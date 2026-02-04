Axios: Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία οι συνομιλίες για τα πυρηνικά του Ιράν - Την Πα

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία αναμένεται να διεξαχθούν τελικά οι συνομιλίες ανάμεσα στους απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με το αίτημα του Ιράν να μεταφερθούν οι συνομιλίες από την Τουρκία ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το εάν αραβικές και μουσουλμανικές χώρες της περιοχής θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στο Ομάν, τόνισε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος αραβική πηγή.



Το Ιράν απαίτησε οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας με τις ΗΠΑ να διεξαχθούν στο Ομάν και όχι στην Τουρκία, με την ατζέντα να περιορίζεται μόνο σε πυρηνικά ζητήματα, δήλωσε περιφερειακή πηγή την Τρίτη. Η κίνηση αυτή περιπλέκει μια ήδη λεπτή διπλωματική προσπάθεια εν μέσω αυξημένων στρατιωτικών εντάσεων στην περιοχή.

Η κίνηση του Ιράν να αλλάξει τον τόπο και την ατζέντα των συνομιλιών, που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων καθώς οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Οι περιφερειακοί παράγοντες έχουν πιέσει για την επίλυση ενός αδιεξόδου που έχει οδηγήσει σε αμοιβαίες απειλές αεροπορικών επιδρομών και έχει προκαλέσει φόβους για κλιμάκωση σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Την Τρίτη (3/2) ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ένα ιρανικό drone που πλησίασε «επιθετικά» το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, σε ένα περιστατικό που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι πιθανότατα θα συμβούν «άσχημα πράγματα» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Διαπραγματευόμαστε μαζί τους αυτή τη στιγμή». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και αρνήθηκε να πει πού θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες.

Περιφερειακός διπλωμάτης με γνώση των απαιτήσεων του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει «να αλλάξει τη μορφή, θέλει να αλλάξει το πεδίο εφαρμογής».

«Θέλουν να συζητήσουν το πυρηνικό ζήτημα μόνο με τους Αμερικανούς, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να συμπεριλάβουν και άλλα θέματα όπως οι (βαλλιστικοί) πύραυλοι και οι δραστηριότητες των αντιπροσώπων του Ιράν στην περιοχή».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διαβουλεύσεις για τον τόπο διεξαγωγής βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ανέφερε αργότερα την Τρίτη το ιρανικό Nour News. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι έχει γίνει σχεδιασμός για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες και ότι η Τουρκία , το Ομάν και αρκετές άλλες χώρες έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να φιλοξενήσουν τη συνάντηση.

Μια πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε νωρίτερα ότι ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, επρόκειτο να συμμετάσχει στις συνομιλίες, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί. Αναμενόταν επίσης να παραστούν υπουργοί από αρκετές άλλες χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας , του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά η περιφερειακή πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιθυμεί πλέον μόνο διμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν υλοποίησε τις απειλές για παρέμβαση, έκτοτε απαίτησε παραχωρήσεις από το Ιράν όσον αφορά στα πυρηνικά και έστειλε στολίσκο στις ακτές του. Προτεραιότητα της διπλωματικής προσπάθειας είναι η αποφυγή συγκρούσεων και η αποκλιμάκωση της έντασης, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ένας δεύτερος περιφερειακός αξιωματούχος.

Η ηγεσία του Ιράν ανησυχεί ολοένα και περισσότερο ότι ένα αμερικανικό πλήγμα θα μπορούσε να διαλύσει την εξουσία της, οδηγώντας ξανά ένα ήδη εξοργισμένο κοινό πίσω στους δρόμους, σύμφωνα με έξι νυν και πρώην Ιρανούς αξιωματούχους.

Εν μέσω υψηλών εντάσεων, ένα ιρανικό drone Shahed-139 που πετούσε προς το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln «με ασαφή πρόθεση» καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι χάθηκε η σύνδεση με ένα drone σε διεθνή ύδατα, αλλά η αιτία παραμένει άγνωστη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι σε ένα άλλο περιστατικό την Τρίτη, αυτό στο Στενό του Ορμούζ, οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν παρενόχλησαν ένα δεξαμενόπλοιο με αμερικανική σημαία.

«Δύο σκάφη του IRGC και ένα ιρανικό drone Mohajer πλησίασαν το M/V Stena Imperative με υψηλές ταχύτητες και απείλησαν να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το δεξαμενόπλοιο», δήλωσε ο λοχαγός του Ναυτικού Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης.

Η ομάδα διαχείρισης θαλάσσιων κινδύνων Vanguard δήλωσε ότι τα ιρανικά σκάφη διέταξαν το δεξαμενόπλοιο να σβήσει τη μηχανή του και να προετοιμαστεί για επιβίβαση. Αντ' αυτού, το δεξαμενόπλοιο επιτάχυνε και συνέχισε το ταξίδι του.

Ο Χόκινς είπε ότι ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ , το McFaul, επιχειρούσε στην περιοχή και συνόδευε το Stena Imperative, το οποίο «προχωρούσε με ασφάλεια». Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα , ένας εξαιρετικά ισχυρός παραγωγός πετρελαίου στον Κόλπο και στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, δήλωσαν ότι η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει μια ακόμη σύγκρουση και ότι απαιτούνται διαπραγματεύσεις.

