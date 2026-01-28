Μινεσότα: Άνδρας έριξε άγνωστη ουσία στη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ

Άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Μινεάπολη, αφού φέρεται να ψέκασε άγνωστη ουσία προς τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ.

Newsbomb

Μινεσότα: Άνδρας έριξε άγνωστη ουσία στη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επίθεση δέχθηκε την Τρίτη η Δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ Ιλχάν Ομάρ κατά τη διάρκεια ανοιχτής εκδήλωσης στη Μινεάπολη, όταν άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία προς το μέρος της με σύριγγα. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους και συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Μινεάπολης, οι αστυνομικοί είδαν τον άνδρα να χρησιμοποιεί σύριγγα για να εκτοξεύσει άγνωστο υγρό προς τη βουλευτή. Ο ύποπτος συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας με την κατηγορία της επίθεσης τρίτου βαθμού. Στο σημείο έσπευσαν και εγκληματολογικά συνεργεία.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο άνδρας φορούσε μαύρο μπουφάν και κρατούσε σύριγγα, ενώ υπήρξε έντονη οσμή που θύμιζε ξίδι. Φωτογραφίες της συσκευής που έπεσε στο έδαφος δείχνουν καφέ υγρό στο εσωτερικό της.

Λίγο πριν το περιστατικό, η Ομάρ είχε καλέσει σε κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και σε παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

Παρά το συμβάν, η βουλευτής συνέχισε την εκδήλωση, αφού ο άνδρας απομακρύνθηκε από την ασφάλειά της, δηλώνοντας ότι δεν θα εκφοβιστεί. Αργότερα ανέφερε ότι είναι καλά και ότι θα υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί λεκτικά στην Ομάρ τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο την είχε χαρακτηρίσει «σκουπίδια» σε συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου, ενώ νωρίτερα την Τρίτη την επέκρινε σε ομιλία του στην Άιοβα, προκαλώντας αποδοκιμασίες στο άκουσμα του ονόματός της.

Την επίθεση καταδίκασαν πολιτικοί αξιωματούχοι. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις δήλωσε ότι κανένας αιρετός δεν πρέπει να γίνεται στόχος σωματικής βίας. Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε το περιστατικό απαράδεκτο και ευχαρίστησε την αστυνομία για την άμεση επέμβαση.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη άνδρα στη Γιούτα, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον Δημοκρατικό βουλευτή Μάξγουελ Φροστ κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Sundance.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:33ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Χριστόδουλός σας…» - 18 χρόνια από το τελευταίο αντίο το επίκαιρο μήνυμά του

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Λίφτινγκ» στις αναπηρικές παροχές: Τι αλλάζει για την Κάρτα Αναπηρίας - Τα νέα ψηφιακά μητρώα

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο φορολογικό πλαίσιο: Ο νέος χάρτης των μισθών – Πόσο μειώνεται ο φόρος για κάθε εισόδημα

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόλεμος κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για την υπουργία Σκανδαλίδη - Στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ όσα είπε ο πρώην υπουργός

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αναζητούνται ευθύνες για την έκρηξη - Το πόρισμα που «άργησε» έξι μήνες

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος για τραυματίες στη Ρουμανία: Έχω ακούσει πολλά, δεν υπάρχει ανακοίνωση - Τι λέει ο διευθυντής του νοσοκομείου

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με «διαλείμματα» τις επόμενες ημέρες – Πού θα βρέξει την Τετάρτη

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διμέτωπος της κυβέρνησης κατά Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Μέσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα - Θρήνος για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για τις 5 γυναίκες - Συγκλονίζουν οι ιστορίες τους - Η μοιραία επιλογή της νυχτερινής βάρδιας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιος θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία – Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών

05:52ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Άνδρας έριξε άγνωστη ουσία στη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ

05:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα»

04:04ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Στις φλόγες τρία Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα στο δήμο Αχαρνών

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία δεν θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ τον εναέριο χώρο για ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιος θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία – Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε τρύπα σε σωλήνες προπανίου - Στον εισαγγελέα την Τετάρτη οι συλληφθέντες

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας για τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν ανατροπές» στις πληροφορίες λέει ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Μέσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα - Θρήνος για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία:«Το βανάκι έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Μενεμένη: Αυτές είναι οι δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές σε διαμέρισμα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για τις 5 γυναίκες - Συγκλονίζουν οι ιστορίες τους - Η μοιραία επιλογή της νυχτερινής βάρδιας

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανατριχίλα στην Τούμπα με Λουτσέσκου, αρχηγούς και κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Κομμώτρια σέρνει από την κουκούλα 15χρονη πελάτισσα επειδή δεν πλήρωσε

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «χάθηκαν» οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία: Η προσπέραση και ο δρόμος καρμανιόλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