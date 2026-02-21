Γεύση από Ύδρα για τον Μπραντ Πιτ: Τα παραδοσιακά εδέσματα που τον ξετρέλαναν

Η Ύδρα ζει μόνο στον αστερισμό του Χόλιγουντ λόγω των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders», με τον Μπραντ Πιτ και ένα πολυμελές συνεργείο να βρίσκονται στο νησί. Ο διεθνής αστέρας ωστόσο φαίνεται να έχει δείξει ιδιαίτερη αδυναμία στα φημισμένα αμυγδαλωτά της Ύδρας, τα οποία έγιναν το αγαπημένο του έδεσμα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων από τις λήψεις.

Μάλιστα, η παραγωγή έχει εντάξει την τοπική γαστρονομία και την ιστορία του νησιού στην καρδιά της ταινίας, καθώς σκηνές γυρίζονται στο εμβληματικό ζαχαροπλαστείο «Τσαγκάρης» και στην παλιά ταβέρνα «Lulu», χώροι που έχουν διαμορφωθεί ώστε να αποπνέουν την ατμόσφαιρα των 70s.

Έτσι, ανάμεσα στις οδηγίες του σκηνοθέτη Έντουαρντ Μπέργκερ και την αναζήτηση της χαμένης συζύγου του χαρακτήρα που υποδύεται, ο Μπραντ Πιτ απολαμβάνει τις «γλυκές» στιγμές που του προσφέρει το νησί, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια παραγωγή 200 εκατομμυρίων δολαρίων υποκλίνεται στην ελληνική παράδοση.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον (1994) το οποίο είχε κερδίσει μια θέση στη shortlist του βραβείου Booker το 1995.

