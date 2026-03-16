Μπρίκι Μέντωρ: Σημαντική ανακάλυψη στο ναυάγιο του Έλγιν – Ανεκτίμητο θραύσμα από γλυπτό

Συνεχίζονται οι υποβρύχιες έρευνες στο ιστορικό ναυάγιο ΜΕΝΤΩΡ κοντά στα Κύθηρα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Εικ. 13 Η μαρμάρινη διακοσμητική σταγόνα κατά χώραν και η ανέλκυσή της από ομάδα δυτών
Μία σημαντική ανακάλυψη έφερε στο φως η υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στο ιστορικό ναυάγιο ΜΕΝΤΩΡ έξω από το λιμάνι του Αβλέμονα στα νοτιοανατολικά των Κυθήρων.

Η έρευνα πραγματοποιείται στο ιστορικό ναυάγιο Μέντωρ που βυθίσθηκε τον Σεπτέμβριο του 1802 και ήταν ένα από τα ιδιόκτητα πλοία του Λόρδου Elgin, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αρχαιοτήτων, μεταξύ άλλων και μέρους του γλυπτού αρχιτεκτονικού διακόσμου των μνημείων της Ακρόπολης. Κατά την εφετινή ανασκαφική περίοδο διερευνήθηκαν περιοχές δυτικά και βόρεια από το σωζόμενο σκαρί του πλοίου.

ploio.jpg
Εικ. 1. Γενική άποψη του χώρου του ναυαγίου με τη θέση των τομών 1 - 2

Αρχικά ορίσθηκε ανασκαφική τομή, η οποία ονομάσθηκε συμβατικά Τομή 1/2025, σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων δυτικότερα του σωζόμενου σκαριού. Σκοπός της τομής στη θέση αυτή ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο είχαν τυχόν διατηρηθεί- κατάλοιπα από το σκαρί του πλοίου.

Κατά την ανασκαφή της τομής δεν εντοπίσθηκαν ίχνη του πλοίου, γεγονός που μάλλον επιβεβαιώνει την υπόθεση, ότι το σκαρί του πλοίου μετά τη βύθισή του, παρέμεινε για αρκετό διάστημα εκτεθειμένο στον πυθμένα, με αποτέλεσμα να αποσυντεθεί πλήρως και σχετικά γρήγορα.

ploio1.jpg
Εικ. 2. Ο χώρος της Τομής 1-2025
ploio2.jpg
Εικ. 3. Ανασκαφή της τομής 1-2025

Σε αυτό συνέβαλλε καθοριστικά και η πρώτη ναυαγιαιρεσία του φορτίου το 1802, όταν οι σφουγγαράδες που είχαν αναλάβει την ανέλκυση του φορτίου, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο εσωτερικό του, οδηγήθηκαν στην διάνοιξη εισόδου προς το αμπάρι από το πέτσωμα του πλοίου.

Πρόκειται για το σημείο, όπου είχε προκληθεί η εισροή υδάτων κατά την πρόσκρουση του πλοίου στα βράχια, όπως περιγράφεται, άλλωστε, και στις επιστολές του γραμματέα του Λόρδου Elgin, William Hamilton, ο οποίος συντόνιζε, κατ' εντολή του, την όλη διαδικασία ανέλκυσης του φορτίου.

Η διαδικασία αυτή συνέβαλε, ώστε το μεγαλύτερο τμήμα του σκαριού του πλοίου να καταστραφεί ολοσχερώς. Η ανασκαφή της τομής 1/2025 ολοκληρώθηκε σε βάθος περίπου -1μ. από την επιφάνεια του πυθμένα (-21,9μ. από την επιφάνεια της θάλασσας), χωρίς να εντοπισθούν ίχνη από το σκαρί του πλοίου.

Η δεύτερη ανασκαφική τομή διενεργήθηκε βόρεια του σωζόμενου τμήματος της τρόπιδας του πλοίου (Τομή 2/2025), με στόχο να διαπιστωθεί η τυχόν διασπορά καταλοίπων του σκαριού προς την περιοχή αυτή.

