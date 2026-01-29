Νέα βίντεο από τη Μινεάπολη: Ο Άλεξ Πρέτι είχε συγκρουστεί με την ΙCE πριν τη δολοφονία του

Νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν φέρνουν στο φως της δημοσιότητας μια προηγούμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άλεξ Πρέτι και ομοσπονδιακούς πράκτορες, 11 ημέρες πριν ο νοσηλευτής της ΜΕΘ πυροβοληθεί θανάσιμα από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς στη Μινεάπολη.

Περίπου δύο λεπτά βίντεο, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από το The News Movement, ένα ψηφιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο, δείχνουν ένα περιστατικό στις 13 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, στο οποίο αστυνομικοί φάνηκαν να αρπάζουν τον Πρέτι και να τον ρίχνουν στο έδαφος κατά τη διάρκεια έντονων διαμαρτυριών της κοινότητας κατά της ομοσπονδιακής καταστολής στην πόλη.

Δεν είναι σαφές τι προηγήθηκε των γεγονότων που κατέγραψε η κάμερα, αλλά το βίντεο δείχνει τον Πρέτι να φωνάζει σε πράκτορες σε ένα όχημα χωρίς διακριτικά και να κλωτσάει το πίσω φως του αυτοκινήτου καθώς απομακρύνονται. Λίγο αργότερα, ένας βαριά οπλισμένος πράκτορας με τακτικό εξοπλισμό φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο και φαίνεται να ρίχνει τον Πρέτι στο έδαφος, ενώ άλλοι αστυνομικοί μαζεύονται τριγύρω.

Ο Πρέτι φάνηκε να απελευθερώνεται από τους αστυνομικούς λίγο αργότερα και στη συνέχεια σηκώθηκε και παρέμεινε στο σημείο καθώς οι πράκτορες έφυγαν. Αφού οι αστυνομικοί έβγαλαν το παλτό του Πρέτι, το βίντεο του News Movement δείχνει κάτι που φαίνεται να είναι ένα όπλο στη ζώνη του. Ο Πρέτι, ο οποίος αναφέρθηκε ότι είχε άδεια να οπλοφορεί κρυμμένο πιστόλι, δεν το άγγιξε ποτέ κατά τη διάρκεια ή μετά τον καβγά. Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε στον Guardian ότι στο βίντεο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη ήταν ο Πρέτι.

Ο Steve Schleicher, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του Πρέτι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Μια εβδομάδα πριν ο Άλεξ πυροβοληθεί στον δρόμο - παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν - δέχθηκε βίαιη επίθεση από μια ομάδα πρακτόρων της ICE. Τίποτα από όσα συνέβησαν μια ολόκληρη εβδομάδα πριν δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη δολοφονία του Άλεξ». Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε επίσης ότι γνώριζε το περιστατικό και ότι ο Πρέτι υπέστη τραυματισμούς, αλλά δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη.

Η εφημερίδα Minnesota Star Tribune δημοσίευσε την Τετάρτη ένα ξεχωριστό βίντεο από περαστικό του ίδιου περιστατικού, που δείχνει αστυνομικούς να χτυπούν τον Πρέτι. Ο Mαξ Σαπίρο, μάρτυρας που βιντεοσκόπησε το συμβάν, δήλωσε στην εφημερίδα: «Τον έριξαν στο έδαφος αρκετά δυνατά». Το βίντεο τελειώνει με τον Σαπίρο να πλησιάζει τον Πρέτι και να τον ρωτάει αν είναι καλά, με τον ίδιο να απαντά: «Είμαι καλά. Είμαστε όλοι καλά; Είμαστε όλοι ασφαλείς;»

Ένα τρίτο βίντεο του περιστατικού, που δημοσιεύτηκε στο YouTube την ημέρα που συνέβη, δίνει μια αίσθηση της οργής που επικρατεί για την επιχείρηση επιβολής της μετανάστευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με αυτοκίνητα να κορνάρουν και ανθρώπους να σφυρίζουν για να ειδοποιήσουν τους γείτονές τους για την παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Ο Πρέτι και οι άλλοι διαδηλωτές αντιμετώπισαν ομοσπονδιακούς πράκτορες εκείνη την ημέρα, μόλις τέσσερα τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου η Ρενέ Γκουντ είχε σκοτωθεί από έναν αξιωματικό της ICE την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα τα βίντεο δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα και μπάλες πιπεριού στο πλήθος καθώς συνέχιζαν να κρατούν κάτω τον Πρέτι. Το χαοτικό υλικό δείχνει άλλους κατοίκους να συγκεντρώνονται και να φωνάζουν στους αστυνομικούς μετά το περιστατικό.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε σε email την Τετάρτη το βράδυ ότι εξετάζουν το βίντεο. Δεν είναι σαφές από το βίντεο τι ακριβώς προκάλεσε την προφανή οργή του Πρέτι προς τους ομοσπονδιακούς πράκτορες. Το Sahan Journal, ένα τοπικό μέσο που καλύπτει τις κοινότητες μεταναστών, ανέφερε από την περιοχή εκείνη την ημέρα ότι ένα πλήθος άνω των 100 ατόμων είχε συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθεί μετά από αναφορές για την παρουσία της ICE στη γειτονιά.

Το μέσο ανέφερε ότι μια γυναίκα απομακρύνθηκε βίαια από το όχημά της αφού οι αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρό της. Η Aίσα Γκόμεζ, εκπρόσωπος της πολιτείας, βρισκόταν επίσης στο σημείο και είπε στο μέσο ότι οι αστυνομικοί είχαν συλλάβει έναν άλλο άνδρα και είχαν σπρώξει το κεφάλι του στο έδαφος πριν τον μεταφέρουν μακριά. Η Γκόμεζ είπε στους υπαλλήλους του καταστήματος ότι είχαν επιτεθεί και σωματικά μαζί της, λέγοντας: «Με έσπρωξαν χωρίς καμία λεκτική επικοινωνία».

Ο Τζέικομπ Φρέι, δήμαρχος της Μινεάπολης, ρωτήθηκε για το βίντεο από το CNN και απάντησε ότι δεν το θεωρεί σχετικό με τη θανατηφόρα δολοφονία του 11 ημέρες αργότερα. «Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για τις συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία και για το τι συνέβη και για αυτές τις συνθήκες», είπε ο δήμαρχος. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αρχικά ισχυρίστηκαν ότι ο Πρέτι «κράδαινε» όπλο την ημέρα που σκοτώθηκε και σκόπευε να «σφαγιάσει» αστυνομικούς - ισχυρισμοί που διαψεύστηκαν από βίντεο που τον έδειχνε να κρατάει τηλέφωνο, όχι όπλο.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και αηδιαστικά», ανέφερε η οικογένεια του Πρέτι σε ανακοίνωσή της λίγο μετά τη δολοφονία του. «Ο Άλεξ σαφώς δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφόνους και δειλούς κακοποιούς της ICE του Τραμπ... Παρακαλώ αποκαλύψτε την αλήθεια για τον γιο μας. Ήταν καλός άνθρωπος».

Διαβάστε επίσης