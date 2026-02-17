Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ στη διάρκεια της καριέρας του, έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετά επεισόδια δημόσιας έντασης, δεν στάθηκαν ωστόσο ικανά να μειώσουν την επιρροή του βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιoυ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του True Grit, συγκρούστηκε με τον σκηνοθέτη Χένρι Χαθαγουέι και ηθοποιό Τζον Γουέιν.

Δεκαετίες αργότερα, αρνήθηκε να συμμετάσχει στο The Godfather Part III όταν δεν κατέληξε σε οικονομική συμφωνία με τον σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Από τις πλέον χαρακτηριστικές αντιπαραθέσεις, εκείνη το 2002 όταν εξέφρασε τη διαφωνία του με δηλώσεις που αποδίδονται στον Στίβεν Σπίλμπεργκ μετά από ένα ταξίδι του σκηνοθέτη στην Κούβα.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ / AP

Τότε, σύμφωνα με τον Ντιβάλ, ο Σπίλμπεργκ είχε πει ότι «οι καλύτερες επτά ώρες» που πέρασε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ήταν με τον τότε ηγέτη της Κούβας Φιντέλ Κάστρο.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι αυτά τα λόγια ήταν απαράδεκτα για αυτόν και αμφισβήτησε δημόσια τον σκηνοθέτη. Στις δηλώσεις του, έθεσε ακόμη και αν θα σκεφτόταν να «χτίσει ένα παράρτημα στο μουσείο του Ολοκαυτώματος» για να τιμήσει τα κουβανικά θύματα της κυβέρνησης Κάστρο.

«Τώρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, και ξέρω ότι θα θυμώσεις. Θα σκεφτόσασταν να χτίσετε ένα μικρό παράρτημα στο μουσείο του Ολοκαυτώματος, ή τουλάχιστον απέναντι, για να τιμήσετε τους Κουβανούς που σκοτώθηκαν από τον Κάστρο; Είναι πολύ αλαζονικό εκ μέρους τους να πάνε εκεί».

Επιπλέον, δήλωσε ότι, ως αποτέλεσμα αυτού του επεισοδίου, δεν θα συνεργαζόταν με την εταιρεία παραγωγής του Στίβεν Σπίλμπεργκ, DreamWorks.

«Δεν θα δουλέψω ποτέ ξανά στην DreamWorks, αλλά δεν με ενδιαφέρει να δουλέψω εκεί ούτως ή άλλως», είπε.

Σε απάντηση, εκπρόσωποι του σκηνοθέτη εξέδωσαν μια δήλωση στην οποία περιέγραψαν τους ισχυρισμούς του σταρ του Χόλιγουντ ως «εντελώς ψευδείς» και διαβεβαίωσαν ότι ο σκηνοθέτης «δεν είπε ποτέ αυτό ή κάτι τέτοιο».

Το κείμενο εξηγούσε ότι η επίσκεψη στην Κούβα ήταν μέρος μιας πολιτιστικής ανταλλαγής που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Διευκρίνισε επίσης ότι το ταξίδι είχε «πολιτιστικό, όχι πολιτικό» χαρακτήρα.

Η δήλωση πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί, ο Σπίλμπεργκ πρόβαλε οκτώ από τις ταινίες του σε μεγάλο κοινό, επισκέφθηκε την τοπική εβραϊκή κοινότητα, απέτισε φόρο τιμής στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Αβάνα και είχε συναντήσεις με διπλωμάτες των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη χώρα.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δεν έχει σκηνοθετήσει καμία ταινία με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Η πιο κοντινή προσέγγιση ήρθε το 1998, όταν ο σκηνοθέτης καταχωρήθηκε ως εκτελεστικός παραγωγός του Deep Impact, ενός έργου που υποστηρίζεται από την DreamWorks στο οποίο ο Duvall συμμετείχε ως ηθοποιός.

Χρόνια νωρίτερα, ο Ρόμπερτ είχε θεωρηθεί ότι θα έπαιζε τον αρχηγό Μπρόντι στα Σαγόνια του Καρχαρία, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ταινίες του σκηνοθέτη. Όπως αναφέρθηκε, ο ηθοποιός απέρριψε την πρόταση καθώς έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον χαρακτήρα του Quint.

Έκτοτε, οι καριέρες τους συνεχίστηκαν σε χωριστούς δρόμους