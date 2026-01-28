ΗΠΑ - Δολοφονία Πρέτι: Πράκτορες της συνοριοφυλακής απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους

Τουλάχιστον δύο από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) που εμπλέκονται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη, απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, μεταδίδουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ένα από αυτά, οι πράκτορες τέθηκαν σε διοικητική άδεια.

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των πρακτόρων τους οποίους αφορά το μέτρο, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με το Fox News και το MS NOW, σε διοικητική άδεια τέθηκαν οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι.

Δύο πράκτορες πυροβολούν κατά του Πρέτι ενώ αυτός βρίσκεται στο έδαφος. New York Times

Το περασμένο Σάββατο πράκτορες της CBP πυροβόλησαν πολλές φορές τον Πρέτι, έναν 37χρονο νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων. Ο θάνατός του, ο δεύτερος στη Μινεσότα μέσα σε τρεις εβδομάδες, σε επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες, προκάλεσε κατακραυγή σε όλη τη χώρα.

Η CBP έχει αναφέρει ότι εξετάζει το συμβάν.

