρεί δική της περιοχή, αναφέρει κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα γύρω της, σχεδόν σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων και πτήσεων κινεζικών drones, τα οποία, σπανίως εισέρχονται στον εναέριο χώρο της.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι το κινεζικό αναγνωριστικό drone εντοπίστηκε περίπου τα ξημερώματα σήμερα, να προσεγγίζει τα νησιά Πράτας, καθώς πετούσε στον εναέριο χώρο της ΤαΪβάν για οκτώ λεπτά και σε ύψος εκτός του βεληνεκούς των αντιαεροπορικών όπλων.