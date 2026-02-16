Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντυβάλ, σε ηλικία 95 ετών

Θρήνος στον Χόλιγουντ για τον θάνατο του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού που σημάδεψε τον κινηματογράφο για περισσότερες από επτά δεκαετίες

Ανθή Κουρεντζή

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ

AP
Θλίψη σκόρπισε στο Χόλιγουντ η είδηση θανάτου του Ρόμπερτ Ντυβάλ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός που σημάδεψε τον κινηματογράφο για περισσότερες από επτά δεκαετίες, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Robert Duvall

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ στις «Χρυσές Σφαίρες» το 1984 / AP

Την είδηση επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Luciana Pedraza, αποχαιρετώντας τον με μια συγκινητική ανάρτηση. «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον πολύτιμο φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας», έγραψε, προσθέτοντας πως «έφυγε ήρεμα στο σπίτι, περιβαλλόμενος από αγάπη και θαλπωρή».

Luciana Duvall, Robert Duvall

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ με τη σύζυγό του, Λουτσιάνα / AP

Ο Ντυβάλ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου, με ρόλους-σταθμούς σε κλασικές ταινίες και μια καριέρα που εκτεινόταν από τη δεκαετία του ’60 έως και τα τελευταία χρόνια.

Με τη χαρακτηριστική του ένταση και τη σιωπηλή δύναμη που απέπνεε στην οθόνη, κατάφερε να γίνει σημείο αναφοράς για γενιές ηθοποιών.

Robert Duvall Portrait Session

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ / AP

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Ντυβάλ

Γεννημένος στις 5 Ιανουαρίου 1931 στο Σαν Ντιέγκο, ο Ρόμπερτ Ντυβάλ μεγάλωσε κυρίως στην Ανάπολη, κοντά στη «United States Naval Academy», όπου εργαζόταν ο πατέρας του.

Αφού αποφάσισε να ακολουθήσει την υποκριτική, ο Ντυβάλ σπούδασε στο «Principia College» στο Ιλινόι και στη συνέχεια στο «Neighborhood Playhouse School of the Theatre» της Νέας Υόρκης.

Εκεί βρέθηκε στην ίδια τάξη με μελλοντικούς θρύλους του σινεμά, όπως ο Ντάστιν Χόφμαν, ο Τζιν Χάκμαν και ο Τζέιμς Κάαν.

Η πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική δουλειά ήρθε το 1962, όταν ενσάρκωσε τον μυστηριώδη Boo Radley στην κλασική μεταφορά του «To Kill a Mockingbird».

Ο Ντυβάλ προτάθηκε για τον ρόλο από τον σεναριογράφο της ταινίας, «Horton Foote», με τον οποίο είχε συνεργαστεί προηγουμένως στο θεατρικό έργο του 1957, «The Midnight Caller».

Παρότι ο ρόλος του ήταν σχεδόν βουβός, η παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα — προμηνύοντας μια καριέρα που έμελλε να γράψει ιστορία.

Το 1972, ο Ρόμπερτ Ντυβάλ πρωταγωνίστησε στην κλασική ταινία «The Godfather» στον ρόλο του Tom Hagen, κερδίζοντας την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Επανέλαβε τον ρόλο του στο σίκουελ του 1974, The Godfather Part II, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς της γενιάς του.

American Buffalo Duvall 1977

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ στα γυρίσματα του «Νονού» / AP

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ συνεργάστηκε ξανά με τον σκηνοθέτη του «The Godfather», Francis Ford Coppola, στην επική ταινία του 1979, «Apocalypse Now», που του χάρισε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ.

Ο θρυλικός ηθοποιός είχε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, ενώ η μοναδική φορά που κατέκτησε το «χρυσό αγαλματίδιο» ήταν για Α' Ανδρικό Ρόλο στην ταινία του 1984, «Tender Mercies».

Shirley MacLaine, Robert Duvall

Ρόμπερτ Ντυβάλ και Σίρλεϊ Μακ Λέιν ποζάρουν με τα Όσκαρ τους, μετά την τελετή απονομής το 1984 / AP

