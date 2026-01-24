ΝΒΑ: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Ουόριορς λόγω της κατάστασης στη Μινεάπολη

Τα ξημερώματα της Κυριακής ώρα Ελλάδος, ήταν προγραμματισμένη η διεξαγωγή του αγώνα Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για το ΝΒΑ. Όμως τα γεγονότα στη Μινεάπολη, οδήγησαν στην απόφαση να αναβληθεί για μία μέρα η αναμέτρηση.

Μετά τον πυροβολισμό πράκτορα που σκότωσε 37χρονο, χιλιάδες διαδηλωτές είναι στους δρόμους. Έτσι η κατάσταση που διαμορφώθηκε, δεν επιτρέπει την διεξαγωγή του αγώνα στην προγραμματισμένη μέρα και ώρα. Για το φόβο να ξεφύγει η κατάσταση ακόμη και στο γήπεδο.

«Ο αγώνας που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα ανάμεσα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο Target Center αναβάλλεται. Η απόφαση πάρθηκε για την ασφάλεια και την προστασία των κατοίκων της Μινεάπολης. Ο αγώνας επαναπρογραμματίστηκε για αύριο στις 16:30 (σ.σ. τοπική ώρα), στο Target Center», αναφέρει η ανακοίνωση του ΝΒΑ.