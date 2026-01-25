ΗΠΑ - Ομπάμα: Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη αποτελεί κάλεσμα αφύπινσης

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα αγκαλιάζει την πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα καθώς παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών την Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024, στο Σικάγο

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα δήλωσαν ότι ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολι από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης θα πρέπει να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στην εθνική συζήτηση για την πολιτική αυστηροποίησης της μετανάστευσης υπό τον πρόεδρο Τραμπ.

«Πρέπει επίσης να αποτελέσει σήμα αφύπνισης για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως πολιτικού κόμματος, ότι πολλές από τις βασικές μας αξίες ως έθνος δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη επίθεση», δήλωσαν οι Ομπάμα, προσθέτοντας ότι ενώ οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης έχουν δύσκολη δουλειά, «οι Αμερικανοί περιμένουν από αυτούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο και να συνεργάζονται, αντί να αντιτίθενται, με κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους για να διασφαλίζεται η δημόσια ασφάλεια».

Οι Ομπάμα υποστήριξαν ότι οι ομάδες επιβολής του νόμου έχουν ξεπεράσει τα όρια χρησιμοποιώντας «τακτικές που φαίνεται ότι σχεδιάστηκαν για να εκφοβίσουν, να παρενοχλήσουν, να προξενήσουν προβλήματα και να θέσουν σε κίνδυνο τους κατοίκους μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης», τακτικές που, σύμφωνα με αυτούς, συνέβαλαν στους θανάτους του Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Επίσης, επέκριναν την αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης, λέγοντας: «Κι όμως, αντί να προσπαθήσουν να επιβάλουν κάποιο είδος πειθαρχίας και λογοδοσίας στους πράκτορες που έχουν αναπτυχθεί, ο πρόεδρος και οι αξιωματούχοι της τρέχουσας διοίκησης φαίνεται να επιδιώκουν την κλιμάκωση της κατάστασης, προσφέροντας δημόσιες εξηγήσεις για τις δολοφονίες του Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ που δεν βασίζονται σε σοβαρή έρευνα, και που φαίνεται να αντιφάσκουν απευθείας με τα βίντεο τεκμήρια».

«Αυτό πρέπει να σταματήσει»

Οι Ομπάμα κάλεσαν τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να αλλάξουν πορεία και να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουολζ, και τον δήμαρχο της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρεϊ. Ο Τραμπ και οι αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν κατηγορήσει τους δύο Δημοκρατικούς ότι δημιουργούν εχθρικό περιβάλλον με τις επικρίσεις τους προς την ICE.

Οι Ομπάμα καταλήγουν την παρέμβασή τους, ενθαρρύνοντας τους Αμερικανούς να παραμείνουν ενεργοί, λέγοντας: «Εν τω μεταξύ, κάθε Αμερικανός θα πρέπει να υποστηρίξει και να εμπνευστεί από το κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων στη Μινεάπολις και σε άλλα μέρη της χώρας… Αποτελούν υπενθύμιση ότι τελικά είναι καθήκον του καθενός από εμάς ως πολίτη να μιλήσουμε ενάντια στην αδικία, να προστατεύσουμε τα βασικά μας δικαιώματα και να κρατήσουμε την κυβέρνηση υπόλογη».

