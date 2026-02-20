Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

Snapshot Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, με εξωτερικά γυρίσματα να ξεκινούν τη Δευτέρα.

Ο ηθοποιός διαμένει σε εντυπωσιακό αρχοντικό στο νησί, το οποίο του παρέχεται από ντόπιους επιχειρηματίες.

Η ταινία αφορά την αναζήτηση της μυστηριωδώς εξαφανισμένης συζύγου του στη Ιρλανδία.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου, με κάποιες σκηνές να γυρίζονται και στην Αθήνα.

Κάτοικοι της Ύδρας συμμετέχουν ως κομπάρσοι στην παραγωγή, λαμβάνοντας υψηλές αμοιβές για τα τοπικά δεδομένα. Snapshot powered by AI

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα, η παρουσία του στο νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας έχει κεντρίσει τα βλέμματα. Τα εξωτερικά γυρίσματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα, ώστε η παραγωγή να αποφύγει την πολυκοσμία του τριημέρου. Σήμερα γυρίζονται σκηνές στο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, που έχει καλυφθεί με μαύρα πανιά για τις ανάγκες της λήψης.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το MEGA, ο Μπραντ Πιτ δεν διαμένει απλά σε ξενοδοχείο, αλλά έχει καταλύσει σε ένα εντυπωσιακό αρχοντικό στο νησί, που τον φιλοξενούν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η υπόθεση της ταινίας του Μπραντ Πιτ, αφορά την αναζήτηση της μυστηριωδώς εξαφανισμένης συζύγου του στη Ιρλανδία.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου, με ορισμένες σκηνές να γυρίζονται και στην Αθήνα. Στην παραγωγή συμμετέχουν και κάτοικοι του νησιού ως κομπάρσοι, με υψηλές αμοιβές για τα δεδομένα της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να φτάσει στο νησί με θαλαμηγό για να συναντήσει τον Χολιγουντιανό σταρ.

Διαβάστε επίσης