Μινεσότα: Πράκτορας με πολιτικά παίρνει το όπλο που είχε ο 37χρονος διαδηλωτής - Ήταν νοσοκόμος ΜΕΘ

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να υπερασπιστεί τη γυναίκα, οι πράκτορες, καταρχάς τον ψέκασαν εξ επαφής με σπρέι πιπεριού, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω της, ενώ προσπαθεί να την προστατεύσει

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν τα βίντεο από τη στιγμή των θανάσιμων πυροβολισμών του 37χρονου Αμερικανού Άλεξ Τζέφρι Πρέτι από τους πράκτορες του ICE στη Μινεάπολη.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο Πρέτι, επιχειρεί να προστατεύσει μια γυναίκα που σπρώχνεται βίαια στο έδαφος από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων στη Μινεάπολη. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να υπερασπιστεί τη γυναίκα, οι πράκτορες, καταρχάς τον ψέκασαν εξ επαφής με σπρέι πιπεριού, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω της, ενώ προσπαθεί να την προστατεύσει. Ακολούθως, δέχεται επίθεση από πολλούς πράκτορες, εκ των οποίων φορούν πολιτικά.

Ο πράκτορας με τα πολιτικά που τον αφοπλίζει

Στο βίντεο που έπεται, και συγκεκριμένα προς το τέλος, ένας εκ των πρακτόρων, που φορούσε ένα γκρι μπουφάν φαίνεται να αρπάζει το όπλο που, σύμφωνα με διαθέσιμες αναφορές, ο 37χρονος είχε νόμιμη άδεια να φέρει, κι απομακρύνεται από το σημείο κι ακολουθούν οι πυροβολισμοί.

Η επίσημη εκδοχή της υπηρεσίας ασφάλειας εσωτερικών συνόρων αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες άνοιξαν πυρ, επειδή ο άνδρας πλησίασε με όπλο και αντιστάθηκε στις προσπάθειες αφοπλισμού, ενώ το γραφείο του υπουργείου εσωτερικής ασφάλειας κατονόμασε το περιστατικό ως περίπτωση «αμυντικών βολών». Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι ο άνδρας ήταν κάτοχος νόμιμης άδειας οπλοκατοχής και δεν είχε σημαντικό ποινικό ιστορικό.

Nοσοκόμος σε ΜΕΘ ο 37χρονος που έπεσε νεκρός

Την ώρα που 20.000 διαδηλωτές καλούσαν την αστυνομία «να πει το όνομα του νεκρού», οι γονείς του 37χρονου θύματος, ανακοίνωσαν πως πρόκειται για τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, νοσοκόμο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πράκτορας εσωτερικής ασφάλειας που τον πυροβόλησε είναι «βετεράνος οκταετούς υπηρεσίας στη συνοριακή περιπολία», δήλωσαν ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, την ώρα που νέα βίντεο πυροδοτούν εκρηκτική ατμόσφαιρα στη Μινεάπολη. Έξι πράκτορες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ξυλοκόπησαν τον Πρέτι πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές και τον αφήσουν νεκρό στον δρόμο, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυντικά» αφού ο Πρέτι «αντέδρασε βίαια», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να κατηγορεί τις τοπικές Αρχές και τα στελέχη των Δημοκρατικών ότι «υποκινούν εξεγέρσεις».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ από την πλευρά του, τονίζει σε οργισμένο ύφος ότι η περιγραφή των γεγονότων από τις ομοσπονδιακές Αρχές είναι «ανοησίες» και «ψεύδη».

Δεύτερος εν ψυχρώ πυροβολισμός

Η Εθνοφρουρά της Μινεσότα βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε επίσης εν ψυχρώ από πράκτορα της ICE, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Οι ισχυρισμοί ότι ο 37χρονος έφερε ημιαυτόματο πιστόλι καταρρίπτονται από τα βίντεο, όμως το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που προσπαθεί να... συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, ανέφερε ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε εν ψυχρώ από τους πράκτορες της ICE, είχε ποινικό μητρώο, για ενδοοικογενειακή βία, διαταραχή της τάξης κι οδήγησης χωρίς δίπλωμα.

Η κυβερνητική γραμμή, που εκφράζεται από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρει ότι όσοι «παρακωλύουν και επιτίθενται» στους αστυνομικούς παραμένουν υπόλογοι γιατί παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εκφράζει υποστήριξη στην ICE. «Δόξα τω Θεώ για τους πατριώτες της ICE. Σας στηρίζουμε 100%, σώζετε τη χώρα», έγραψε σε ανάρτηση προσθέτοντας: «Ντροπή στην ηγεσία της Μινεσότα και στους τρελούς του δρόμου».

Μεταφέρεται στο Κογκρέσο ο «εμφύλιος»

Την ίδια στιγμή, στο πολιτικό σκηνικό η κόντρα κορυφώνεται με τους Ρεπουμπλικανούς να ζητούν, μέσω του προέδρου της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, δημόσια ακρόαση για την εμπλοκή της ICE, ενώπιον του Κογκρέσου.

Την ίδια στιγμή οι Δημοκρατικοί προτίθενται να μπλοκάρουν το νομοσχέδιο δαπανών εάν περιλαμβάνει χρηματοδότηση για την Εσωτερική Ασφάλεια, ενώ ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς ως «τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί» και «αποτέλεσμα της πλήρους αποτυχίας των αξιωματούχων της πόλης και της πολιτείας της Μινεσότα».

