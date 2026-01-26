Μινεάπολη, μία πόλη «υπό πολιορκία»: Πώς έφτασε σε «πόλεμο» με την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Τις τελευταίες εβδομάδες, η καθημερινότητα στη Μινεάπολη, μία πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μισσισσιππή, έχει διαταραχθεί ανεπανόρθωτα. Χιλιάδες ένοπλοι και μασκοφόροι ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν αναπτυχθεί στην πολιτεία της Μινεσότα, με τη Μινεάπολη να αποτελεί το επίκεντρο της μεγαλύτερης επιχείρησης επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης στην ιστορία των ΗΠΑ. Η καθημερινή ζωή έχει ανατραπεί σε σχολεία, νοσοκομεία , καταστήματα και εστιατόρια , καθώς και σε γειτονιές όπου τα πεζοδρόμια ήταν κάποτε γεμάτα με δρομείς, ανθρώπους που βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους, οικογένειες που κάνουν βόλτα και παιδιά που επιστρέφουν σπίτι από το σχολείο. Οι μέρες είναι πλέον γεμάτες με εντάσεις και διαμάχες μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων και κατοίκων.

https://www.instagram.com/reel/DT6FiyOCXE0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Για μήνες, ο Τζέικομπ Φρέι , δήμαρχος της Μινεάπολης , ένιωθε έναν αυξανόμενο τρόμο βλέποντας τον αριθμό των ομοσπονδιακών μεταναστών και των συνοριακών πρακτόρων να αυξάνεται από δεκάδες σε εκατοντάδες και χιλιάδες, όλοι στην πόλη του για να υλοποιήσουν την υπόσχεση του προέδρου Τραμπ για τη μεγαλύτερη απέλαση παράτυπων μεταναστών στην αμερικανική ιστορία. «Υπάρχει διαρκής κλιμάκωση», είπε ο Φρέι. «Ο αρχηγός [της αστυνομίας] και εγώ εκφράσαμε δημόσια και κατ' ιδίαν τη βαθιά μας ανησυχία για την πιθανότητα κάποιος να τραυματιστεί σοβαρά ή να σκοτωθεί».

O Τζέικομπ Φρέι

Στη συνέχεια, η Ρενέ Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι στις 7 Ιανουαρίου από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων σε μία από τις πολλές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στην πόλη κατά των ενεργειών των ομοσπονδιακών πρακτόρων. Το Σάββατο, συνέβη ξανά. Ο Άλεξ Πρέτι, ένας 37χρονος νοσηλευτής στο Ιατρικό Κέντρο Βετεράνων στη Μινεάπολη, πυροβολήθηκε με 10 σφαίρες και σκοτώθηκε από έναν πράκτορα της Συνοριακής Περιπολίας, αφού μια ομάδα αστυνομικών τον αντιμετώπισε στο παγωμένο έδαφος μπροστά από ένα κατάστημα ντόνατς, όπου και πέθανε.

Αυτοί οι θάνατοι, σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, σηματοδότησαν μια νέα και ανησυχητική φάση σε μια δίμηνη αντιπαράθεση μεταξύ των κατοίκων μιας αμερικανικής πόλης και των ένοπλων αξιωματικών της αμερικανικής κυβέρνησης. Έχει αποφέρει συγκλονιστικές εικόνες που, σε πολλούς εκτός Μινεάπολης θυμίζουν ξένη χώρα- οχήματα χωρίς διακριτικά με μασκοφόρους άνδρες να περιφέρονται στους δρόμους και τον Γκρέγκορι Μποβίνο , τον επικεφαλής της επιχείρησης Metro Surge, να πετάει μια χημική χειροβομβίδα σε διαδηλωτές.

Σε γενικές γραμμές, η σύγκρουση αντανακλά τις διχασμένες απόψεις του έθνους για την πολιτική μετανάστευσης, ένα ζήτημα που βοήθησε τον Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο πριν από ένα χρόνο. Για πολλούς κατοίκους στη Μινεάπολη, μαίνεται μια μάχη ενάντια σε έναν στρατό κατοχής που είναι αποφασισμένος να υποτάξει την προοδευτική πόλη τους.