Αν και κατά την ανασκαφή της τομής δεν εντοπίστηκαν θραύσματα νομέων από το πέτσωμα του πλοίου, εντούτοις εντοπίσθηκαν αντικείμενα προερχόμενα από τον εξαρτισμό του, καθώς και θραύσματα σκευών καθημερινής χρήσης.

ploio4.jpg
ploio5.jpg
ploioa.jpg

Εικ 7 α - Θραύσματα σκευών και αγγείων από την οικοσκευή του πλοίου

ploiob.jpg

Εικ 7 β. Θραύσματα σκευών και αγγείων από την οικοσκευή του πλοίου

Ακόμα εντοπίσθηκαν θραύσματα από την εξωτερική επιχάλκωση του πετσώματος του πλοίου. Η επιχάλκωση προστάτευε τα ύφαλα τμήματα του πλοίου, ενώ φαίνεται ότι το κατώτερο τμήμα του, και κυρίως η τρόπιδα, ενισχυόταν επιπλέον από φύλλα μολύβδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα τμήμα της επιχάλκωσης, το οποίο τοποθετείται ακριβώς στο σημείο σύνδεσης των φύλλων του χαλκού με τα φύλλα του μολύβδου.

ploio8.jpg

Εικ. 8. Εντοπισμός μολύβδινων συνδέσμων κατά χώραν

ploio9.jpg
Εικ. 9. Θραύσματα της εξωτερικής επιχάλκωσης του πλοίου (φωτ. Νίκος Στουρνάρας)

Μεταξύ των λοιπών ευρημάτων ξεχωρίζει τμήμα πήλινης πλάκας, η οποία σχετίζεται πιθανώς με τη μόνωση της εστίας του πλοίου. Η πλάκα εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από την τρόπιδα του πλοίου.

ploio10.jpg
Εικ. 10 Η πήλινη πλάκα μόνωσης, πιθανώς εστίας
ploio11.jpg
Εικ. 11 Η πήλινη πλάκα μόνωσης, πιθανώς εστίας

Τέλος, ιδιαίτερα αναφορά πρέπει να γίνει στον εντοπισμό ενός μαρμάρινου διακοσμητικού στοιχείου.

ploio12.jpg
Εικ. 12 Η μαρμάρινη διακοσμητική σταγόνα κατά χώραν και η ανέλκυσή της από ομάδα δυτών
ploio13.jpg
Εικ. 13 Η μαρμάρινη διακοσμητική σταγόνα κατά χώραν και η ανέλκυσή της από ομάδα δυτών

Πρόκειται για θραύσμα μαρμάρινης πλάκας με διακοσμητική σταγόνα, που ανήκει, είτε σε κανόνα επιστυλίου, είτε σε πρόμοχθο γείσου. Το θραύσμα έχει μέγιστες διαστάσεις 9,3 εκ. (μήκος) x 4,7 εκ. (πλάτος), η δε σταγόνα έχει διάμετρο 6,51 εκ και ύψος 2,2 εκ.

eikona.jpg
Εικ. 14 Η μαρμάρινη διακοσμητική σταγόνα

Οι διαστάσεις της σταγόνας μπορούν να συγκριθούν με τις μετρήσεις του Αν. Ορλάνδου, αναφορικά με τις διακοσμητικές σταγόνες του επιστυλίου του Παρθενώνος.

Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται θραύσμα γλυπτού διακόσμου προερχόμενο από το πολύτιμο φορτίο που μετέφερε το μπρίκι ΜΕΝΤΩΡ και το οποίο στην πλειονότητά του ανελκύσθηκε κατά την πρώτη ναυαγιαιρεσία του 1802.

Η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και η περαιτέρω μελέτη θα δώσει περισσότερα στοιχεία για το μνημείο από το οποίο προέρχεται.

