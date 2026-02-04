Τραμπ: «Ο Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ»

Όταν ρωτήθηκε αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, πρέπει να ανησυχεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να ανησυχεί πολύ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, «θα έπρεπε να ανησυχεί πολύ», απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Η δήλωση έγινε σε συνέντευξη του Τραμπ στο NBC News, την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες εξεύρεσης διπλωματικής διεξόδου στις εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φαίνεται να καταρρέουν, αυξάνοντας τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης.

«Διαπραγματεύονται μαζί μας», ανέφερε πάντως ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι Ιρανοί διαδηλωτές κατά του καθεστώτος αισθάνονται προδομένοι από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ είχε στο παρελθόν εκφράσει τη στήριξή του προς αυτούς και τους είχε καλέσει να βγουν στους δρόμους, όπου - σύμφωνα με αναφορές - χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο ίδιος έχει επίσης υποστηρίξει ότι απέτρεψε τις σχεδιαζόμενες εκτελέσεις άλλων 800 διαδηλωτών.

«Τους στηρίζουμε», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στους διαδηλωτές. «Η χώρα αυτή είναι χάος αυτή τη στιγμή εξαιτίας μας. Μπήκαμε και εξαλείψαμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα», δήλωσε, αναφερόμενος στις αμερικανικές επιδρομές σε δύο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Αφού επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα καταστράφηκε πλήρως, ρωτήθηκε ποιο είναι πλέον το αντικείμενο των πυρηνικών συνομιλιών, εφόσον -όπως λέει- δεν υπάρχει πρόγραμμα.

Ο Τραμπ απάντησε ότι το Ιράν επιχείρησε να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα σε άλλες τοποθεσίες, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα οδηγήσει τις ΗΠΑ σε νέα στρατιωτικά πλήγματα.

