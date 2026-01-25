«Χειμώνας της οργής» στη Μινεσότα: Γιατί σημειώνονται ταραχές και διαδηλώσεις στην πολιτεία

Διαδηλωτές χρησιμοποιούν κάδο απορριμμάτων ως οδόφραγμα στη λεωφόρο Nicollet, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026.

Το περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού πολίτη στη Μινεσότα το Σάββατο (24/01), στο οποίο ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι έχασε τη ζωή του, έρχεται μετά από εβδομάδες αναταραχών στη Μινεάπολη λόγω των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων της υπηρεσίας μετανάστευσης και συνοριακής ασφάλειας που έχουν αποσταλεί εκεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η νέα δολοφονία πολίτη έρχεται μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά από τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο αυτοκίνητό της στις 7 Ιανουαρίου, που οδήγησε σε κλιμάκωση των διαδηλώσεων στην πόλη.

Η μεσοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ, που αποτελεί «κάστρο» των δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές από το 1972, βρίσκεται στο επίκεντρο εντάσεων από τον Δεκέμβριο, λόγω της ανάπτυξης πρακτόρων της ICE εκεί.

Το χρονικό της έντασης

Μετά από σχόλια του Τραμπ στις αρχές Δεκεμβρίου ότι οι Σομαλοί μετανάστες στις ΗΠΑ πρέπει να «επιστρέψουν από εκεί που ήρθαν», ξεκίνησε μια επιχείρηση «επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας» στην περιοχή των δίδυμων πόλεων Μινεάπολη και Σεντ Πωλ, όπου ζει μια μεγάλη σομαλική κοινότητα.

Trump: "I don't want em (Somalians). Their country is no good for a reason. I don't care about being politically correct."



Do you stand with Trump on this?



A. Hell yes

B. No

pic.twitter.com/Go5Iy3duKS — ??? Karoline Leavitt (@WHLeavitt) December 3, 2025

Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου, είχαν πραγματοποιηθεί σχεδόν 700 συλλήψεις από πράκτορες της ICE, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News.

Στις 7 Ιανουαρίου, ένας αξιωματικός της αμερικανικής υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Γκουντ, προκαλώντας διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η γυναίκα είχε προσπαθήσει να πατήσει με το αυτοκίνητό της αξιωματούχους σε μια «εγχώρια τρομοκρατική επίθεση». Ωστόσο, ο δήμαρχος του Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε ότι ο πράκτορας ενήργησε «απερίσκεπτα» και ζήτησε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης να εγκαταλείψουν την πόλη.

OMG the NYT has a new video analysis of Renee Good's shooting which is careful, accurate, and clear .



The conclusions are inescapable. Ross placed himself at risk, then leaned towards the car with his feet well clear as Renee Good tried to pivot and drive away. pic.twitter.com/IksQeed5Ey — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) January 16, 2026

Λίγες μέρες αργότερα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, δεσμεύτηκε να στείλει «εκατοντάδες ακόμη» ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στο Μινεάπολις.

Σε μια προσπάθεια να καταστείλει τις συνεχιζόμενες αναταραχές σε όλη την πόλη, στις 15 Ιανουαρίου ο Τραμπ απείλησε να επικαλεστεί τον σπάνια χρησιμοποιούμενο Νόμο περί Εξέγερσης. Τρεις ημέρες αργότερα, ένας αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο CBS News ότι 1.500 στρατιώτες ήταν σε ετοιμότητα για αποστολή.

Στις 17 Ιανουαρίου, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, και τον Φρέι, κατηγορώντας τους για παρεμπόδιση της ICE. Ο Φρέι χαρακτήρισε αυτό «μια προφανή προσπάθεια εκφοβισμού μου επειδή υπερασπίστηκα τη Μινεάπολη».

This is an obvious attempt to intimidate me for standing up for Minneapolis, local law enforcement, and residents against the chaos and danger this Administration has brought to our city. I will not be intimidated. My focus remains where it’s always been: keeping our city safe. https://t.co/psaWb825sL — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 17, 2026

Χθες, ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους μετανάστευσης στο νότιο τμήμα της πόλης, με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να κατηγορούν τον νοσηλευτή και Αμερικανό πολίτη ότι ήθελε να «σφαγιάσει» τους πράκτορες της ICE, κάτι το οποίο δεν αποτυπώνεται στα βίντεο του περιστατικού.

Όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβεβαιώθηκαν από διεθνή και τοπικά ΜΜΕ, πράκτορες της ICE τον έριξαν στο έδαφος, με έναν εξ αυτών να παίρνει το όπλο που είχε στο δεξί ισχίο του, προτού ένας άλλος τον πυροβολήσει.

It couldn’t be any clearer.



The agent in the gray jacket removes Alex Pretti’s handgun — and the agent in green empties his magazine into Alex’s back.



That’s right.

He shot him in the back.



Because @CBP and @ICE are a bunch of cowardly pieces of shit.https://t.co/YwpYs7iApR — JΛKΣ (@USMCLiberal) January 25, 2026

*Με πληροφορίες από BBC

