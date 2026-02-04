Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα
Περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες παραμένουν στην πολιτεία
Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει περί τους 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα.
Η απόφασή του έρχεται λίγο μετά τους θανάτους δύο πολιτών από πυρά πρακτόρων σε δρόμους της πολιτείας.
Η αμερικανική κυβέρνηση θα αποσύρει 700 ομοσπονδιακούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου από τη Μινεσότα «από εδώ και στο εξής», δήλωσε την Τετάρτη ο «Τσάρος των συνόρων» Τoμ Χόμαν.
Μετά από αυτήν την μερική αποχώρηση, περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες θα παραμείνουν στην πολιτεία, με τους περισσότερους να συγκεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των Twin Cities που περιλαμβάνει το Μιννεάπολις και το St. Paul, είπε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου.
Ο Χόμαν ανακοίνωσε την απόσυρση αφού επαίνεσε την «πρωτοφανή συνεργασία» μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των πολιτειακών και τοπικών αρχών.
Όπως είπε, αυτή η συνεργασία αυξάνει την αποτελεσματικότητα και έτσι λιγότεροι αξιωματικοί χρειάζεται να αποστέλλονται σε κοινότητες «για να αναλάβουν υπό κράτηση έναν στοχοθετημένο εγκληματία αλλοδαπό», ενώ απελευθερώνονται πόροι.
«Όσο περισσότεροι αξιωματικοί αναλαμβάνουν υπό κράτηση εγκληματίες αλλοδαπούς απευθείας από τις φυλακές, τόσο λιγότεροι αξιωματικοί βρίσκονται στους δρόμους για εγκληματικές επιχειρήσεις», είπε. «Αυτό είναι έξυπνη επιβολή του νόμου, όχι λιγότερη επιβολή του νόμου».