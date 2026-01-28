Μινεάπολη - Δολοφονία Άλεξ Πρέτι: Τι προκύπτει από την έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Η έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας παρουσιάζει με λεπτομέρειες τα γεγονότα που οδήγησαν στην δολοφονία του Άλεξ Πρέτι

Μινεάπολη - Δολοφονία Άλεξ Πρέτι: Τι προκύπτει από την έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας
AP
Ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι, ο οποίος δολοφονήθηκε από πυρά δύο μελών της αστυνομίας συνόρων των ΗΠΑ (CBP) το Σάββατο στη Μινεάπολη, αντιστάθηκε στη σύλληψή του, αλλά δεν σημάδεψε ποτέ με το όπλο του εναντίον των αστυνομικών, σύμφωνα έκθεση που παρέδωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στο Κογκρέσο.

Η έκθεση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, η οποία υποστήριξε αμέσως μετά το περιστατικό και χωρίς να έχει αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο Πρέτι «ήθελε να προκαλέσει όσο περισσότερη ζημιά μπορούσε και να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης». Ωστόσο, ο ισχυρισμός της Νόεμ είχε ήδη έρθει σε αντίκρουση με τα βίντεο που έχουν τραβήξει από το περιστατικό αυτόπτες μάρτυρες και τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Kristi Noem

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ

AP

Τι αναφέρεται στην έκθεση

Η έκθεση παρουσιάζει με λεπτομέρειες τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν, που σημειώθηκε το Σάββατο περίπου στις 09:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με αυτήν, όταν ένας αστυνομικός της CBP προσπάθησε να συλλάβει τον Πρέτι και μία γυναίκα που αρνούνταν να αποχωρήσουν από το πεζοδρόμιο, αυτός χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού εναντίον τους.

Ο 37χρονος νοσηλευτής της ΜΕΘ αντιστάθηκε στις προσπάθειες των πρακτόρων της CBP και ακολούθησε συμπλοκή, αναφέρεται στην έκθεση. Στη διάρκεια της συμπλοκής ένας αστυνομικός φώναξε πολλές φορές ότι ο Πρέτι «έχει όπλο». Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν με τα όπλα τους, ένα Glock 19 και ένα Glock 47, το θύμα.

Μία ανάλυση των New York Times, η οποία βασίστηκε στα πολλαπλά βίντεο που κατέγραψαν το περιστατικό, αποκαλύπτει ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν συνολικά δέκα φορές, έξι από τις οποίες την ώρα που ο Πρέτι βρισκόταν ξαπλωμένος και ακίνητος στο έδαφος. Τα βίντεο αυτά δείχνουν, επίσης, ότι οι αστυνομικοί είχαν αφοπλίσει τον Πρέτι προτού τον πυροβολήσουν.

Τραμπ: «Δεν έπρεπε να φέρει όπλο, αλλά δεν ήταν επίδοξος δολοφόνος»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από τα αμφιλεγόμενα σχόλια ανώτερων μελών της κυβέρνησής του σχετικά με τον Άλεξ Πρέτι. Η αντίδραση κορυφαίων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου, ιδίως του συμβούλου του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, και της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στην οικογένεια του Πρέτι, σε ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών, σε μέλη του κοινού και - ολοένα και περισσότερο -σε Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.

Μιλώντας την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να «αποκλιμακώσει» την κατάσταση στη Μινεάπολη μετά από συνομιλίες με τον Δημοκρατικό δήμαρχο και κυβερνήτη της πολιτείας και χαρακτήρισε τη δολοφονία του Πρέτι ως «πολύ ατυχή».

Κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για μια συγκέντρωση στην Αϊόβα, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν συμφωνεί ότι ο Πρέτι ήταν «επίδοξος δολοφόνος» - όπως τον περιέγραψε ο Μίλερ. «Όχι. Όχι, όχι», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ακούστε, δεν μπορείτε να φέρετε όπλα. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά είναι απλώς ένα πολύ ατυχές περιστατικό». Ο Τραμπ πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν έπρεπε να κουβαλάει όπλο».

Σύμφωνα με τη Δεύτερη Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ, το δικαίωμα των πολιτών να οπλοφορούν προστατεύεται. Αυτό το δικαίωμα παραδοσιακά υπερασπίζονται σθεναρά οι Ρεπουμπλικάνοι. Τοπικοί αξιωματούχοι στη Μινεσότα δήλωσαν επίσης ότι ο Πρέτι οπλοφορούσε νόμιμα.

