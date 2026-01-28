Μινεσότα: Άνδρας έριξε άγνωστη ουσία στη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ

Επίθεση δέχθηκε την Τρίτη η Δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ Ιλχάν Ομάρ κατά τη διάρκεια ανοιχτής εκδήλωσης στη Μινεάπολη, όταν άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία προς το μέρος της με σύριγγα. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους και συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Μινεάπολης, οι αστυνομικοί είδαν τον άνδρα να χρησιμοποιεί σύριγγα για να εκτοξεύσει άγνωστο υγρό προς τη βουλευτή. Ο ύποπτος συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας με την κατηγορία της επίθεσης τρίτου βαθμού. Στο σημείο έσπευσαν και εγκληματολογικά συνεργεία.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο άνδρας φορούσε μαύρο μπουφάν και κρατούσε σύριγγα, ενώ υπήρξε έντονη οσμή που θύμιζε ξίδι. Φωτογραφίες της συσκευής που έπεσε στο έδαφος δείχνουν καφέ υγρό στο εσωτερικό της.

Λίγο πριν το περιστατικό, η Ομάρ είχε καλέσει σε κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και σε παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

Παρά το συμβάν, η βουλευτής συνέχισε την εκδήλωση, αφού ο άνδρας απομακρύνθηκε από την ασφάλειά της, δηλώνοντας ότι δεν θα εκφοβιστεί. Αργότερα ανέφερε ότι είναι καλά και ότι θα υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί λεκτικά στην Ομάρ τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο την είχε χαρακτηρίσει «σκουπίδια» σε συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου, ενώ νωρίτερα την Τρίτη την επέκρινε σε ομιλία του στην Άιοβα, προκαλώντας αποδοκιμασίες στο άκουσμα του ονόματός της.

Την επίθεση καταδίκασαν πολιτικοί αξιωματούχοι. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις δήλωσε ότι κανένας αιρετός δεν πρέπει να γίνεται στόχος σωματικής βίας. Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε το περιστατικό απαράδεκτο και ευχαρίστησε την αστυνομία για την άμεση επέμβαση.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη άνδρα στη Γιούτα, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον Δημοκρατικό βουλευτή Μάξγουελ Φροστ κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Sundance.