H Ρενέ Γκουντ

Και στις δύο δολοφονίες, οι λεπτομέρειες αμφισβητούνται, υπό την επιφύλαξη κομματικών ερμηνειών για αμφιλεγόμενα ερασιτεχνικά βίντεο. Λέγεται ότι η Γκουντ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της προσπαθώντας να εμβολίσει έναν πράκτορα της ICE που πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας - ή ήταν μία γυναίκα που προσπαθούσε να φύγει από τον τόπο μιας νόμιμης διαμαρτυρίας.

Η Κρίστι Νόεμ , επικεφαλής του DHS, την αποκάλεσε «εγχώρια τρομοκράτη». Ο Πρέτι, ο οποίος εργαζόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας της Βετεράνων (VA), έφερε ένα νόμιμo πιστόλι 9 χιλιοστών όταν σκοτώθηκε. Το DHS δήλωσε ότι είχε «αντισταθεί βίαια» προτού οι πράκτορες πυροβολήσουν «αμυντικά». Μια ανάλυση βίντεο από την Wall Street Journal υποδηλώνει το αντίθετο.

«Ποτέ, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια, δεν θα φανταζόμουν ότι η ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση θα εισέβαλε στην πόλη μας με τόσους αριθμούς», δήλωσε ο Φρέι σε συνέντευξή του την ημέρα πριν από τη δολοφονία του Πρέτι. Ο 44χρονος δήμαρχος, παντρεμένος με δύο μικρά παιδιά, μίλησε στο γραφείο του στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου.

«Ούτε καν σε ένα εκατομμύριο χρόνια», πρόσθεσε, «δεν θα φανταζόμουν ότι τέτοιου είδους συμπεριφορά θα λάμβανε χώρα στους δρόμους μας. Και ταυτόχρονα, συμβαίνει». Ο Φρέι από τη βόρεια Βιρτζίνια, ερωτεύτηκε τη Μινεάπολη ενώ έτρεχε στον Μαραθώνιο των Δίδυμων Πόλεων το 2006 και μετακόμισε εκεί μετά τη νομική σχολή. Έχει προσπαθήσει να περπατήσει σε τεντωμένο σχοινί, επαινώντας τους πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους στη διαμαρτυρία, αλλά παροτρύνοντας τους να μην «πιάσουν το δόλωμα» καταφεύγοντας στη βία. «Η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά οποιαδήποτε δικαιολογία για να αναπτύξει περαιτέρω στρατεύματα στη Μινεάπολη», δήλωσε ο δήμαρχος.

«Αχαρτογράφητη περιοχή»

Η επιχείρηση Metro Surge στη Μινεάπολη ξεχώρισε από άλλες επιχειρήσεις της ICE και της Συνοριακής Περιπολίας λόγω της κλίμακάς της. Στο Σικάγο, μια πόλη περίπου 2,7 εκατομμυρίων κατοίκων, η κυβέρνηση Τραμπ απέστειλε μερικές εκατοντάδες ομοσπονδιακούς πράκτορες το περασμένο φθινόπωρο. Στη Μινεάπολη και γύρω από αυτήν, μια πόλη περίπου 430.000 κατοίκων, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έστειλε περίπου 3.000 πράκτορες. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Εικόνες από την επιχείρηση έχουν διαδοθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο: Ένας διαδηλωτής ψεκάζεται με σπρέι πιπεριού ενώ είναι πεσμένος στο έδαφος· ένα 5χρονο αγόρι συλλαμβάνεται· ένας νόμιμος κάτοικος συνοδεύεται από το σπίτι του μόλις ντυμένος ένα κρύο πρωινό.

Οι ηγέτες του DHS έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ο σκοπός της αποστολής τους έχει χαθεί και ότι το κοινό δεν ενδιαφέρεται που οι ομοσπονδιακοί πράκτορες εργάζονται σε αυτό που θεωρούν υπερβολικά εχθρικό περιβάλλον, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης τους.

