Μινεσότα: Ξεσπά η οικογένεια του 37χρονου νεκρού - «Αηδιαστικά ψέματα» ότι κρατούσε όπλο

«Διαδώστε την αλήθεια για τον γιο μας. Ήταν καλός άνθρωπος», αναφέρει η δήλωση

Ο Άλεξ Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης που εργαζόταν ως νοσηλευτής σε ΜΕΘ νοσοκομείου Βετεράνων.

Η οικογένεια του 37χρονου Άλεξ Πρέτι, που σκοτώθηκε από τα πυρά πρακτόρων της ICE το Σάββατο (25/01) κατά τη διάρκεια διαδηλώσης στη Μινεσότα, εξέδωσε δήλωση στην οποία κατηγορεί άμεσα την κυβέρνηση Τραμπ και τις ομοσπονδιακές αρχές ότι μοιράζουν «αηδιαστικά ψέματα» για τον άνθρωπό τους.

«Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά και πολύ θυμωμένοι.

Ο Άλεξ ήταν ένας καλός άνθρωπος που αγαπούσε βαθιά την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά και τους Αμερικανούς βετεράνους που φρόντιζε ως νοσοκόμος στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου της Μινεάπολης του υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων.

Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να δει το αντίκτυπο της δράσης του.

Δεν χρησιμοποιώ τον όρο «ήρωας» ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα.

Τα αηδιαστικά ψέματα που είπε η κυβέρνηση για τον γιο μας είναι κατακριτέα και σιχαμερά.

Ο Άλεξ σαφώς δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και δειλούς κακοποιούς της ICE του Τραμπ.

Κρατάει το τηλέφωνό του στο δεξί του χέρι και το αριστερό του χέρι είναι σηκωμένο πάνω από το κεφάλι του, ενώ προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που η ICE μόλις έσπρωξε κάτω, ενώ τον ψεκάζουν με σπρέι πιπεριού.

Παρακαλώ, διαδώστε την αλήθεια για τον γιο μας. Ήταν καλός άνθρωπος. Σας ευχαριστώ.»

Βανς: «Τεχνητό χάος»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε τα γεγονότα στη Μινεάπολη ως «τεχνητό χάος» και δήλωσε ότι είναι «πρωτοφανή» για την πόλη.

«Είναι η άμεση συνέπεια των ακροαριστερών ταραχοποιών, που συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές», έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (Twitter).

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τους ηγέτες της Μινεσότα ότι εμπόδιζαν τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου να συνεργαστούν με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

Δεύτερος νεκρός σε λιγότερο από τεις εβδομάδες

Ο Πρέτι είναι το δεύτερο άτομο που έχει πυροβοληθεί και σκοτωθεί από ομοσπονδιακό πράκτορα στη Μινεσότα μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Το βίντεο με τον θάνατο του Πρέτι στο Μινεάπολη δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν αμέσως μετά τον πυροβολισμό.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ισχυρίστηκε ότι το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας άνδρας πλησίασε τους πράκτορες της Συνοριακής Φρουράς με ένα πιστόλι και ότι ένας πράκτορας πυροβόλησε «αμυντικά». Ένα άλλο περιστατικό στη Μινεάπολη αυτό το μήνα, στο οποίο ένας άνδρας με καταγωγή από τη Βενεζουέλα πυροβολήθηκε στο πόδι από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα, χαρακτηρίστηκε επίσης ως «αμυντικό» από το υπουργείο.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των ομοσπονδιακών αξιωματούχων ότι ο Πρέτι αποτελούσε απειλή. Κατηγόρησε «τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης» ότι «επινοούν ιστορίες και δημοσιεύουν φωτογραφίες».

Ο Μπράιαν Ο'Χάρα, αρχηγός της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Μινεάπολις, δήλωσε ότι ο Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης χωρίς ποινικό μητρώο και ότι είχε έγκυρη άδεια οπλοφορίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μινεσότα, οι πολίτες μπορούν να φέρουν νόμιμα όπλο σε δημόσιο χώρο, χωρίς να το κρύβουν, εάν διαθέτουν άδεια.

Μεγάλα πλήθη διαδηλωτών συνέχισαν να συγκεντρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στον τόπο όπου δολοφονήθηκε ο Πρέτι. Αργότερα την ίδια μέρα, ο κυβερνήτης ενέκρινε την αποστολή της Εθνοφρουράς της Μινεσότα, η οποία θα φοράει γιλέκα για να διακρίνεται από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

