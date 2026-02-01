Επιστροφή στη Μινεσότα για τον 5χρονο που συνελήφθη από την ICE

Επιστροφή στη Μινεσότα για τον 5χρονο που συνελήφθη από την ICE
ΚΟΣΜΟΣ
Ο 5χρονος Λίαμ, η σύλληψη του οποίου από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεσότα, προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις, αφέθηκε ελεύθερος με δικαστική απόφαση και επέστρεψε στο σπίτι του.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Φρεντ Μπίερι έκανε δεκτό το επείγον αίτημα του δικηγόρου της οικογένειας και διέταξε την απελευθέρωσή τους το Σάββατο.

Ο δικαστής καταδίκασε την κράτησή τους ως καθοδηγούμενη από «ύπουλη επιθυμία για αχαλίνωτη εξουσία».

«Η υπόθεση έχει την αφετηρία της στην κακοσχεδιασμένη και ανίκανη εφαρμογή από την κυβέρνηση της επιδίωξης καθημερινών ποσοστώσεων απελάσεων, προφανώς ακόμη και αν αυτό απαιτεί τραυματισμό παιδιών», έγραψε στην απόφασή του.

Ο Μπίερι, διορισμένος από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, δήλωσε ότι οι απελάσεις μέσω του αμερικανικού συστήματος μετανάστευσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται με μια πιο ομαλή και ανθρώπινη πολιτική από αυτήν που ισχύει σήμερα.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι ο 5χρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Άριας, από τον Ισημερινό, εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ, με τον δικηγόρο της οικογένειας να αντικρούει τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι ακολούθησαν τα κατάλληλα πρωτόκολλα για να ζητήσουν άσυλο.

Την Κυριακή, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) σε δήλωσή του στον αμερικανικό συνεργάτη του BBC, CBS News ανέφερε: «Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου και την κοινή λογική στο μεταναστευτικό μας σύστημα και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη σύλληψη, την κράτηση και την απομάκρυνση αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται σε αυτή τη χώρα».

Έχουν υπάρξει αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ICE, όπου ο Λίαμ προσεγγίστηκε για πρώτη φορά από πράκτορες της υπηρεσίας.

Οι αξιωματούχοι του σχολείου όπου φοιτούσε το παιδί δήλωσαν ότι το μόλις είχε επιστρέψει σπίτι από το νηπιαγωγείο όταν ένας πράκτορας της ICE του ζήτησε να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού για να δει αν ήταν κάποιος άλλος εκεί.

Ένας υπάλληλος του σχολείου είπε ότι ένας άλλος ενήλικας που ζούσε στο σπίτι ζήτησε να πάρει το νεαρό αγόρι μέσα, αλλά του αρνήθηκαν.

Η Μαίρη Γκράνλαντ, μέλος του σχολικού συμβουλίου, είπε ότι βρισκόταν επί τόπου και είπε στους αξιωματούχους μετανάστευσης ότι μπορούσε να πάρει τον Ράμος, αλλά εκείνοι τον κράτησαν.

Σε μια ανάρτηση στο X, η ICE αρνήθηκε ότι το παιδί είχε συλληφθεί.

«Ένας παράνομος αλλοδαπός εγκατέλειψε το παιδί του καθώς έφευγε από τους αστυνομικούς της ICE και οι αστυνομικοί μας διασφάλισαν ότι το παιδί παρέμεινε ΑΣΦΑΛΕΣ στο τσουχτερό κρύο», ανέφερε η υπηρεσία.

«Η ICE έκανε επανειλημμένες προσπάθειες να βάλει την οικογένεια μέσα στο σπίτι για να αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού. Αρνήθηκαν να δεχτούν την επιμέλεια του παιδιού. Ο πατέρας είπε στους αξιωματικούς ότι ήθελε το παιδί να παραμείνει μαζί του», ανέφερε η υπηρεσία.

