Μπρους Σπρίνγκστιν: Το νέο τραγούδι του για τα δύο θύματα στη Μινεάπολη

Ο Αμερικανός ροκ σταρ Μπρους Σπρίνγκστιν, γνωστός για την κριτική του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, κυκλοφόρησε χθες, Τετάρτη, ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Streets of Minneapolis», στο οποίο στρέφεται εναντίον της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ.

Η έμπνευση ήρθε μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το παρουσιάζω σήμερα, σε αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία που πλάκωσε στη Μινεάπολη», δήλωσε ο Σπρίνγκστιν μέσω Instagram.

Η Μινεάπολη έχει μετατραπεί στο επίκεντρο της έντασης στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον θάνατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι το περασμένο Σάββατο από σφαίρες ανδρών της συνοριοφυλακής (CBP), λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της συνομήλικης Ρενέ Γκουντ, μητέρας, από πυρά πράκτορα της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Ο καλλιτέχνης, γνωστός για επιτυχίες όπως το «Born in the USA», ανέφερε ότι αφιερώνει το νέο του κομμάτι «στους κατοίκους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη» των δύο θυμάτων.

Η κριτική στον Τραμπ

Με πορεία πέντε δεκαετιών ως «φωνή της παραμελημένης Αμερικής», ο Σπρίνγκστιν δεν έχει διστάσει ποτέ να επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική του. Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024 είχε δηλώσει πως ο πρόεδρος «δεν καταλαβαίνει αυτή τη χώρα, την ιστορία της, ή τι σημαίνει να είσαι πραγματικά Αμερικανός».

«Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ από το DHS», με «πιστόλια στις ζώνες» πήγε στη Μινεάπολη «να επιβάλλει το νόμο, ή αυτό το παραμύθι μας είπαν», αναφέρουν μερικοί από τους πρώτους στίχους.

«Οι ομοσπονδιακοί τραμπούκοι του Τραμπ/τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στο στήθος/μετά ακούσαμε πυροβολισμούς/κι ο Άλεξ Πρέτι έμεινε να κείτεται στο χιόνι νεκρός», συνεχίζει το τραγούδι .

«Δική μας Μινεάπολη, ακούω τη φωνή σου/καθώς τραγουδάς στη ματωμένη καταχνιά/θα θυμόμαστε τα ονόματα αυτών που σκότωσαν/στους δρόμους της Μινεάπολης», τραγουδά ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

https://www.instagram.com/reel/DUD_Dl2ETeh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο τίτλος του νέου τραγουδιού θυμίζει το εμβληματικό «Streets of Philadelphia», αφιερωμένο σε όσους ζούσαν με τον ιό του AIDS.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλές φορές εκφραστεί με απαξιωτικό τρόπο για τον Σπρίνγκστιν, τον οποίο χαρακτηρίζει «πολύ υπερτιμημένο». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ασκήσει παρόμοια κριτική και σε άλλους καλλιτέχνες που έχουν ταχθεί ανοιχτά εναντίον του, όπως η Μπιγιονσέ και η Τέιλορ Σουίφτ.

