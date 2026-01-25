Μινεσότα: Ποιος ήταν ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι που έπεσε νεκρός από τα πυρά της ICE

«Καζάνι που βράζει» η Μινεσότα, έπειτα από τη δεύτερη δολοφονία πολίτη από πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

Το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα, απόγευμα ώρα Ελλάδος) ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι, Αμερικανός πολίτης από τη Μινεάπολη της Μινεσότα έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς ομοσπονδιακού πράκτορα, έπειτα από μία έντονη αντιπαράθεση μεταξύ πρακτόρων και πολιτών που διαδηλώνουν κατά των σκληρών τακτικών της κυβέρνησης Τραμπ στην επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Ο Άλεξ Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης. Χ

Ο Άλεξ Πρέτι ήταν ένας 37χρονος νοσοκόμος της εντατικής θεραπείας, τον οποίο η οικογένειά του θυμάται ως «καλόκαρδο άτομο» που νοιαζόταν βαθιά για τους ασθενείς που φρόντιζε σε μια μονάδα του υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων.

«Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο», δήλωσαν οι γονείς του σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Δημοκρατικό κόμμα της Μινεσότα (DFL). «Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να δει το αντίκτυπό του».

Ο Άλεξ Πρέτι πριν την έναρξη του διαπληκτισμού που οδήγησε στη δολοφονία του καταγράφηκε να κρατά κινητό στο δεξί του χέρι και να τραβά βίντεο τις δράσεις των αρχών. Χ

Ο Πρέτι πυροβολήθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί, μετά από μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ πρακτόρων και διαδηλωτών, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μινεάπολις, Brian O'Hara, σε συνέντευξη Τύπου.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι συνοριοφύλακες διεξήγαγαν επιχείρηση όταν τους πλησίασε ένας οπλισμένος πολίτης. Ένας πράκτορας τον πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, αφού αυτός αντιστάθηκε βίαια στις προσπάθειες να τον αφοπλίσουν, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το NBC News.

Νόμιμη κατοχή όπλου

Ο Πρέτι είχε άδεια οπλοφορίας, η οποία απαιτείται από τον νόμο της Μινεσότα για την οπλοφορία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Συνάδελφοι και γνωστοί του κ. Πρέτι έμειναν συγκλονισμένοι και θυμωμένοι από τον θάνατό του, θυμόμενοι για έναν φιλικό γείτονα και εργατικό επαγγελματία που ήταν αφοσιωμένος στους ασθενείς του.

Ο Δρ. Dimitri Drekonja είπε ότι οι δύο είχαν συνεργαστεί για χρόνια. Ο Πρέτι ήταν ικανός, αρμόδιος και φιλικός, είπε, το είδος του ανθρώπου που νοιαζόταν βαθιά για τη δουλειά του και τους ασθενείς του.

BREAKING: Full video of the altercation from a better angle right up until the suspect is shot. You can see the suspect jump on the back of what may be another protestor before being pulled off. Crazy footage. pic.twitter.com/rsxLOXFSUO — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) January 24, 2026

«Ήταν ένας πραγματικά υπέροχος συνάδελφος και ένας πραγματικά υπέροχος φίλος», είπε. «Το βασικό του ύφος ήταν το χαμόγελο».

Οι δύο συζητούσαν τακτικά για την ποδηλασία στα βουνά, μία από τις αγαπημένες ασχολίες του Πρέτι.

Τον είχε προειδοποιήσει ο πατέρας του

Τα μέλη της οικογένειας του αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα το Σάββατο. Ο πατέρας του, Μάικλ, δήλωσε στο Associated Press πως είχε προειδοποιήσει τον γιο του να είναι προσεκτικός στη Μινεάπολη.

«Είχαμε αυτή τη συζήτηση μαζί του πριν από δύο εβδομάδες περίπου, ξέρεις, να πάει και να διαμαρτυρηθεί, αλλά να μην εμπλακεί, να μην κάνει τίποτα ηλίθιο, βασικά», είπε ο Μάικλ Πρέτι. «Και είπε ότι το ξέρει. Το ήξερε».

Ο Άλεξ Πρέτι έλαβε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα το 2011, είπε μια εκπρόσωπος. Αποφοίτησε από ένα γυμνάσιο στο Γκριν Μπέι του Ουισκόνσιν το 2006 και καταχωρήθηκε στον πίνακα τιμής μιας τοπικής εφημερίδας. Οι γονείς του ζουν τώρα στο Κολοράντο και η πρώην σύζυγός του ζει στην Καλιφόρνια.

