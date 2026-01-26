Μινεάπολη: Η «γυναίκα με το ροζ παλτό» που κατέγραψε τη στιγμή της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι

Η γυναίκα που κατέγραψε το πιο καθαρό βίντεο με τον διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι να πυροβολείται και να σκοτώνεται από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης κατέθεσε μια οδυνηρή μαρτυρία για όσα είδε. Ο 37χρονος νοσηλευτής δέχθηκε έως και 10 πυροβολισμούς το Σάββατο, ενώ ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος, την ώρα που οι υπάλληλοι της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας προσπαθούσαν να τον συλλάβουν.

Βίντεο τον δείχνουν να βιντεοσκοπεί πράκτορες με το τηλέφωνό του καθώς συλλαμβάνουν μια διαδηλώτρια, προτού τον ρίξουν ξαφνικά στο έδαφος γύρω στις 9 π.μ. και ένας πράκτορας αρχίσει να πυροβολεί. Τα κοντινά πλάνα υψηλής ευκρίνειας που ανέβασε μια γυναίκα λίγα μόλις μέτρα μακριά, φώτισαν το περιστατικό.

Έγινε γνωστή ως «η κυρία με το ροζ παλτό» από το φωτεινό της ντύσιμο που ήταν ορατό από την απέναντι πλευρά του δρόμου σε άλλα βίντεο από τους πυροβολισμούς. Άλλοι διαδηλωτές ανησύχησαν γι' αυτήν, ως βασική μάρτυρα, και ορισμένοι είπαν ότι συνελήφθη για λίγο από ομοσπονδιακούς πράκτορες για ανάκριση.

Η γυναίκα έγραψε μια ένορκη κατάθεση στην οποία περιέγραφε λεπτομερώς τι θεωρούσε ως αποδεικτικά στοιχεία σε μια συνεχιζόμενη αγωγή της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Το όνομά της είχε σβηστεί, αλλά αυτοπροσδιορίζεται ως ψυχαγωγός για παιδιά με εξειδίκευση στη ζωγραφική προσώπου από τη γειτονιά Whittier της Μινεάπολης.

Εξήγησε ότι άκουσε σφυρίχτρες έξω από το σπίτι της καθώς ετοιμαζόταν για τη δουλειά γύρω στις 8:50 π.μ. το Σάββατο, υποδεικνύοντας ότι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων βρίσκονταν κοντά. «Αποφάσισα να το ελέγξω πηγαίνοντας στη δουλειά. Έχω συμμετάσχει σε παρατηρήσεις στην κοινότητά μου επειδή είναι τόσο σημαντικό να καταγράφω τι κάνει η ICE στους γείτονές μου», έγραψε.

Η γυναίκα έγραψε ότι είδε τον Πρέτι με το τηλέφωνό του στο χέρι να βιντεοσκοπεί πράκτορες της ICE όταν ένας από τους πράκτορες έσπρωξε έναν άλλο διαδηλωτή στο έδαφος. «Τότε άρχισε να ψεκάζει σπρέι πιπεριού και στους τρεις απευθείας στο πρόσωπο και παντού», έγραψε.

«Ο άντρας με το τηλέφωνο έβαλε τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του και ο πράκτορας τον ψέκασε ξανά και τον έσπρωξε». Έγραψε ότι ο Πρέτι προσπάθησε να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί, αλλά «οι πράκτορες της ICE συνέχισαν να ψεκάζουν» τόσο πολύ που μπορούσε να νιώσει το σπρέι πιπεριού στα μάτια της.

Το βίντεο της γυναίκας έδειχνε τον 37χρονο Πρέτι να ψεκάζεται με σπρέι πιπεριού και να αναγκάζεται να γονατίσει. Πολλοί πράκτορες του DHS τον περικυκλώνουν, παλεύοντας να συγκρατήσουν τα χέρια και τα πόδια του καθώς τον σπρώχνουν μπρούμυτα στο πεζοδρόμιο. Ένας πράκτορας που φοράει γκρι σακάκι και ροζ καπέλο του μπέιζμπολ βάζει το χέρι του στο πίσω μέρος της ζώνης του Πρέτι σε μια προφανή προσπάθεια να φτάσει το όπλο του.

