ΗΠΑ: Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς για τον θάνατο των δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κυριακή την ηγεσία των Δημοκρατικών για τον θάνατο των δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια επιχείρησης ομοσπονδιακών πρακτόρων, αποδίδοντας το περιστατικό στην άρνηση πολιτειακών και δημοτικών αρχών να συνεργαστούν με την εκστρατεία της κυβέρνησής του κατά της παράτυπης μετανάστευσης.

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε ότι η τραγωδία συνδέεται άμεσα με πολιτικές επιλογές της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για συνέπειες που απορρέουν από τη μη συνεργασία των τοπικών αρχών με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. «Δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτού του χάους που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του «Διεφθαρμένου Τζο Μπάιντεν» και της αποτυχημένης ηγεσίας των Δημοκρατικών, δεκάδες εκατομμύρια παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες εισέρρευσαν στη χώρα μας, ανάμεσά τους εκατοντάδες χιλιάδες καταδικασμένοι δολοφόνοι, βιαστές, απαγωγείς, διακινητές ναρκωτικών και τρομοκράτες.

Κέρδισα τις εκλογές με μια ιστορική σαρωτική νίκη και οι Ρεπουμπλικανοί εξασφάλισαν πλειοψηφίες τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, σε μεγάλο βαθμό επειδή δεσμευτήκαμε να ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, κάτι που έχουμε κάνει, και να ξεκινήσουμε τη μεγαλύτερη επιχείρηση μαζικών απελάσεων παράνομων εγκληματιών αλλοδαπών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επιχείρηση απελάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και, σε πόλεις και Πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικανούς, οι επιχειρήσεις αυτές εξελίσσονται ειρηνικά και ομαλά, επειδή οι τοπικές αστυνομικές αρχές συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές. Για παράδειγμα, στις πέντε Πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικανούς - Τέξας, Τζόρτζια, Φλόριντα, Τενεσί και Λουιζιάνα - η ICE έχει συλλάβει 150.245 παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες τον τελευταίο χρόνο - χωρίς καμία διαμαρτυρία, ταραχές ή χάος. Γιατί; Επειδή η τοπική αστυνομία και η ICE συνεργάζονται και εργάζονται μαζί.

Την ίδια στιγμή, πόλεις και Πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς αρνούνται να συνεργαστούν με την ICE και, στην πραγματικότητα, ενθαρρύνουν αριστερούς υποκινητές να παρεμποδίζουν παράνομα τις επιχειρήσεις για τη σύλληψη των χειρότερων εγκληματιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι Δημοκρατικοί θέτουν τους παράνομους εγκληματίες αλλοδαπούς πάνω από τους φορολογούμενους, νομοταγείς πολίτες και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για όλους τους εμπλεκόμενους. Δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτού του χάους που προκλήθηκε από τους Δημοκρατικούς.

Γι’ αυτόν τον λόγο καλώ επισήμως τον κυβερνήτη Γουόλζ, τον δήμαρχο Φρέι και ΚΑΘΕ κυβερνήτη και δήμαρχο των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν επίσημα με την κυβέρνηση Τραμπ για την εφαρμογή των νόμων της χώρας μας, αντί να αντιστέκονται και να υποδαυλίζουν τις φλόγες της διχόνοιας, του χάους και της βίας:

1. Ο κυβερνήτης Γουόλζ και ο δήμαρχος Φρέι θα πρέπει να παραδώσουν στις ομοσπονδιακές αρχές όλους τους παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες που βρίσκονται σήμερα σε πολιτειακές φυλακές και κρατητήρια, καθώς και όλους τους παράνομους εγκληματίες με ενεργό ένταλμα σύλληψης ή γνωστό ποινικό μητρώο, για άμεση απέλαση.

2. Οι πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές αρχές πρέπει να συμφωνήσουν να παραδίδουν όλους τους παράνομους αλλοδαπούς που συλλαμβάνονται από την τοπική αστυνομία.

3. Η τοπική αστυνομία πρέπει να συνδράμει τις ομοσπονδιακές αρχές στην ανεύρεση, σύλληψη και κράτηση παράνομων αλλοδαπών που καταζητούνται για εγκλήματα.

4. Οι πολιτικοί των Δημοκρατικών πρέπει να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την προστασία των Αμερικανών πολιτών μέσω της ταχείας απομάκρυνσης όλων των παράνομων αλλοδαπών εγκληματιών από τη χώρα. Ορισμένοι Δημοκρατικοί, σε μέρη όπως το Μέμφις του Τενεσί ή η Ουάσινγκτον D.C., το έχουν ήδη πράξει, με αποτέλεσμα ασφαλέστερους δρόμους για ΟΛΟΥΣ.

Επιπλέον, καλώ το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών να ψηφίσει άμεσα νομοθεσία για τον ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ των «Πόλεων-Καταφυγίων», που αποτελούν τη ρίζα όλων αυτών των προβλημάτων. Οι αμερικανικές πόλεις πρέπει να είναι ασφαλή καταφύγια ΜΟΝΟ για νομοταγείς Αμερικανούς πολίτες και όχι για παράνομους εγκληματίες αλλοδαπούς που παραβίασαν τους νόμους της χώρας μας.

Όλα αυτά τα αιτήματα βασίζονται στην ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ και θα δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ. Η κυβέρνηση Τραμπ είναι σε ετοιμότητα και περιμένει οποιονδήποτε Δημοκρατικό να πράξει το σωστό και να συνεργαστεί μαζί μας σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα για να ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου, σε συνεργασία με την τοπική ηγεσία, συμμετέχουμε ενεργά.