Τα ευρέως διαδεδομένα βίντεο από τους πυροβολισμούς του Πρέτι το Σάββατο έχουν φέρει τους αξιωματούχους σε πιο δύσκολη θέση από ό,τι μετά τη δολοφονία της Γκουντ, την οποία οι περισσότεροι κορυφαίοι αξιωματούχοι του DHS θεώρησαν δικαιολογημένη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Kρίστι Νόεμ και ο Στίφεν Μίλερ , κορυφαίος σύμβουλος μετανάστευσης του Τραμπ, υπερασπίστηκαν αμέσως τον πυροβολισμό του Πρέτι, αλλά αξιωματούχοι κατώτεροι από αυτούς ζήτησαν πλήρη έρευνα, ανέφεραν οι πηγές.

Μέσα στον Λευκό Οίκο, το κλίμα είναι ανάμεικτο, με αρκετούς από τους πολιτικούς συμβούλους του Τραμπ να εκφράζουν κατ' ιδίαν την πεποίθηση ότι η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα όρια και ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητήσει μια λύση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Άλλοι λένε ότι οποιαδήποτε υποχώρηση από τη Μινεάπολη θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση προς τα αριστερά.

Καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν επικεντρώσει την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης στις «μπλε» πόλεις, μία προς μία, τόσο για τη διαχείριση των πόρων όσο και για τη μεγιστοποίηση της προσοχής των μέσων ενημέρωσης. Πράκτορες της ICE και της Συνοριακής Περιπολίας έχουν σταλεί στην πόλη σε αποστολές τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, αλλά ακόμη και πριν από αυτό το Σαββατοκύριακο, οι αξιωματούχοι συζητούσαν πού θα μετακινήσουν τις επιχειρήσεις στη συνέχεια.

Κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι την Κυριακή φάνηκαν να αποστασιοποιούνται από την κυβέρνηση στο θέμα. Ο κυβερνήτης της Οκλαχόμα, Κέβιν Στιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ λαμβάνει «κακές συμβουλές» για τη μετανάστευση. «Στους Αμερικανούς δεν αρέσει αυτό που βλέπουν αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο CNN. «Κανείς δεν συμπαθεί τους ομοσπονδιακούς που έρχονται στην πολιτεία του».

Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο Πρέτι, επιχειρεί να προστατεύσει μια γυναίκα που σπρώχνεται βίαια στο έδαφος από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων στη Μινεάπολη.

?? #URGENTE



OTROS VIDEOS COMO EVIDENCIA



El horror y la brutalidad de Trump



Solo por grabar y defender a una mujer, lo asesinan los del ICE en Mineapolis



Aquí los videos de diferentes ángulos como prueba



? @DropSiteNews y @AZ_Intel_ pic.twitter.com/NNGgA8qS9D — Hans Salazar ???? (@Hans2412) January 24, 2026

Την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ήρθε στη Μινεάπολη με αποστολή, όπως είπε, «να μειώσει τη θερμοκρασία». Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πλαισιωμένος από πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας και της ICE, ο Βανς κατηγόρησε την πόλη και την ηγεσία της για την υποκίνηση μιας νόμιμης ομοσπονδιακής επιχείρησης. «Βλέπουμε αυτό το επίπεδο χάους μόνο στη Μινεάπολη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος.

Ο Βανς δεν συναντήθηκε ούτε καν μίλησε με τον Φρέι ή τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς. Για τον δήμαρχο, η περιφρόνηση αντανακλούσε την αποφασιστικότητα του Λευκού Οίκου να συνεχίσει αυτό που περιέγραψε ως εκστρατεία «εκτελεστικής, πολιτικής τιμωρίας». Ο Βανς συναντήθηκε με τον Κιθ Έλισον, τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, καθώς και με τοπικούς επιχειρηματικούς ηγέτες.

