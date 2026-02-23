Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

Στους ρυθμούς της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής «The Riders» επιστρέφει από αύριο 24 Φεβρουαρίου, η Ύδρα, μετά τη σύντομη διακοπή των γυρισμάτων λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την Αποκριά και την Καθαρά Δευτέρα.

Η παραγωγή, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, είχε «παγώσει» προσωρινά το πρόγραμμα, καθώς στο νησί πραγματοποιήθηκαν τα καθιερωμένα Κούλουμα και οι αποκριάτικες εκδηλώσεις.

«Είναι απλός άνθρωπος – αλλά αν βγει έξω θα πέσουν όλοι πάνω του»

Κάτοικος της Ύδρας, ο οποίος συμμετέχει ως κομπάρσος στην ταινία, περιγράφει στην ΕΡΤ το κλίμα που επικρατεί στο νησί: «Τον είδα πριν τρεις μέρες, περνούσα από την παραλία και όταν βγήκε στην ταράτσα χαιρέτησε τον κόσμο. Είναι ένας απλός άνθρωπος. Απλώς, αν βγει έξω, θα πέσουν όλοι πάνω του», αναφέρει χαρακτηριστικά για τον διάσημο ηθοποιό.

Όπως εξηγεί, τα γυρίσματα διακόπηκαν λόγω των εορτασμών της Κυριακής της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας, ωστόσο από αύριο το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά. «Οι κομπάρσοι μιλάνε ελληνικά στην ταινία και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουν στηθεί αντικείμενα και σκηνικά αποκλειστικά για την ταινία. Το νησί έχει αλλάξει, θυμίζει Χόλιγουντ», σημειώνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο πρωταγωνιστής εκμεταλλεύτηκε το χθεσινό ρεπό για μια σύντομη εξόρμηση σε γειτονικά νησιά.

Τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» αναμένεται να συνεχιστούν τόσο στην Ύδρα όσο και στην Αθήνα, με το νησί να έχει μεταμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε κινηματογραφικό πλατό διεθνών προδιαγραφών.

Ξεκίνησε νωρίς η σεζόν

Η παρουσία της παραγωγής έχει ήδη δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία. Η εστίαση και τα καταλύματα ξεκίνησαν τη σεζόν νωρίτερα από το συνηθισμένο, με την τουριστική κίνηση –που παραδοσιακά αρχίζει στα τέλη Μαρτίου– να καταγράφεται φέτος σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα.

Οι επαγγελματίες του νησιού μιλούν για μια ιδιαίτερα θετική συγκυρία, καθώς η διεθνής προβολή και η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργούν προσδοκίες για μια δυνατή τουριστική χρονιά.

Διαβάστε επίσης