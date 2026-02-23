Μπραντ Πιτ: Δείτε το πρώτο βίντεο από σκηνή της ταινίας The Riders στην Ύδρα

Στην Ύδρα παραμένει ο Brad Pitt για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «The Riders», με το νησί να έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φυσικό κινηματογραφικό σκηνικό.

Τα στενά καλντερίμια, οι γραφικές πλατείες και τα χαρακτηριστικά πέτρινα κτήρια της Ύδρας αξιοποιούνται ως αυθεντικά πλατό για την ταινία, η οποία διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’80. Η παραγωγή έχει προσαρμόσει διακριτικά επιλεγμένα σημεία του νησιού, προκειμένου να αποδώσει με πιστότητα την ατμόσφαιρα της εποχής.

Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, ο χολιγουντιανός σταρ εθεάθη σε απόκρημνη παραλία του νησιού, όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα απαιτητικής σκηνής. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδαμε επί το έργον, ντυμένο σύμφωνα με την αισθητική της δεκαετίας, συγκεντρωμένο στον ρόλο του και περιστοιχισμένο από συνεργείο και τεχνικούς.

Η παρουσία του Brad Pitt έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της Ύδρας, με πολλούς να προσπαθούν να εξασφαλίσουν έστω και μια μακρινή ματιά από τα γυρίσματα. Το νησί, για ακόμα μία φορά, επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ιδανικός προορισμός για διεθνείς παραγωγές, συνδυάζοντας αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και διαχρονική γοητεία.

*Με πληροφορίες από Mykonoslive.tv

Διαβάστε επίσης