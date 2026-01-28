Τραμπ για τον Άλεξ Πρέτι: «Δεν έπρεπε να φέρει όπλο, αλλά δεν ήταν επίδοξος δολοφόνος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από τα αμφιλεγόμενα σχόλια ανώτερων μελών της κυβέρνησής του σχετικά με το θύμα των πυροβολισμών της υπηρεσίας ICE στη Μινεάπολη, Άλεξ Πρέτι. Ο 37χρονος νοσηλευτής της ΜΕΘ δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε από αστυνομικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη το Σαββατοκύριακο, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από έναν άλλο αστυνομικό της αμφιλεγόμενης μονάδας στην ίδια πόλη.

Η αντίδραση κορυφαίων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου, ιδίως του συμβούλου του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, και της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στην οικογένεια του Πρέτι, σε ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών, σε μέλη του κοινού και - ολοένα και περισσότερο -σε Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.

Μιλώντας την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να «αποκλιμακώσει» την κατάσταση στη Μινεάπολη μετά από συνομιλίες με τον Δημοκρατικό δήμαρχο και κυβερνήτη της πολιτείας και χαρακτήρισε τη δολοφονία του Πρέτι ως «πολύ ατυχή».

Κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για μια συγκέντρωση στην Αϊόβα, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν συμφωνεί ότι ο Πρέτι ήταν «επίδοξος δολοφόνος» - όπως τον περιέγραψε ο Μίλερ. «Όχι. Όχι, όχι», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ακούστε, δεν μπορείτε να φέρετε όπλα. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά είναι απλώς ένα πολύ ατυχές περιστατικό». Ο Τραμπ πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν έπρεπε να κουβαλάει όπλο».

Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από μια συγκέντρωση στην Αϊόβα, ο Τραμπ επανέλαβε την άποψή του ότι «σίγουρα (ο κ. Πρέτι) δεν έπρεπε να κουβαλάει όπλο». Πρόσθεσε: «Κοιτάξτε, τελικά, όλοι σε αυτή την αίθουσα το θεωρούμε ένα πολύ ατυχές περιστατικό. Όλοι, εκτός αν κάποιος είναι ηλίθιος.»

Σύμφωνα με τη Δεύτερη Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ, το δικαίωμα των πολιτών να οπλοφορούν προστατεύεται. Αυτό το δικαίωμα παραδοσιακά υπερασπίζονται σθεναρά οι Ρεπουμπλικάνοι. Τοπικοί αξιωματούχοι στη Μινεσότα δήλωσαν επίσης ότι ο Πρέτι οπλοφορούσε νόμιμα. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι πρόκειται να «αποκλιμακώσει» τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις μετανάστευσης στη Μινεάπολη , αλλά επέμεινε ότι αυτό «δεν ήταν μια οπισθοδρόμηση αλλά μια αλλαγή».

Αυτό συνέβη πριν από ένα περιστατικό όπου ένας άνδρας επιτέθηκε στην Δημοκρατική βουλευτή της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συνέλευσης και προσπάθησε να την ψεκάσει με μια άγνωστη ουσία. Η κα Ομάρ, η οποία έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από τον Τραμπ και την κυβέρνησή του και η οποία έχει ζητήσει την κατάργηση του ICE, δεν φάνηκε να τραυματίστηκε και συνέχισε να μιλάει μετά.

Εν τω μεταξύ, δύο Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ζήτησαν την παραίτηση της Νόεμ μετά τους πυροβολισμούς. Όταν ρωτήθηκε αν έχει εμπιστοσύνη στην Νόεμ, ο Τομ Τίλις, εκπροσωπώντας τη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο: «Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι πρέπει να φύγει».

Ο γερουσιαστής, ο οποίος δεν επιδιώκει δεύτερη θητεία, πρόσθεσε ότι ορισμένες από τις ενέργειες της υπουργού έδειξαν «ερασιτεχνική νοοτροπία που θυμίζει βοηθό διευθυντή». Η γερουσιαστής της Αλάσκας Λίζα Μουρκόφσκι δήλωσε επίσης στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, συνεργαζόμενο με το Sky: «Ναι, πρέπει να φύγει».

