Δολοφονία στη Μινεσότα: «Μετρούσαν τις πληγές από τις σφαίρες αντί να τον βοηθήσουν» λέει μάρτυρας

Γιατρός που ήταν μάρτυρας στο περιστατικό υποστήριξε σε κατάθεση πως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι δεν του προσέφεραν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια 

Δολοφονία στη Μινεσότα: «Μετρούσαν τις πληγές από τις σφαίρες αντί να τον βοηθήσουν» λέει μάρτυρας

Οι πράκτορες έριξαν κάτω τον 37χρονο. 

Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο βίντεο υψηλής ευκρίνειας εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς μετανάστευσης του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει ότι ο 37χρονος Αμερικανός πολίτης αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν πυροβοληθεί επανειλημμένα σε δρόμο της πόλης.

Το βίντεο έχει σταθεροποιηθεί και επιβραδυνθεί για να αποτυπώσει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσουν η πυροβολισμοί και έχει εξεταστεί καρέ-καρέ.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες:

Το βίντεο προσφέρει επίσης μια άλλη οπτική γωνία της πυροβολισμών. Τα ευρήματα φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ότι ο Πρέτι «επιδείκνυε» ένα όπλο ή αποτελούσε άμεση απειλή για τους αστυνομικούς.

Έχει ενταθεί η εξέταση των ισχυρισμών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν «αμυντικά» αφού ο Πρέτι «πλησίασε» τους με ένα πιστόλι και αντιστάθηκε βίαια.

Αντίθετα, το βίντεο φαίνεται να δείχνει ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν ήδη ακινητοποιήσει τον Πρέτι στο έδαφος όταν του αφαίρεσαν το όπλο – λίγα δευτερόλεπτα πριν ένας άλλος πράκτορας τον πυροβολήσει.

Το βίντεο τραβήχθηκε από αυτόπτη μάρτυρα του συμβάντος, και δημοσιεύθηκε από το MPR News.

«Μετρούσαν πληγές από σφαίρες» αντί να του κάνουν ΚΑΡΠΑ

Προσθέτοντας στην κριτική που έχουν δεχθεί οι ομοσπονδιακές αρχές για τον δεύτερο θάνατο πολίτη στα χέρια των πρακτόρων του υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ένας γιατρός που ήταν μάρτυρας των γεγονότων από το κοντινό διαμέρισμά του δήλωσε σε ένορκη κατάθεση ότι οι πράκτορες καθυστέρησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες.

Ο ανώνυμος παιδίατρος ισχυρίστηκε ότι οι πράκτορες φαινόταν να «μετρούν τις πληγές από τις σφαίρες» αντί να του κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ ο Πρέτι βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην κατάθεσή του ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι οι πράκτορες αντί να «ελέγχουν για παλμό» και να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον 37χρονο, «φαίνεται να μετρούσαν τον αριθμό των πληγών από σφαίρες».

Μεταξύ αυτών που εξέτασαν προσεκτικά το βίντεο είναι ο Lou Raguse, ερευνητικός δημοσιογράφος του KARE 11 News στο Μινεάπολη, ο οποίος δήλωσε ότι μια γωνία λήψης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ένα δευτερόλεπτο πριν τους πυροβολισμούς, ένας πράκτορας με γκρι μπλούζα αφαιρεί το πιστόλι από τον 37χρονο. Την ίδια στιγμή άλλος πράκτορας βγάζει από τη θήκη του το όπλο του.

«Έχω εξετάσει όλα τα διαθέσιμα βίντεο της πυροβολισμών των συνοριοφυλάκων... και υπάρχει μια συγκεκριμένη γωνία που πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δούμε», είπε ο Raguse.

«Μπορείτε να δείτε τον πράκτορα με τα γκρι ρούχα να βγάζει το όπλο του Πρέτι από το πίσω μέρος του παντελονιού του, ακριβώς μπροστά από τον πράκτορα της Συνοριακής Φρουράς που τραβά το όπλο του».

