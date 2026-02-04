Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει περί τους 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα.

Η απόφασή του έρχεται λίγο μετά τους θανάτους δύο πολιτών από πυρά πρακτόρων σε δρόμους της πολιτείας.

Η αμερικανική κυβέρνηση θα αποσύρει 700 ομοσπονδιακούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου από τη Μινεσότα «από εδώ και στο εξής», δήλωσε την Τετάρτη ο «Τσάρος των συνόρων» Τoμ Χόμαν.

BORDER CZAR TOM HOMAN: "President Trump sent me here to help de-escalate what was going on."



"We're not surrendering our mission. We're not walking away from our mission. We're just making this more effective and more smart. This is smart law enforcement." pic.twitter.com/KBqzsHL37u — Fox News (@FoxNews) February 4, 2026

Μετά από αυτήν την μερική αποχώρηση, περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες θα παραμείνουν στην πολιτεία, με τους περισσότερους να συγκεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των Twin Cities που περιλαμβάνει το Μιννεάπολις και το St. Paul, είπε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χόμαν ανακοίνωσε την απόσυρση αφού επαίνεσε την «πρωτοφανή συνεργασία» μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των πολιτειακών και τοπικών αρχών.

Όπως είπε, αυτή η συνεργασία αυξάνει την αποτελεσματικότητα και έτσι λιγότεροι αξιωματικοί χρειάζεται να αποστέλλονται σε κοινότητες «για να αναλάβουν υπό κράτηση έναν στοχοθετημένο εγκληματία αλλοδαπό», ενώ απελευθερώνονται πόροι.

«Όσο περισσότεροι αξιωματικοί αναλαμβάνουν υπό κράτηση εγκληματίες αλλοδαπούς απευθείας από τις φυλακές, τόσο λιγότεροι αξιωματικοί βρίσκονται στους δρόμους για εγκληματικές επιχειρήσεις», είπε. «Αυτό είναι έξυπνη επιβολή του νόμου, όχι λιγότερη επιβολή του νόμου».

Διαβάστε επίσης