Ολυμπιακοί Αγώνες: Μη «γιουχάρετε» τους Αμερικανούς, λέει η πρόεδρος της ΔΟΕ στους θεατές

Προπόνηση στο σνόουμπορντ στο Livigno της Ιταλίας πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στις 4 Φεβρουαρίου.

Με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 να ξεκινούν την Παρασκευή (06/02), ο Ντόναλντ Τραμπ, παρότι δεν θα παρευρεθεί, κυριαρχεί, ακόμα και αποσπά την προσοχή, από την γιορτή του αθλητισμού, με την πρόεδρο της ΔΟΕ να καλεί τους θεατές να δείξουν σεβασμό στους συμμετέχοντες.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Κίρστι Κόβεντρι, απαντώντας όταν ρωτήθηκε ποιο θα ήταν το μήνυμά της προς όσους θα ήθελαν να αποδοκιμάσουν τους Αμερικανούς αθλητές στην τελετή της Παρασκευής, απάντησε:

«Ελπίζω ότι η τελετή έναρξης θα θεωρηθεί από όλους ως μια ευκαιρία να δείξουμε σεβασμό ο ένας στον άλλον», είπε, αναλογιζόμενη την εικόνα των αθλητών από διαφορετικές χώρες να συναναστρέφονται στο επίσημο Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο.

«Κανείς δεν ρωτάει από ποια χώρα προέρχονται, ποια θρησκεία έχουν, απλά κάνουν παρέα, και είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις, και μια πραγματική ευκαιρία να οπτικοποιήσουμε τι θα μπορούσαμε να γίνουμε. Ελπίζω η τελετή έναρξης να μας το υπενθυμίσει αυτό».

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, στο Μιλάνο, στις 3 Φεβρουαρίου 2026. AP/Luca Bruno

Πράκτορες της ICE στο Μιλάνο

Ενώ η τελετή έναρξης αναμένεται αύριο, στο Μιλάνο έχουν μεταβεί πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), οι οποίοι επιλέχθηκαν για την προστασία της αμερικανικής αντιπροσωπείας και τις προγραμματισμένες επισκέψεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η απόφαση να αποσταλούν πράκτορες της συγκεκριμένης υπηρεσίας προκάλεσε αντιδράσεις, με τον δήμαρχο του Μιλάνου Μπέπε Σάλα να τη χαρακτηρίζει «πολιτοφυλακή που σκοτώνει», σημειώνοντας ότι «δεν είναι καλοδεχούμενοι», έπειτα από τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών τον Ιανουάριο στη Μινεάπολη από σφαίρες μελών της ICE.

Ο Τζέι Ντι Βανς αναχωρεί για το Μιλάνο από την Ουάσινγκτον, στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Kevin Lamarque/Pool Reuters μέσω ΑΡ

Η ιταλική κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να κατευνάσει τους φόβους σχετικά με την αποστολή τους, επιμένοντας ότι δεν θα έχουν εξουσίες για την άσκηση αστυνόμευσης στους δρόμους.

Ωστόσο, η παρουσία τους έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της πρωτεύουσας της Λομβαρδίας.

Ταυτόχρονα, οι εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και του Τραμπ λόγω της επιθυμίας του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, την οποία υποστήριζε ότι θα αποκτήσει «με τον έναν τρόπο ή τον άλλο», και τις απειλές για δασμούς κατά χωρών της Ευρώπης που υποστήριξαν τη Δανία σε αυτή τη διαμάχη προτού υποχωρήσει, έχουν δημιουργήσει μία εχθρική ατμόσφαιρα πριν την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Πλησιάζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες

Η κυρία Κόβεντρι δεν έχει ακόμη συναντήσει τον κ. Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες βρίσκονται μόλις δύο χρόνια μακριά.

Η διοίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων αντιμετωπίζει πιέσεις από τα αφρικανικά μέλη της ΔΟΕ για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες τους σχετικά με τον αντίκτυπο των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του Ντόναλντ Τραμπ στις αποστολές.

Αξιωματούχοι από την Αιθιοπία και το Τζιμπουτί αμφισβήτησαν τους επικεφαλής του Λος Άντζελες 2028 κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Μιλάνο σχετικά με την ανάγκη ίσης πρόσβασης όλων των χωρών στους αγώνες - πέρα από τους αθλητές.

Η χώρα καταγωγής της ίδιας της Κόβεντρι, η Ζιμπάμπουε, υπόκειται σε περιορισμούς εισόδου στις ΗΠΑ, για ορισμένους πολίτες.

Η έλλειψη επαφής της με τον κ. Τραμπ μετά από ένα χρόνο στην ηγεσία της ΔΟΕ έρχεται σε αντίθεση με τις τακτικές συναντήσεις της Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αν και το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πιο κοντά - θα διεξαχθεί αυτό το καλοκαίρι.

Η κυρία Κόβεντρι δήλωσε: «Καθώς πλησιάζουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα δείτε ότι οι σχέσεις θα συνεχιστούν... και θα γίνουν ακόμα πιο ισχυρές».

Αλλά οι σχέσεις του ΔΟΕ με τον Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να περάσουν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που ενδέχεται να είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον για τους Αμερικανούς αθλητές.

*Με πληροφορίες από Sky News