«Στη συνέχεια, ο πράκτορας πυροβολεί έως και 10 φορές ξανά, αφού ο Άλεξ Πρέτι έχει αφοπλιστεί», είπε ο Raguse. «Έκανα παύση στο βίντεο ακριβώς πριν από τον δεύτερο πυροβολισμό, ο οποίος φαίνεται να χτύπησε τον Άλεξ στην πλάτη».

Ο Raguse είπε ότι το βίντεο αντικρούει άμεσα τους ισχυρισμούς της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο Πρέτι «απείλησε» τους πράκτορες με όπλο.

«Αυτό το βίντεο αντικρούει άμεσα τον ισχυρισμό της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ότι ο Πρέτι απείλησε με όπλο ή πλησίασε τους αστυνομικούς με όπλο», είπε ο Raguse. «Κανένα βίντεο δεν δείχνει τον Πρέτι να το πιάνει».

Ο Raguse σημείωσε επίσης ότι ο σταθμός του επιβεβαίωσε ότι ο Πρέτι είχε νόμιμη άδεια να φέρει όπλο στη Μινεσότα.

Κριτική από NRA και ρεπουμπλικανούς

Η Εθνική Ένωση Οπλοκατοχής (NRA), το λόμπι που στηρίζει την κατοχή όπλων και τη διατήρηση της δεύτερης τροπολογίας του αμερικανικού συντάγματος, καθώς και μακροχρόνια πιστή σύμμαχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, επέκρινε τις δηλώσεις ενός εισαγγελέα που διορίστηκε από τον Τραμπ ως «επικίνδυνες και λανθασμένες».

Μετά το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ανώτεροι αξιωματούχοι του ισχυρίστηκαν, χωρίς να προσκομίσουν μέχρι στιγμής αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο νοσοκόμος που πυροβολήθηκε κρατούσε όπλο.

Βίντεο από μάρτυρες δείχνουν τον Άλεξ Πρέτι με ένα τηλέφωνο στο χέρι, αλλά κανένα από τα βίντεο που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να δείχνει κάποιο ορατό όπλο στο χέρι του.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιν Ο'Χάρα, δήλωσε ότι ο Πρέτι είχε άδεια κυκλοφορίας με όπλο, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της πολιτείας της Μινεσότα.

Ωστόσο, ο Μπιλ Εσέιλι, ανώτερος εισαγγελέας της κυβέρνησης της Καλιφόρνια, είπε: «Αν πλησιάσεις τις αρχές με όπλο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν νόμιμο δικαίωμα να σε πυροβολήσουν. Μην το κάνετε».

Η NRA καταδίκασε τις δηλώσεις αυτές, γράφοντας: «Αυτή η άποψη του πρώτου βοηθού εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας είναι επικίνδυνη και λανθασμένη.

Οι υπεύθυνες δημόσιες φωνές πρέπει να περιμένουν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, και όχι να κάνουν γενικεύσεις και να δαιμονοποιούν τους νομοταγείς πολίτες».

Ταυτόχρονα, ένας γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων ζήτησε «πλήρη και κοινή έρευνα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την πολιτεία» για το περιστατικό.

Ο Μπιλ Κάσιντι δήλωσε ότι «διακυβεύεται η αξιοπιστία της ICE και του DHS [Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας]».

«Μπορούμε να εμπιστευτούμε τον αμερικανικό λαό με την αλήθεια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Ρεπουμπλικανής Τζούλιας Λέτλοου για την έδρα του Κάσιντι στις προκριματικές εκλογές της πολιτείας της Λουιζιάνα.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (και το Δημοκρατικό Κόμμα) επιλέγει τους υποψηφίους του για το Κογκρέσο διεξάγοντας προκριματικές εκλογές σε επίπεδο πολιτείας.

*Με πληροφορίες από Daily Mail και Sky News

