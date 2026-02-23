Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

Οι πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη του «El Mencho» προήλθαν από μία σύντροφο του βαρόνου των ναρκωτικών, αποκάλυψε ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού Ρικάρντο Τρεβίλα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης όπου έδωσε λεπτομέρειες για την επιχείρηση, που οδήγησε στον θάνατο του ηγέτη του CJNG, Νεμέσιο Οσεγκουέρα Θερβάντες.

Η ερωμένη του, ήταν το «κλειδί» καθώς όπως είπε ο στρατός μπόρεσε να λάβει πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται το αφεντικό του εγκλήματος στο Χαλίσκο. Ο El Mencho βρισκόταν στην τοποθεσία με σωματοφύλακες το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, γεγονός που οδήγησε στον σχεδιασμό της επιχείρησης, είπε.

Σύμφωνα με το Defensamx1, πρόκειται για την Γουαδελούπη Μορένο Καρίλο. Μια γυναίκα από την υψηλή κοινωνία του Χαλίσκομε την οποία γνωρίστηκε το 2022.

Το χρονικό της σύλληψης

Μέσω της Κεντρικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εντοπίστηκε ένας έμπιστος άνθρωπος μίας από τις ερωμένες του El Mencho, που τη μετέφερε στην Ταπάλπα του Χαλίσκο. Σε εκείνο το μέρος συναντήθηκε με τον El Mencho.

Το ζευγάρι εγκατέλειψε το ακίνητο και ελήφθησαν πληροφορίες ότι ο El Mencho παρέμεινε σε μια καλύβα στην Ταπάλπα.

Πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός της επιχείρησης και οργανώθηκε επιχειρησιακή δύναμη αποτελούμενη από ειδικές δυνάμεις του Στρατού και της Εθνικής Φρουράς και αεροσκάφη της Μεξικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Μόλις επιβεβαιώθηκε η παρουσία του El Mencho, η επιχειρησιακή δύναμη κινήθηκε για να τον συλλάβει, αλλά παρατηρώντας την παρουσία στρατιωτικού προσωπικού, άνοιξαν πυρ.

Ο El Mencho άφησε μια ομάδα στην καλύβα για να σταματήσει την προέλαση.

8 εγκληματίες έχασαν τη ζωή τους, κατασχέθηκαν 7 όπλα, 2 εκτοξευτές ρουκετών, 8 οχήματα, 2 δρομείς, φυσίγγια και γεμιστήρες και 2 στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Ο Mencho και ο στενός του κύκλος κατέφυγαν σε μια δασώδη περιοχή, όπου τους περικύκλωσαν και τους ακινητοποίησαν. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των δυνάμεων, χρησιμοποίησαν τα όπλα τους και χτύπησαν ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Λόγω των τραυματισμών, ήταν απαραίτητη η εκκένωση σε ιατρική μονάδα στο Χαλίσκο, αλλά ο El Mencho και οι σωματοφύλακές του πέθαναν στο δρόμο. Ήταν απαραίτητο να μεταφερθούν στη Μορέλια, στο Μιτσοακάν και αργότερα στην Πόλη του Μεξικού.

Με την Κεντρική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, προέκυψε ότι ο Hugo «H» «Tuli», οικονομικός διαχειριστής του καρτέλ, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Μέλη του CJNG πραγματοποίησαν αποκλεισμούς δρόμων, εμπρησμούς οχημάτων και επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Χαλίσκο, το Ναγιαρίτ, το Μιτσοακάν, την Πουέμπλα και την Ταμαουλίπας.