Μετά τους πυροβολισμούς της Γκουντ στις αρχές του μήνα, η αστυνομία της Μινεάπολης βρέθηκε στο περιθώριο από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και σε μεγάλο βαθμό μειώθηκε αριθμητικά. Το Σάββατο, η τοπική αστυνομία ήταν αποφασισμένη να θέσει ένα όριο, σπεύδοντας στον τόπο των πυροβολισμών του Πρέτι για να εξασφαλίσει στοιχεία για ένα πιθανό έγκλημα, απορρίπτοντας τα αιτήματα ομοσπονδιακών πρακτόρων να φύγουν.

Σε μια εντυπωσιακή δυναμική, οι κάτοικοι της πόλης καλούν την αστυνομία να τους προστατεύσει από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Στις 10:51 π.μ. το Σάββατο, το Αστυνομικό Τμήμα της Μινεάπολης έλαβε μια αναφορά ότι «οι πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας/ICE παρατάσσονταν φορώντας εξοπλισμό καταστολής ταραχών και μάσκες». Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο από το γραφείο του εισαγγελέα της πόλης αργότερα την ίδια ημέρα, «ο καλών ήθελε να βεβαιωθεί ότι η αστυνομία βρισκόταν επί τόπου».

Οι αιρετοί αξιωματούχοι προέτρεψαν τους κατοίκους να συμμετάσχουν σε περιπολίες, όπως η Defend the 612, μια ομάδα που πήρε το όνομά της από έναν τοπικό κωδικό περιοχής. Το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων της Μινεσότα ξεκίνησε έναν 24ωρο ιστότοπο επαλήθευσης γεγονότων με σκοπό να αντικρούσει τους αρνητικούς ισχυρισμούς για την πολιτεία από τη Νόεμ και την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι, οι οποίοι αργότερα αποδείχθηκαν ανακριβείς ή ελλιπείς.

«Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητο έδαφος εδώ», δήλωσε ο Ντρου Έβανς, ο επιθεωρητής του Γραφείου Ποινικών Συλλήψεων της Μινεσότα, το οποίο μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ αργά το Σάββατο για να την κρατήσει μακριά από την καταστροφή ή την απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων για τη δολοφονία της Πρέτι.

Το συνθηματικό με τις σφυρίχτρες και τα τρόφιμα σε μετανάστες

Στους δρόμους, χαλαρά δίκτυα διαδηλωτών έχουν ενταχθεί σε ένα ευρύτερο κίνημα για να αντισταθούν στους ομοσπονδιακούς πράκτορες, χρησιμοποιώντας δυνατές σφυρίχτρες για να προειδοποιήσουν για την παρουσία τους και τηλέφωνα για να καταγράψουν τις ενέργειές τους. Οι εθελοντές σφυρίζουν τρία σύντομα σφυρίγματα εάν πλησιάζει η ICE και ένα μεγαλύτερο σφύριγμα όταν κάποιος συλλαμβάνεται.

Σε ορισμένα σχολεία, εθελοντές σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες για να προσπαθήσουν να κρατήσουν τους πράκτορες της ICE μακριά από μαθητές και εργαζόμενους που εισέρχονται και εξέρχονται. Άλλοι παραδίδουν είδη παντοπωλείου σε οικογένειες μεταναστών για να τις γλιτώσουν από το να χρειαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους.

Ακόμα και οι κάτοικοι που δεν εμπλέκονται άμεσα στη διαμάχη λένε ότι νιώθουν συγκινημένοι από την κρίση. «Το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε. Πήραν τον μάγειρα», είπε η 70χρονη Μελία Ντέρικ, η οποία -μαζί με χιλιάδες άλλους- υπέμεινε θερμοκρασίες υπό το μηδέν για να συμμετάσχει σε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Μινεάπολης το απόγευμα της Παρασκευής. Η πόλη ήταν κατά τα άλλα μια πόλη-φάντασμα, με πολλές τοπικές επιχειρήσεις να κλείνουν για την ημέρα σε ένδειξη συμπαράστασης.