«Μη βίαιος άνθρωπος»

Μια γειτόνισσα, η Jeanne Wiener, είπε ότι πίστευε ότι ο Πρέτι ζούσε μόνος με τον σκύλο του, αλλά τον έβλεπε συχνά να περπατάει και του μιλούσε αρκετές φορές την εβδομάδα.

Στεκόμενη στο σπίτι της, η κυρία Wiener είπε ότι σοκαρίστηκε όταν έμαθε για το θάνατό του.

«Μιλάμε συνεχώς πάνω από τον φράχτη», είπε. «Είναι ο πιο γλυκός, ευγενικός, αβλαβής και μη βίαιος άνθρωπος που θα μπορούσατε να συναντήσετε».

Η Ruth Anway, που δούλευε με τον Πρέτι, τον περιέγραψε ως έναν παθιασμένο συνάδελφο και καλό φίλο με εξαιρετικό χιούμορ.

Η κυρία Anway, νοσοκόμα, είπε ότι γνώρισε τον Πρέτι για πρώτη φορά γύρω στο 2014, όταν ήταν βοηθός ερευνητής στο νοσοκομείο. Είπε ότι τον είχε ενθαρρύνει να ασχοληθεί με τη νοσηλευτική.

«Πραγματικά ευδοκιμούσε σε αυτό το περιβάλλον», είπε.

Λάτρης της ποδηλασίας

Στον ελεύθερο χρόνο του, είπε, ο Πρέτι αγαπούσε να κάνει ποδηλασία στα μονοπάτια γύρω από το Μινεάπολη και να περνάει χρόνο με τον σκύλο του, τον Joule.

Η κυρία Anway είπε ότι ο Πρέτι παρακολουθούσε στενά τις ειδήσεις και ενδιαφερόταν βαθιά για την κοινωνική δικαιοσύνη και τον αγώνα για ισότητα.

«Δεν με εκπλήσσει που βρισκόταν εκεί για διαμαρτυρία και παρατηρώντας», είπε.

Η Aasma Shaukat, γιατρός στο V.A. που συνεργαζόταν με τον κ. Pretti, είπε ότι τον είχε προσλάβει στην πρώτη του δουλειά στο ερευνητικό τμήμα του νοσοκομείου.

Ο Πρέτι πέρασε αρκετά χρόνια δουλεύοντας για την Δρ Shaukat, βοηθώντας σε ιατρικές μελέτες και εγγράφοντας ασθενείς — ενώ το βράδυ παρέδιδε πίτσες για να βγάλει τα προς το ζην.

Την τελευταία φορά που μίλησαν, ο Πρέτι δούλευε επιπλέον βάρδιες ως νοσοκόμος, μαζεύοντας χρήματα για να αγοράσει ένα σπίτι και ένα καινούργιο αυτοκίνητο.

«Ήταν ο τυπικός νεαρός που αγωνιζόταν με μεγάλη φιλοδοξία, αλλά χωρίς κατεύθυνση ακόμα», είπε. «Αλλά ήξερε ότι ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

Δεύτερος εν ψυχρώ πυροβολισμός

Η Εθνοφρουρά της Μινεσότα βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε επίσης εν ψυχρώ από πράκτορα της ICE, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Οι ισχυρισμοί ότι ο 37χρονος έφερε ημιαυτόματο πιστόλι καταρρίπτονται από τα βίντεο, όμως το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που προσπαθεί να... συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, ανέφερε ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε εν ψυχρώ από τους πράκτορες της ICE, είχε ποινικό μητρώο, για ενδοοικογενειακή βία, διαταραχή της τάξης κι οδήγησης χωρίς δίπλωμα.

The multiple different angles prove the ICE agent who disarmed the First Amendment auditor committed murder. The ICE agent together with his fellow ICE agents must be arrested immediately, jailed without bail, indicted, tried in Minneapolis, Minnesota, convicted, and imprisoned. pic.twitter.com/lABWHyUE01 — Eric : Head of #DistrictAssembly; Join now! (@eric_giannini) January 24, 2026

Η κυβερνητική γραμμή, που εκφράζεται από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρει ότι όσοι «παρακωλύουν και επιτίθενται» στους αστυνομικούς παραμένουν υπόλογοι γιατί παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εκφράζει υποστήριξη στην ICE. «Δόξα τω Θεώ για τους πατριώτες της ICE. Σας στηρίζουμε 100%, σώζετε τη χώρα», έγραψε σε ανάρτηση προσθέτοντας: «Ντροπή στην ηγεσία της Μινεσότα και στους τρελούς του δρόμου».

*Με πληροφορίες από New York Times, NBC News

