ΗΠΑ: Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς για τον θάνατο των δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για χάος στη μεταναστευτική πολιτική, τους αποδίδει ευθύνες για τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών και καλεί πολιτειακές και δημοτικές αρχές να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για μαζικές απελάσεις και κατάργηση των «πόλεων-καταφυγίων».

Newsbomb

ΗΠΑ: Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς για τον θάνατο των δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κυριακή την ηγεσία των Δημοκρατικών για τον θάνατο των δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια επιχείρησης ομοσπονδιακών πρακτόρων, αποδίδοντας το περιστατικό στην άρνηση πολιτειακών και δημοτικών αρχών να συνεργαστούν με την εκστρατεία της κυβέρνησής του κατά της παράτυπης μετανάστευσης.

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε ότι η τραγωδία συνδέεται άμεσα με πολιτικές επιλογές της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για συνέπειες που απορρέουν από τη μη συνεργασία των τοπικών αρχών με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. «Δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτού του χάους που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του «Διεφθαρμένου Τζο Μπάιντεν» και της αποτυχημένης ηγεσίας των Δημοκρατικών, δεκάδες εκατομμύρια παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες εισέρρευσαν στη χώρα μας, ανάμεσά τους εκατοντάδες χιλιάδες καταδικασμένοι δολοφόνοι, βιαστές, απαγωγείς, διακινητές ναρκωτικών και τρομοκράτες.

Κέρδισα τις εκλογές με μια ιστορική σαρωτική νίκη και οι Ρεπουμπλικανοί εξασφάλισαν πλειοψηφίες τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, σε μεγάλο βαθμό επειδή δεσμευτήκαμε να ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, κάτι που έχουμε κάνει, και να ξεκινήσουμε τη μεγαλύτερη επιχείρηση μαζικών απελάσεων παράνομων εγκληματιών αλλοδαπών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επιχείρηση απελάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και, σε πόλεις και Πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικανούς, οι επιχειρήσεις αυτές εξελίσσονται ειρηνικά και ομαλά, επειδή οι τοπικές αστυνομικές αρχές συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές. Για παράδειγμα, στις πέντε Πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικανούς - Τέξας, Τζόρτζια, Φλόριντα, Τενεσί και Λουιζιάνα - η ICE έχει συλλάβει 150.245 παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες τον τελευταίο χρόνο - χωρίς καμία διαμαρτυρία, ταραχές ή χάος. Γιατί; Επειδή η τοπική αστυνομία και η ICE συνεργάζονται και εργάζονται μαζί.

Την ίδια στιγμή, πόλεις και Πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς αρνούνται να συνεργαστούν με την ICE και, στην πραγματικότητα, ενθαρρύνουν αριστερούς υποκινητές να παρεμποδίζουν παράνομα τις επιχειρήσεις για τη σύλληψη των χειρότερων εγκληματιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι Δημοκρατικοί θέτουν τους παράνομους εγκληματίες αλλοδαπούς πάνω από τους φορολογούμενους, νομοταγείς πολίτες και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για όλους τους εμπλεκόμενους. Δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτού του χάους που προκλήθηκε από τους Δημοκρατικούς.

Γι’ αυτόν τον λόγο καλώ επισήμως τον κυβερνήτη Γουόλζ, τον δήμαρχο Φρέι και ΚΑΘΕ κυβερνήτη και δήμαρχο των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν επίσημα με την κυβέρνηση Τραμπ για την εφαρμογή των νόμων της χώρας μας, αντί να αντιστέκονται και να υποδαυλίζουν τις φλόγες της διχόνοιας, του χάους και της βίας:

1. Ο κυβερνήτης Γουόλζ και ο δήμαρχος Φρέι θα πρέπει να παραδώσουν στις ομοσπονδιακές αρχές όλους τους παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες που βρίσκονται σήμερα σε πολιτειακές φυλακές και κρατητήρια, καθώς και όλους τους παράνομους εγκληματίες με ενεργό ένταλμα σύλληψης ή γνωστό ποινικό μητρώο, για άμεση απέλαση.

2. Οι πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές αρχές πρέπει να συμφωνήσουν να παραδίδουν όλους τους παράνομους αλλοδαπούς που συλλαμβάνονται από την τοπική αστυνομία.

3. Η τοπική αστυνομία πρέπει να συνδράμει τις ομοσπονδιακές αρχές στην ανεύρεση, σύλληψη και κράτηση παράνομων αλλοδαπών που καταζητούνται για εγκλήματα.