Ο Φρέι βρίσκεται στο προσκήνιο της εθνικής δημοσιότητας, ως αντίπαλος του Τραμπ. Μετά από μία μόνο θητεία στο δημοτικό συμβούλιο, ο νεαρός άνδρας εκδίωξε τον προηγούμενο δήμαρχο το 2017 με την υπόσχεση να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη στο κέντρο της πόλης. Ο Φρέι υποσχέθηκε επίσης να προστατεύσει την πόλη από τον Τραμπ και τις αντιμεταναστευτικές του πολιτικές.

Έδωσε μάχη με την πανδημία Covid-19 και στη συνέχεια με το χάος που ακολούθησε τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία, καθώς οι αναταραχές μετατράπηκαν σε ταραχές. Μια έκθεση που ανατέθηκε από την πόλη αργότερα θα κατηγορούσε τον ίδιο και τον αρχηγό της αστυνομίας εκείνη την εποχή για μια άστοχη αντίδραση έκτακτης ανάγκης που άφησε τους κατοίκους να νιώθουν εγκαταλελειμμένοι. Αξιωματούχοι της πόλης και της πολιτείας έδειχναν ο ένας τον άλλον με το δάχτυλο για την καθυστέρηση στην κλήση της Εθνοφρουράς. Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, εκμεταλλευόμενος τις εικόνες βίας και λεηλασιών ως παράδειγμα κακοδιακυβέρνησης των μπλε πόλεων, χαρακτήρισε τον Φρέι «αδύναμο».

Ωστόσο, ο Φρέι φαίνεται πως κράτησε ισορροπίες σε ένα αριστερό δημοτικό συμβούλιο. Ενώ ο Φρέι μπορεί να φαίνεται προοδευτικός σε ένα εθνικό κοινό, στη βαθιά μπλε Μινεάπολη θεωρείται μετριοπαθής. Σε μια κρίσιμη στιγμή, το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε την κατάργηση της χρηματοδότησης της αστυνομίας, δίνοντας ώθηση σε αυτό που θα γινόταν εθνικό κίνημα. Εκατοντάδες διαδηλωτές εμφανίστηκαν έξω από το σπίτι του Φρέι, απαιτώντας να ακολουθήσει το παράδειγμά του. Όταν ο νεαρός δήμαρχος τελικά εμφανίστηκε, τους εξόργισε αρνούμενος.

«Πραγματικά ύψωσε το ανάστημά του σε εκείνο το σημείο», δήλωσε η Κάθλιν Ο'Μπράιεν, 80 ετών, μια δια βίου κάτοικος που έχει υπηρετήσει στο δημοτικό συμβούλιο, μεταξύ άλλων πολιτικών θέσεων. «Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν πολύ από το θάρρος του σε μια κρίσιμη στιγμή».

Αυτή τη φορά είναι διαφορετική, είπε ο Φρέι. Μετά τη δολοφονία του Φλόιντ, η Μινεάπολη βρισκόταν σε πόλεμο με το αστυνομικό της τμήμα και τον εαυτό της. Αυτή τη φορά, αντιμετωπίζει μια εξωτερική δύναμη. Ο Φρέι, επίσης, έχει αλλάξει. «Δεν είμαι ο ίδιος δήμαρχος που ήμουν τότε», είπε. «Είμαι σχεδόν ο ίδιος άνθρωπος». Από την αρχή της Επιχείρησης Metro Surge, είχε υιοθετήσει έναν δυναμικό τόνο. Σε συνέντευξη Τύπου μετά την επίθεση στη Γκουντ, χαρακτήρισε την εξήγηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης «ανοησίες—» και είπε στο ICE «να φύγει ο διάολος από τη Μινεάπολη».

