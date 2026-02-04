Ιράν: Βίαια πλάνα - Νέα βίντεο από την καταστολή των διαδηλώσεων

Το μέγεθος της βίας και των επιχειρήσεων καταστολής του ιρανικού καθεστώτος, κατά το διήμερο 8 και 9 Ιανουαρίου, αποτυπώνουν βίντεο που δημοσιεύει το Iran International, παρά το «μαύρο» που έχει επιβληθεί στο διαδίκτυο.

Σε ένα από αυτά, οι δυνάμεις καταστολής φαίνονται να επιτίθενται σε διαδηλωτές στο Αρνταμπίλ με ένα αυτοκίνητο.

Εικόνες δείχνουν ένα τεθωρακισμένο όχημα των κατασταλτικών δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς το πλήθος με στόχο να περάσει πάνω από τους διαδηλωτές σε πλατεία του Αρνταμπίλ. Μία γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα και άλλες τρεις σοβαρά.

https://www.instagram.com/reel/DUVL4YSlKx-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όπως αποκαλύπτει το μέσο, κυβερνητικός αξιωματούχος του Μασούντ Πεζεσκιάν παραδέχτηκε πρόσφατα σε μυστική συνάντηση ότι ο Χαμενεΐ είχε δώσει στις δυνάμεις καταστολής «πλήρη εξουσία και λευκές επιταγές» να σκοτώνουν διαδηλωτές.

Σε ένα άλλο βίντεο, ένας από τους πράκτορες της Ισλαμικής Δημοκρατίας πυροβολεί ένα τραυματισμένο κορίτσι.

Σε μια σκηνή που καταγράφηκε πριν από τους πυροβολισμούς, η κοπέλα εκλιπαρεί να την αφήσουν να φύγει, αλλά μόνο δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται οι πυροβολισμοί.

https://www.instagram.com/reel/DUQlouqkyY4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ένα άλλο βίντεο δείχνει καταστολείς να πυροβολούν με πραγματικά πυρά στο πάρκινγκ ενός διαμερίσματος όπου οι άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο.

https://www.instagram.com/reel/DUVPSHCjPMW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