4. Οι πολιτικοί των Δημοκρατικών πρέπει να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την προστασία των Αμερικανών πολιτών μέσω της ταχείας απομάκρυνσης όλων των παράνομων αλλοδαπών εγκληματιών από τη χώρα. Ορισμένοι Δημοκρατικοί, σε μέρη όπως το Μέμφις του Τενεσί ή η Ουάσινγκτον D.C., το έχουν ήδη πράξει, με αποτέλεσμα ασφαλέστερους δρόμους για ΟΛΟΥΣ.

Επιπλέον, καλώ το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών να ψηφίσει άμεσα νομοθεσία για τον ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ των «Πόλεων-Καταφυγίων», που αποτελούν τη ρίζα όλων αυτών των προβλημάτων. Οι αμερικανικές πόλεις πρέπει να είναι ασφαλή καταφύγια ΜΟΝΟ για νομοταγείς Αμερικανούς πολίτες και όχι για παράνομους εγκληματίες αλλοδαπούς που παραβίασαν τους νόμους της χώρας μας.

Όλα αυτά τα αιτήματα βασίζονται στην ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ και θα δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ. Η κυβέρνηση Τραμπ είναι σε ετοιμότητα και περιμένει οποιονδήποτε Δημοκρατικό να πράξει το σωστό και να συνεργαστεί μαζί μας σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα για να ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου, σε συνεργασία με την τοπική ηγεσία, συμμετέχουμε ενεργά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν σε «Red Code»

02:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ η τιμή του χρυσού – Ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια η ουγγιά

02:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς για τον θάνατο των δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν την Κυριακή

01:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρ. Παυλόπουλος: Το «Ποτέ Ξανά» ως χρέος μνήμης και Δημοκρατίας

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Το συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στις διαδηλώσεις – «Καμία επιείκεια για τους εγκληματίες»

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό κράτηση ο πλοίαρχος του τάνκερ που φέρεται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

23:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πολιτικός «σεισμός» μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι - Στο στόχαστρο η δεύτερη τροπολογία

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πήγε να φάει σε γκουρμέ εστιατόριο και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρήτη στο Παρίσι: Μια παρέα χόρεψε κρητικά και κατέκτησε τη Γαλλία

23:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» για Βόρεια Ελλάδα -Ποιες περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό -Στο στόχαστρο κι Αττική

23:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική πόλο: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Ελλάδα - Βραβεύτηκαν Αργυρόπουλος και Κάκκαρης

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ξεκινά άσκηση στη Μέση Ανατολή εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Κεραυνός έπεσε σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου - Βίντεο

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

22:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Σέρβοι στο… σπίτι τους

22:35ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Αναβλήθηκαν τα Γκρίζλις - Νάγκετς και Μπακς - Μάβερικς λόγω κακοκαιρίας

22:35LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Επανένωση με τις «Spice Girls», λίγο μετά το ξέσπασμα του γιου της, Μπρούκλιν

22:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ κλήρωση: Δύο υπερτυχεροί θα πάρουν από 7,5 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πήγε να φάει σε γκουρμέ εστιατόριο και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

23:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» για Βόρεια Ελλάδα -Ποιες περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό -Στο στόχαστρο κι Αττική

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα πίσω από το «Ριφιφί» - Η αληθινή ιστορία της μητέρας που έχασε το παιδί της επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

22:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ κλήρωση: Δύο υπερτυχεροί θα πάρουν από 7,5 εκατ. ευρώ

20:51ΕΛΛΑΔΑ

«Κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» - Πώς αποφυλακίστηκε ο πατροκτόνος έπειτα από 4 χρόνια φυλάκισης - «Παιδί μου πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο»

08:12ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Τα πρόσωπα της κρίσης: Από Σημίτη και Λυμπέρη μέχρι Πάγκαλο, Τσιλέρ και Χόλμπρουκ

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γύρνα το σε snowboard»: Η απάντηση του πρωθυπουργού σε Tiktoker που ανήρτησε το σχόλιο «πρόσεχε αγόρι μου γιατί έχει έρθει για σκι στα Καλάβρυτα ο Μητσοτάκης»

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν σε «Red Code»

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε αναστολή η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Στο «μικροσκόπιο» η διεύθυνση του σχολείου

21:54ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις αστυνομικών διευθυντών - Όλα τα ονόματα

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που έστειλε τη Σία Κοσιώνη στην εντατική

18:46LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Στιγμιότυπα από τον γάμο τους

02:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