«Οι πράκτορες τράβηξαν τον άνδρα στο έδαφος. Δεν τον είδα να αγγίζει κανέναν από αυτούς - δεν γύρισε καν προς το μέρος τους», έγραψε. «Δεν φαινόταν ότι προσπαθούσε να αντισταθεί, απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί. Δεν τον είδα με όπλο. Τον έριξαν στο έδαφος.»

«Τέσσερις ή πέντε πράκτορες τον είχαν στο έδαφος και απλώς άρχισαν να τον πυροβολούν. Τον πυροβόλησαν τόσες πολλές φορές. Δεν ξέρω γιατί τον πυροβόλησαν. Απλώς βοηθούσε. Ήμουν πέντε μέτρα μακριά του και απλώς τον πυροβόλησαν.»

Η γυναίκα επέμεινε ότι η εκδοχή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για το τι υποτίθεται ότι συνέβη - ότι η Πρέτι απείλησε πράκτορες με όπλο - ήταν εντελώς λανθασμένη. «Ο άνδρας δεν πλησίασε τους πράκτορες με όπλο. Τους πλησίασε με μια κάμερα. Απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει μια γυναίκα να σηκωθεί και τον έριξαν στο έδαφος», έγραψε.

Η γυναίκα έγραψε ότι κρύφτηκε από φόβο ότι θα συλληφθεί επειδή βιντεοσκόπησε τους πυροβολισμούς. «Φοβάμαι. Έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες από τότε που πυροβόλησαν έναν άντρα μπροστά μου και δεν νιώθω ότι μπορώ να πάω σπίτι επειδή άκουσα ότι με ψάχνουν πράκτορες», έγραψε. «Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι πράκτορες όταν με βρουν. Ξέρω ότι δεν λένε την αλήθεια για το τι συνέβη.»

«Έχω ακούσει ότι άλλοι μάρτυρες μπορεί να συνελήφθησαν και να έχουν μεταφερθεί στο κτίριο Whipple. Είμαι αηδιασμένη και συντετριμμένη με τον τρόπο που φέρονται στους γείτονές μου και στην πολιτεία μου».

Καθώς τέσσερις πράκτορες παραμένουν εμπλεκόμενοι στην πάλη, ένας αστυνομικός, φορώντας γκρι σακάκι και ροζ καπέλο του μπέιζμπολ με σκελετό, φαίνεται να βάζει το χέρι του στην πίσω ζώνη του παντελονιού της Πρέτι και να βγάζει ένα πιστόλι. Στη συνέχεια, ο αξιωματικός απομακρύνεται από την ομάδα, κρατώντας το όπλο.

Ξαφνικά, ένας άλλος πράκτορας τραβάει το όπλο του και πυροβολεί κατευθείαν στην πλάτη του Πρέτι, ο οποίος στη συνέχεια καταρρέει στον δρόμο. Στη συνέχεια, οι πράκτορες φαίνονται να απομακρύνονται προς τον δρόμο καθώς ακούγονται κι άλλοι πυροβολισμοί. Συνολικά, φαίνεται να έχουν ριχθεί περίπου 10 πυροβολισμοί, παρόλο που ο 37χρονος άνδρας κείτεται ακίνητος.

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δεν έχουν εξηγήσει γιατί χρησιμοποιήθηκε θανατηφόρα βία αφότου ο Πρέτι εμφανίστηκε ακινητοποιημένος και αφοπλισμένος. Τα ερωτήματα γύρω από τους πυροβολισμούς έχουν οξύνει περαιτέρω την ένορκη κατάθεση ενός 29χρονου γιατρού, του οποίου το διαμέρισμα έχει θέα στο σημείο και ο οποίος έσπευσε έξω αφού άκουσε πυροβολισμούς.

Σε νομικές καταθέσεις, ο γιατρός είπε ότι οι πράκτορες αρχικά τον εμπόδισαν να φτάσει στον Πρέτι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για βοήθεια. «Στην αρχή, οι πράκτορες της ICE δεν με άφηναν να περάσω», έγραψε ο γιατρός. «Μου ζητούσαν επανειλημμένα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος γιατρού, την οποία προφανώς δεν είχα».

