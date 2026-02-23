Χειροπέδες σε τρεις άνδρες για παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθραίες ανασκαφές

Ένας αλλοδαπός και δύο ημεδαποί πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πλησίον οικισμού της Θεσσαλονίκης

Newsbomb

Χειροπέδες σε τρεις άνδρες για παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθραίες ανασκαφές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χθες Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης τρία άτομα, δύο ημεδαποί ηλικίας 63 και 30 ετών και ένας αλλοδαπός 60 ετών ο οποίοι προέβαιναν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανασκαφές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

23022026yaoeve3.jpg

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του Γραφείου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διενέργεια συστηματικών παράνομων αρχαιολογικών ερευνών τόσο εντός, όσο και εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, με σκοπό την ανεύρεση και παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων.

23022026yaoeve9.jpg

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο 63χρονος και ο 30χρονος αναλάμβαναν τον εντοπισμό περιοχών με αρχαιολογικό ενδιαφέρον ενώ ο 63χρονος αξιοποιώντας ειδικές γνώσεις και αυτοσχέδια όργανα διασκόπησης υπεδάφους, αποφάσιζε για την πραγματοποίηση των λαθρανασκαφών. Για τη μετάβασή τους σε δυσπρόσιτες περιοχές χρησιμοποιούσαν όχημα τύπου τζιπ, ενώ οι λαθρανασκαφές πραγματοποιούνταν και από τους τρεις με τη χρήση εξοπλισμού, όπως φτυάρι, αξίνα και μεταλλικούς λοστούς.

23022026yaoeve8.jpg

Στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ, ανέφερε πως χθες Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 πρωινές ώρες οι ανωτέρω μετέβησαν σε αγροτική περιοχή εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πλησίον οικισμού της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε να διενεργούν παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και να έχουν προβεί σε διάνοιξη οπής στο έδαφος. Στη συνέχεια, συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο, σε οικίες των κατηγορουμένων όπως και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία πρόσφορα για ανασκαφές - φτυάρι, αξίνα και δύο μεταλλικοί λοστοί- κυνηγετική καραμπίνα με πενήντα φυσίγγια και μαχαίρι, αυτοσχέδιες ξύλινες και μεταλλικές ράβδοι διασκόπησης υπεδάφους, φακός κεφαλής, φακός, καλώδια, ζεύγος προστατευτικών γυαλιών εργασίας και βιβλίο ραβδοσκοπίας.

23022026yaoeve4.jpg

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η εμπλοκή τους σε τρεις περιπτώσεις παράνομων αρχαιολογικών ερευνών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» και έπεσε πάνω σε σπίτι - Βίντεο

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα λείψανα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης για πρώτη φορά στο κοινό 800 χρόνια από τον θάνατό του

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος διακομιδής ασθενών συνετρίβη στην Ινδία - Επτά οι επιβαίνοντες

20:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ουράνιο υπερθέαμα: «Παρέλαση» έξι πλανητών, ορατή με γυμνό μάτι

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλει την ψηφοφορία για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Δύο περιπατήτριες χάθηκαν σε ορεινό μονοπάτι των Τζουμέρκων - Εντοπίστηκαν σώες από την Πυροσβεστική

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο – Όχημα καρφώθηκε σε κολόνα - Εικόνα

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

20:20LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Δείτε το πρώτο βίντεο από σκηνή της ταινίας The Riders στην Ύδρα

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη

20:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε τρεις άνδρες για παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθραίες ανασκαφές

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και 650.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

19:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε θεατές - Ένας τραυματίας

19:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει η πίεση του "πρέπει" για την πρόκριση»

19:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού στο «Ελ. Βενιζέλος» - Μετέφερε 21 κιλά κάνναβης σε αποσκευή

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διακόπτει ομιλία για να ρωτήσει αν είναι καλά μια γυναίκα - Βίντεο

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Αθώος για τη διπλή δολοφονία των γονιών του δηλώνει ο γιος τους Νικ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Πολλοί άνθρωποι με έχουν βάλει στο στόχαστρο» - Πρώτο σχόλιο Τραμπ για τον εισβολέα στο Μαρ-α-Λάγκο

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στις εθνικές οδούς: 60 χιλιόμετρα ουρά στην Αθηνών-Λαμίας και 50 στην Αθηνών-Κορίνθου

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: «Ρατσιστική αυτή η μεταμφίεση, να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στις εθνικές οδούς: 60 χιλιόμετρα ουρά στην Αθηνών-Λαμίας και 50 στην Αθηνών-Κορίνθου

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

20:20LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Δείτε το πρώτο βίντεο από σκηνή της ταινίας The Riders στην Ύδρα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε παιδί που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας - Βίντεο

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ένοπλη ληστεία σε καφετέρια - Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα

17:26ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος εξηγεί ποιες τροφές μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου - Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλει την ψηφοφορία για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και 650.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

20:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ουράνιο υπερθέαμα: «Παρέλαση» έξι πλανητών, ορατή με γυμνό μάτι

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του - Η νεκροψία θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