Ορισμένοι αναλυτές καταδίκασαν αυτά τα σχόλια ως εμπρηστικά. «Επέτρεψε στον εαυτό του να τοποθετηθεί ως ο ακροαριστερός, θυμωμένος Δήμαρχος», δήλωσε ο Λόρενς Τζέικομπς, καθηγητής κυβερνητικής διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Πολλοί στη Μινεάπολη, ωστόσο, καλωσόρισαν την οργή. «Ήταν κρίσιμο να εκφράσει αυτή την οργή», δήλωσε η Σάρα Στόες, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Planned Parenthood North και μακροχρόνια υποστηρίκτρια του Φρέι. Ήταν δύσκολο για εκείνη και άλλους κατοίκους να προσπαθήσουν «να κατανοήσουν τι κάνει η δική μας ομοσπονδιακή κυβέρνηση εδώ στη Μινεάπολη», είπε. «Μας λένε ψέματα».

Άλλοι δεν είναι ευχαριστημένοι με τον δήμαρχο. «Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε η 26χρονη Ρέι Τζόνσον. «Είναι όλα λόγια». Με τη μάχη της Μινεάπολης να έχει πλέον λάβει εθνικές διαστάσεις, ο δήμαρχος δεν βλέπει κάποια προφανή διέξοδο από την κρίση. Κάποιοι έχουν υποθέσει ότι το εκρηκτικό κρύο, το οποίο έφτασε τους -21 βαθμούς Κελσίου ένα πρόσφατο πρωί, ψυχρότερο από τη βόρεια Αλάσκα, μπορεί να παγώσει τον ρυθμό των επιχειρήσεων και να φέρει ηρεμία.

Αλλά, είπε ο Φρέι, αυτό δεν θα αποδυνάμωνε την αποφασιστικότητα των κατοίκων της Μινεάπολης να υπερασπιστούν την πόλη τους. «Δεν πάμε πουθενά», είπε. «Είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουμε ζεστά μπουφάν — και ο ένας τον άλλον».

Η Μινεάπολη δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει γεγονότα υψηλού προφίλ και φέρει τα σημάδια από πολλαπλές τραγωδίες του παρελθόντος. Αλλά καθώς τα παγκόσμια φώτα της δημοσιότητας στρέφονται ξανά στην πόλη, αυτά τα πρόσφατα γεγονότα έρχονται στο μυαλό πολλών, δήλωσε η Ζακλίν ντεΒρις, πρόεδρος του τμήματος ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Άουγκσμπουργκ στη Μινεάπολη.

«Σκέφτονται, " Τι συμβαίνει; Θα μετατραπεί σε άλλη μια στιγμή με τον Τζορτζ Φλόιντ;"», είπε. «Πιστεύω στην πραγματικότητα ότι οι στιγμές είναι αρκετά διαφορετικές. Η μία ήταν μια εξέγερση εναντίον της τοπικής αστυνομίας και αυτή είναι ενάντια σε μια ομοσπονδιακή εισβολή που θεωρείται άδικη. Και τα δύο ήταν γεγονότα που θεωρήθηκαν άδικα».

Υπήρξαν πολλά σημεία ανάφλεξης στο παρελθόν της Μινεσότα που δημιούργησαν τα θεμέλια για τον κοινωνικό ακτιβισμό που βλέπουμε σήμερα. Ωστόσο, όπως είπε, η μακρά ιστορία της πόλης και της πολιτείας στην υποδοχή μεταναστών και προσφύγων τροφοδοτεί τα γεγονότα και την ανταπόκριση

«Από κοινωνιολογικής άποψης, η Μινεάπολη έχει «ισχυρούς και αδύναμους δεσμούς», που σημαίνει ότι οι άνθρωποι τείνουν να συνδέονται εδώ με διάφορα δίκτυα, είτε πρόκειται για το σχολείο τους είτε για την εκκλησία τους είτε για τη συναγωγή τους, είτε για το αν πήγαν σε κάποιο από τα πανεπιστήμια ή τα κολέγια», είπε. «Και έτσι, τα νέα διαδίδονται, και όχι μόνο μέσω των συνηθισμένων καναλιών. Αλλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα αυτά τα κανάλια θα μπορούσαν να είχαν στηθεί τόσο γρήγορα, γι' αυτό οι διαδηλώσεις θα μπορούσαν να συμβούν τόσο γρήγορα».

Διαβάστε επίσης