Ο γιατρός είπε ότι κανένας από τους βοηθούς κοντά στον Πρέτι δεν φαινόταν να κάνει ΚΑΡΠΑ ή να ελέγχει τον σφυγμό. «Μπορούσα να καταλάβω ότι το θύμα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση», έγραψε. «Επέμεινα να με αφήσουν οι πράκτορες να τον αξιολογήσουν. Κανονικά, δεν θα ήμουν τόσο επίμονος, αλλά ως γιατρός, ένιωθα την επαγγελματική και ηθική υποχρέωση να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο, ειδικά επειδή κανένας από τους πράκτορες δεν τον βοηθούσε».

Τελικά, είπε ο γιατρός, ένας πράκτορας συμφώνησε, αλλά μόνο αφού τον έλεγξαν «για να βεβαιωθούν ότι δεν είχα όπλο». Η οικογένεια του Πρέτι αμφισβήτησε έντονα την ομοσπονδιακή εκδοχή, αποκαλώντας την «αηδιαστικά ψέματα» και επιμένοντας ότι το βίντεο δείχνει τον γιο τους να κρατάει ένα τηλέφωνο, όχι ένα όπλο.

«Καθώς πλησίαζα, είδα ότι το θύμα ήταν ξαπλωμένο στο πλάι και περικυκλωμένο από αρκετούς πράκτορες της ICE», έγραψε. «Ήμουν μπερδεμένος ως προς το γιατί το θύμα ήταν στο πλάι, επειδή αυτό δεν είναι συνήθης πρακτική όταν ένα θύμα έχει πυροβοληθεί». «Ο έλεγχος του σφυγμού και η χορήγηση ΚΑΡΠΑ είναι συνήθης πρακτική», πρόσθεσε. «Αντί να κάνουν οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα, οι πράκτορες της ICE φαινόταν να μετρούν τα τραύματά του από σφαίρες».

Ο Πρέτι πυροβολήθηκε ένα και πλέον μίλι από το σημείο όπου η 37χρονη Ρενέ Γκουντ σκοτώθηκε από αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στις 7 Ιανουαρίου - μια υπόθεση που είχε ήδη προκαλέσει εβδομάδες διαμαρτυριών στη Μινεάπολη. Μετά τους πυροβολισμούς του Σαββάτου, εκατοντάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους παγωμένους δρόμους, συγκρούστηκαν με ομοσπονδιακούς αξιωματικούς που χρησιμοποίησαν γκλομπ και κρότου λάμψης.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά της Μινεσότα, στέλνοντας στρατεύματα στο σημείο των πυροβολισμών και σε ένα κοντινό ομοσπονδιακό κτήριο όπου πραγματοποιούνται καθημερινά διαμαρτυρίες. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα, δήλωσε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στους πυροβολισμούς είναι περιορισμένες.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που λέγονται για τον γιο μας από τη διοίκηση είναι κατακριτέα και αηδιαστικά. Ο Άλεξ σαφώς δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφόνους και δειλούς κακοποιούς της ICE του Τραμπ», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της. Κρατά το τηλέφωνό του στο δεξί του χέρι και το άδειο αριστερό του χέρι είναι σηκωμένο πάνω από το κεφάλι του, ενώ προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που ο ICE μόλις έσπρωξε κάτω ενώ της ψεκάζουν με πιπέρι.»

«Σας παρακαλώ, αποκαλύψτε την αλήθεια για τον γιο μας. Ήταν καλός άνθρωπος.» Στη δήλωσή τους ανέφεραν: «Ο Άλεξ ήταν μια καλόκαρδη ψυχή που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και για τους Αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσοκόμος ΜΕΘ στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης».

«Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να δούμε την επίδρασή του. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο ήρωας αψήφιστα. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα.»

Ο Πρέτι ήταν φανατικός λάτρης της υπαίθρου και απολάμβανε να εμπλέκεται σε περιπέτειες με τον Τζούλε, τον αγαπημένο του σκύλο, ο οποίος επίσης πέθανε πρόσφατα. Είχε επίσης συμμετάσχει σε διαμαρτυρίες μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

«Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες με την ICE, όπως εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι», δήλωσε ο Μάικλ Πρέτι, ο πατέρας του Άλεξ. «Νόμιζε ότι ήταν απαίσιο, ξέρετε, να απαγάγεις παιδιά, απλώς να αρπάζεις ανθρώπους από τον δρόμο. Νοιαζόταν για αυτούς τους ανθρώπους και ήξερε ότι ήταν λάθος, γι' αυτό συμμετείχε σε διαμαρτυρίες».

