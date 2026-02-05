Ολυμπιακοί Αγώνες: Μη «γιουχάρετε» τους Αμερικανούς, λέει η πρόεδρος της ΔΟΕ στους θεατές

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 ξεκινούν την Παρασκευή, αλλά η σκιά του Ντόναλντ Τραμπ κυριαρχεί πάνω από τη γιορτή του αθλητισμού

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Ολυμπιακοί Αγώνες: Μη «γιουχάρετε» τους Αμερικανούς, λέει η πρόεδρος της ΔΟΕ στους θεατές

Προπόνηση στο σνόουμπορντ στο Livigno της Ιταλίας πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στις 4 Φεβρουαρίου. 

AP/Abbie Parr
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 να ξεκινούν την Παρασκευή (06/02), ο Ντόναλντ Τραμπ, παρότι δεν θα παρευρεθεί, κυριαρχεί, ακόμα και αποσπά την προσοχή, από την γιορτή του αθλητισμού, με την πρόεδρο της ΔΟΕ να καλεί τους θεατές να δείξουν σεβασμό στους συμμετέχοντες.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Κίρστι Κόβεντρι, απαντώντας όταν ρωτήθηκε ποιο θα ήταν το μήνυμά της προς όσους θα ήθελαν να αποδοκιμάσουν τους Αμερικανούς αθλητές στην τελετή της Παρασκευής, απάντησε:

«Ελπίζω ότι η τελετή έναρξης θα θεωρηθεί από όλους ως μια ευκαιρία να δείξουμε σεβασμό ο ένας στον άλλον», είπε, αναλογιζόμενη την εικόνα των αθλητών από διαφορετικές χώρες να συναναστρέφονται στο επίσημο Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο.

«Κανείς δεν ρωτάει από ποια χώρα προέρχονται, ποια θρησκεία έχουν, απλά κάνουν παρέα, και είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις, και μια πραγματική ευκαιρία να οπτικοποιήσουμε τι θα μπορούσαμε να γίνουμε. Ελπίζω η τελετή έναρξης να μας το υπενθυμίσει αυτό».

Milan Cortina Olympics

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, στο Μιλάνο, στις 3 Φεβρουαρίου 2026.

AP/Luca Bruno

Πράκτορες της ICE στο Μιλάνο

Ενώ η τελετή έναρξης αναμένεται αύριο, στο Μιλάνο έχουν μεταβεί πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), οι οποίοι επιλέχθηκαν για την προστασία της αμερικανικής αντιπροσωπείας και τις προγραμματισμένες επισκέψεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η απόφαση να αποσταλούν πράκτορες της συγκεκριμένης υπηρεσίας προκάλεσε αντιδράσεις, με τον δήμαρχο του Μιλάνου Μπέπε Σάλα να τη χαρακτηρίζει «πολιτοφυλακή που σκοτώνει», σημειώνοντας ότι «δεν είναι καλοδεχούμενοι», έπειτα από τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών τον Ιανουάριο στη Μινεάπολη από σφαίρες μελών της ICE.

U.S. Vice President JD Vance boards Air Force Two for the Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ο Τζέι Ντι Βανς αναχωρεί για το Μιλάνο από την Ουάσινγκτον, στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Kevin Lamarque/Pool Reuters μέσω ΑΡ

Η ιταλική κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να κατευνάσει τους φόβους σχετικά με την αποστολή τους, επιμένοντας ότι δεν θα έχουν εξουσίες για την άσκηση αστυνόμευσης στους δρόμους.

Ωστόσο, η παρουσία τους έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της πρωτεύουσας της Λομβαρδίας.

Ταυτόχρονα, οι εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και του Τραμπ λόγω της επιθυμίας του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, την οποία υποστήριζε ότι θα αποκτήσει «με τον έναν τρόπο ή τον άλλο», και τις απειλές για δασμούς κατά χωρών της Ευρώπης που υποστήριξαν τη Δανία σε αυτή τη διαμάχη προτού υποχωρήσει, έχουν δημιουργήσει μία εχθρική ατμόσφαιρα πριν την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Πλησιάζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες

Η κυρία Κόβεντρι δεν έχει ακόμη συναντήσει τον κ. Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες βρίσκονται μόλις δύο χρόνια μακριά.

Η διοίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων αντιμετωπίζει πιέσεις από τα αφρικανικά μέλη της ΔΟΕ για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες τους σχετικά με τον αντίκτυπο των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του Ντόναλντ Τραμπ στις αποστολές.

Αξιωματούχοι από την Αιθιοπία και το Τζιμπουτί αμφισβήτησαν τους επικεφαλής του Λος Άντζελες 2028 κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Μιλάνο σχετικά με την ανάγκη ίσης πρόσβασης όλων των χωρών στους αγώνες - πέρα από τους αθλητές.

Η χώρα καταγωγής της ίδιας της Κόβεντρι, η Ζιμπάμπουε, υπόκειται σε περιορισμούς εισόδου στις ΗΠΑ, για ορισμένους πολίτες.

Η έλλειψη επαφής της με τον κ. Τραμπ μετά από ένα χρόνο στην ηγεσία της ΔΟΕ έρχεται σε αντίθεση με τις τακτικές συναντήσεις της Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αν και το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πιο κοντά - θα διεξαχθεί αυτό το καλοκαίρι.

Η κυρία Κόβεντρι δήλωσε: «Καθώς πλησιάζουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα δείτε ότι οι σχέσεις θα συνεχιστούν... και θα γίνουν ακόμα πιο ισχυρές».

Αλλά οι σχέσεις του ΔΟΕ με τον Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να περάσουν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που ενδέχεται να είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον για τους Αμερικανούς αθλητές.

*Με πληροφορίες από Sky News

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «παγωμένος» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αντιδράσεις για την επίσκεψη του προέδρου του Ισραήλ - Εκκλήσεις να συλληφθεί

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Χίο: «Αυτοί που μιλούν για pushback, είναι άσχετοι»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζινπίνγκ προς Τραμπ: «Οι ΗΠΑ πρέπει να χειριστούν τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν με σύνεση»

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θηβών - Χαλκίδας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πλαγιομετωπική σύγκρουση

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το νέο Geely Starray EM‑i στην Ελλάδα

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Μη «γιουχάρετε» τους Αμερικανούς, λέει η πρόεδρος της ΔΟΕ στους θεατές - Πράκτορες της ICE μετέβησαν στο Μιλάνο

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τεμπελάκος υπάλληλος δεν «ψήνεται» να δουλέψει: Τον απολύουν και τους παίρνει αποζημίωση 40.000 ευρώ

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο: Ψαροντουφεκάς αγνοείται εδώ και μήνες - Θα γίνει αίτηση για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

09:25LIFESTYLE

Britney Spears: «Νιώθω τυχερή που είμαι ζωντανή» - Νέα ανάρτηση με αιχμές για την οικογένειά της

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο επεισόδιο βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους - 13χρονος ξυλοκόπησε συμμαθητή του στο σχολείο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber μπήκε κρυφά στο νησί του Έπσταϊν: Τώρα βλέπει μαύρα… βανάκια έξω από το σπίτι του

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

09:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: «Η αριστερά αρέσκεται να στοχοποιεί το Λιμενικό - Δεν καταγράφουν αυτές οι κάμερες»

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού 2026: Έρχονται δύο μεγάλες αλλαγές από τον Μάιο - Οι ημερομηνίες-κλειδιά

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Σοβαρό έγκλημα» η εξαφάνιση του 4χρονου Γκας Λαμόντ - Ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δύο τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Βίντεο

08:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι καπνοί των πυρκαγιών σκοτώνουν πάνω από 24.000 πολίτες κάθε χρόνο

08:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Μέλη ΜΚΟ πήγαν σε νοσοκομείο στη Χίο για να «δασκαλέψουν» οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το λιμενικό

08:36ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η «καταιγίδα Επστάιν» θα μπορούσε να ανατρέψει τον Στάρμερ - Γιατί η Βρετανία δεν είναι ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 36χρονος ελεγκτής που έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα Έλληνα στη Γερμανία – Ήταν πατέρας 2 παιδιών

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε οχήματα επειδή δεν της έδιναν δανεικά

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:33ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες, χαλάζι και άνεμοι έως 9 μποφόρ – Το μεσημέρι δύσκολες ώρες στην Αττική

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θηβών - Χαλκίδας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πλαγιομετωπική σύγκρουση

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επεκτείνεται η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

08:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς έγινε το άγριο έγκλημα στα Μέγαρα: Τον χτύπησε με ξύλο στο κεφάλι, τον μαχαίρωσε με φαλτσέτα στον λαιμό

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πήγαν να ξαφρίσουν ηλικιωμένη και έπεσαν πάνω στον αστυνομικό γιο της - Βίντεο ντοκουμέντο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη: Ανατροπή στις προβλέψεις - Τι εκτιμάει σεισμολόγος

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Έξι ημέρες τον χρόνο κολλημένοι στην κίνηση: Οι χειρότερες ημέρες και ώρες για οδήγηση στην Αθήνα - Γράφημα

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Ηχητικά μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο - Οι καβγάδες για τα περιουσιακά

06:40LIFESTYLE

5 ελληνικές σειρές που πρέπει να δεις στο Netflix

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