Νεαρός έπεσε σε χαράδρα στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης - Ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του

Συναγερμός για την πτώση ενός νεαρού άνδρα σε χαράδρα σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/02) στη Θεσσαλονίκη.

Ο 22χρονος έπεσε σε δύσβατο σημείο, κοντά στο παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία στο δάσος Κουρί στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός ανασύρθηκε από τις αρχές το απόγευμα.

Περίπου στις 15:15, η Πυροσβεστική κλήθηκε για να εντοπίσει τον νεαρό και επιχείρησε στο σημείο μαζί με δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του νεαρού είχαν χαθεί για κάποιες ώρες και τελικά εντοπίστηκε περίπου στις 17:00 σε δύσβατο σημείο έχοντας τις αισθήσεις του και με ελαφριά τραύματα.

Ο 22χρονος έπεσε στη χαράδρα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο συμβάν συνέδραμαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

*Με πληροφορίες από voria.gr

