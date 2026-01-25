Μινεσότα: Καρέ-καρέ η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE
Οι πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας πυροβόλησαν τουλάχιστον 10 φορές κατά του 37χρονου νοσοκόμου, ενώ είχαν αφαιρέσει το όπλο από πάνω του
Ο 37χρονος Άλεξ Τζέφρι Πρέτι έγινε ο δεύτερος Αμερικανός πολίτης που έπεσε νεκρός από τα πυρά πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη της Μινεσότα το Σάββατο (24/01), λιγότερο από τρεις εβδομάδες από τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ.
Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 37χρονο νοσοκόμο περίπου στις 9 το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα). Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε η βίαιη σκηνή, όπου οι πράκτορες φαίνεται να πυροβολούν τουλάχιστον 10 φορές σε διάστημα μόλις πέντε δευτερολέπτων.
Το βίντεο φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την περιγραφή του συμβάντος από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο ανέφερε ότι το συμβάν ξεκίνησε όταν το θύμα πλησίασε τους ομοσπονδιακούς πράκτορες με ένα πιστόλι και την πρόθεση να τους «σφαγιάσει», αναφέρουν οι New York Times.
48 δευτερόλεπτα πριν τους πυροβολισμούς:
ο 37χρονος φαίνεται να καταγράφει με το κινητό του την επικοινωνία μιας μικρής ομάδας πολιτών με πράκτορα της ICE, από το κέντρο του δρόμου.
25 δευτερόλεπτα πριν τους πυροβολισμούς:
Ο Πρέτι κρατά το τηλέφωνό του στο ένα χέρι και σηκώνει το άλλο χέρι για να προστατευθεί από το σπρέι.
Λίγο πριν από αυτό το στιγμιότυπο, ένας πράκτορας έσπρωξε δύο άτομα μακριά από ένα όχημα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και τα έριξε στο δρόμο. Ο Πρέτι προσπάθησε να μπει ανάμεσα στον πράκτορα και τους δύο πολίτες, και ο πράκτορας έσπρωξε τον έναν από αυτούς στο έδαφος. Το βίντεο δείχνει τον ίδιο πράκτορα να ψεκάζει σπρέι πιπεριού προς το πρόσωπο του 37χρονου. (Ο ίδιος πράκτορας θα πυροβολήσει αργότερα τον Πρέτι.)
17 δευτερόλεπτα πριν τους πυροβολισμούς:
Αρκετοί πράκτορες αρπάζουν τον Πρέτι, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά το τηλέφωνό του. Άλλοι πράκτορες πλησιάζουν και προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον 37χρονο στο έδαφος.
11 δευτερόλεπτα πριν τους πυροβολισμούς:
Ο Πρέτι περιβάλλεται από μια ομάδα επτά αστυνομικών, μερικοί από τους οποίους τον έχουν ρίξει στο έδαφος. Ένας από τους αστυνομικούς, που φοράει γκρι παλτό, πλησιάζει με άδεια χέρια και αρπάζει τον Πρέτι, ενώ οι άλλοι αστυνομικοί τον κρατούν γονατισμένο. Ταυτόχρονα, ένας άλλος αστυνομικός χτυπά επανειλημμένα τον Πρέτι με ένα σπρέι πιπεριού.
1 δευτερόλεπτο πριν τους πυροβολισμούς:
Ο πράκτορας με το γκρι παλτό φαίνεται να τραβά ένα όπλο από κοντά στο δεξί ισχίο του Πρέτι. Στη συνέχεια, αρχίζει να απομακρύνεται από την συμπλοκή με το όπλο που αφαίρεσε.
Ταυτόχρονα, ένας άλλος πράκτορας βγάζει το όπλο του από τη θήκη του και το στρέφει προς την πλάτη του Πρέτι.
Πρώτος πυροβολισμός:
Ο πράκτορας με το γκρι παλτό αφαιρεί το όπλο, το οποίο ταιριάζει με το προφίλ ενός όπλου που, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ανήκε στον Πρέτι, από τον τόπο του εγκλήματος. Στη συνέχεια, ενώ ο Πρέτι είναι γονατισμένος και ακινητοποιημένος, ο πράκτορας που στέκεται ακριβώς από πάνω του φαίνεται να πυροβολεί μία φορά τον 37χρονο από κοντινή απόσταση. Αμέσως μετά πυροβολεί τρεις ακόμη φορές.
Οι πυροβολισμοί συνεχίζονται:
Αρκετοί αστυνομικοί απομακρύνονται από τον Πρέτι, ο οποίος έχει καταρρεύσει στο έδαφος. Ένας άλλος αστυνομικός — ο ίδιος που έσπρωξε τους πολίτες στο δρόμο και ψέκασε τον Πρέτι με σπρέι πιπεριού — βγάζει το όπλο του και πυροβολεί τον 37χρονο. Ο πρώτος αστυνομικός πυροβολεί επίσης επιπλέον φορές. Μαζί, πυροβολούν έξι ακόμη φορές τον Πρέτι, ενώ αυτός βρίσκεται ακίνητος στο έδαφος.
Τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί καταγράφηκαν μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. Τη στιγμή του τελευταίου πυροβολισμού, ο πράκτορας που αφαίρεσε το πιστόλι από τον Πρέτι είχε απομακρυνθεί και είχε περάσει τον δρόμο.
Ο Πρέτι είχε άδεια για να φέρει όπλο, όπως προβλέπει η νομοθεσία της πολιτείας της Μινεσότα.
Ο Πρέτι είναι το δεύτερο άτομο που έχει πυροβοληθεί και σκοτωθεί από ομοσπονδιακό πράκτορα στη Μινεσότα τις τελευταίες εβδομάδες. Το βίντεο με τον θάνατο του Πρέτι στο Μινεάπολη δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν αμέσως μετά τον πυροβολισμό.
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ισχυρίστηκε ότι το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας άνδρας πλησίασε τους πράκτορες της Συνοριακής Φρουράς με ένα πιστόλι και ότι ένας πράκτορας πυροβόλησε «αμυντικά». Ένα άλλο περιστατικό στη Μινεάπολη αυτό το μήνα, στο οποίο ένας Βενεζουέλας πυροβολήθηκε στο πόδι από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα, χαρακτηρίστηκε επίσης ως «αμυντικό» από το υπουργείο.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των ομοσπονδιακών αξιωματούχων ότι ο Πρέτι αποτελούσε απειλή. Κατηγόρησε «τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης» ότι «επινοούν ιστορίες και δημοσιεύουν φωτογραφίες».
Ο Μπράιαν Ο'Χάρα, αρχηγός της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Μινεάπολις, δήλωσε ότι ο Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης χωρίς ποινικό μητρώο και ότι είχε έγκυρη άδεια οπλοφορίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μινεσότα, οι πολίτες μπορούν να φέρουν νόμιμα όπλο σε δημόσιο χώρο, χωρίς να το κρύβουν, εάν διαθέτουν άδεια.
Μεγάλα πλήθη διαδηλωτών συνέχισαν να συγκεντρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στον τόπο όπου δολοφονήθηκε ο Πρέτι. Αργότερα την ίδια μέρα, ο κυβερνήτης ενέκρινε την αποστολή της Εθνοφρουράς της Μινεσότα, η οποία θα φοράει γιλέκα για να διακρίνεται από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες.