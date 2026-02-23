Χάος στο Μεξικό μετά την δολοφονία του «Ελ Μέντσο»: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν – Φόβοι για αντίποινα

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών Ελ Μέντσο από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Μεξικό. 23 Φεβρουαρίου 2026

Ο πλέον καταζητούμενος αρχηγός καρτέλ στο Μεξικόο «Ελ Μέντσο» σκοτώθηκε την Κυριακή σε στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Ταπάλπα. Ο θάνατος του έχει προκαλέσει χάος καθώς οι άνδρες του καρτέλ του προχωρούν σε αντίποινα.

Οι ΗΠΑ παρείχαν πληροφορίες για την επιχείρηση, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, καθώς συνεχίζουν να ασκούν πίεση στο Μεξικό να περιορίσει το εμπόριο ναρκωτικών.

Η δολοφονία προκάλεσε εκτεταμένες αναταραχές, με μέλη συμμοριών να πυρπολούν λεωφορεία και καταστήματα και να συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας. Πάνω από 250 οδοφράγματα αναφέρθηκαν σε 20 μεξικανικές πολιτείες, σύμφωνα με το Υπουργείο Ασφάλειας του Μεξικού.

Ισχυρές δυνάμεις των δυνάμεων ασφαλείας περιπολούν στους δρόμους του Μεξικού για τον φόβο αντιποίνων από τα μέλη του καρτέλ του Ελ Μέντσο. 23 Φεβρουαρίου 2026 ΑΡ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προέτρεψε τους Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται στο Μεξικό να «αναζητήσουν καταφύγιο και να παραμείνουν στις κατοικίες ή τα ξενοδοχεία τους» μέχρι νεωτέρας. Αρκετές άλλες κυβερνήσεις εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο Μεξικό.

Τουρίστες έμειναν εγκλωβισμένοι στο Πουέρτο Βαγιάρτα καθώς αρκετές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους. Αμερικανός που βρίσκεται στο Πουέρτο Βαγιάρτα ανέφερε στο CNN ότι εφαρμόζεται απαγόρευση κυκλοφορία και όλα τα σχολεία και τα καταστήματα είναι κλειστά.

Φόβοι για αντίποινα

Ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας, Ντέιβιντ Σοσέδο είπε στο CNN ότι ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» ενδέχεται να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα βίας σε όλο το Μεξικό. Εξήγησε ότι τα μέλη του καρτέλ μπορεί να θέλουν εκδίκηση για την στρατιωτική επιχείρηση της κυβέρνησης στην οποία σκοτώθηκε ο βαρόνος των ναρκωτικών.

«Αυτό δεν φαινόταν να είναι απλώς μια επιχείρηση για τη σύλληψη του Ελ Μέντσο αλλά για την εξόντωσή του, για την εξουδετέρωσή του με τη χρήση θανατηφόρας βίας. Στον υπόκοσμο του εγκλήματος, τέτοιες ενέργειες δεν περνούν απαρατήρητες. Η αντίδραση είναι αυτή που βλέπουμε τώρα: ναρκοτρομοκρατία, αποκλεισμοί και πυρκαγιές σε παντοπωλεία σε όλο το Μεξικό», τόνισε ο Σοσέδο.

Παρά τη δήλωση του Υπουργείου Άμυνας του Μεξικού που περιγράφει την επιχείρηση ως σύλληψη με βάση τις πληροφορίες που είχαν μυστικές υπηρεσίες ο Σοσέδο προειδοποίησε ότι ένας «ολοκληρωτικός πόλεμος κατά του μεξικανικού κράτους» παραμένει ένα πιθανό σενάριο.

Ποιος ήταν ο «Ελ Μέντσο»

Ο πλέον καταζητούμενος άνδρας στο Μεξικό και αρχηγός του σκληρού καρτέλ ναρκωτικών Jalisco New Generation (CJNG) ο «Ελ Μέντσο» σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός και ως «Ελ Μέντσο», πέθανε την Κυριακή αφού τραυματίστηκε σοβαρά σε συγκρούσεις μεταξύ των ανδρών του καρτέλ του και του στρατού.

Υπάρχουν λίγα ονόματα που έχουν σημαδέψει την ιστορία του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό. Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες ήταν ένας από αυτούς.

Προερχόμενος από φτωχή αγροτική οικογένεια της πολιτείας Μιτσοακάν, ο Θερβάντες ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία ενός από τα πιο σκληρά και επικίνδυνα καρτέλ στο Μεξικό. Η φήμη που τον ακολουθούσε ήταν ότι υπήρξε σκληρός, επιθετικός, βίαιος, σκληρός και φιλόδοξος.

Φωτογραφίες από τις συλλήψεις του Ελ Μέντσο το 1986 και το 1989.

Στην πατρίδα του καλλιεργούσε αβοκάντο μαζί με τα πέντε αδέλφια του. Παράτησε το σχολείο μικρός και σε ηλικία 14 ετών ξεκίνησε να καλλιεργεί μαριχουάνα. Στη δεκαετία του 1980 μετακόμισε στις ΗΠΑ ως μετανάστης χωρίς χαρτιά. Ακολούθησαν διάφορες συλλήψεις στις ΗΠΑ, καθώς εισήλθε γρήγορα στον κόσμο των ναρκωτικών στην Καλιφόρνια.

Τελικά σε ηλικία 30 ετών απελάθηκε στο Μεξικό όπου ξεκίνησε να μπαίνει στους κύκλους των καρτέλ ναρκωτικών. Εργάστηκε για το καρτέλ Milenio, που δρούσε στην Μιτσοακάν, και απέκτησε κύρος και φήμη ως σκληρό αφεντικό. Αρχικά ήταν μέλος της ομάδας εκτελεστών του καρτέλ, η οποία προστάτευε τον βαρόνο ναρκωτικών Αρμάντο Βαλένθια Κορνέλιο γνωστό ως «Ελ Μαραντόνα».

Έκανε επιθέσεις με την ίδια σφοδρότητα σε αντίπαλα καρτέλ και τις δυνάμεις ασφαλείας του Μεξικού. Βρισκόταν σε ιδανική θέση όταν το καρτέλ διαλύθηκε και, από τα απομεινάρια του, δημιουργήθηκε το CJNG με επικεφαλής τον Ελ Μέντσο.

Οι αμερικανικές αρχές προσέφεραν αμοιβή σε όποιον έδινε πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην σύλληψη του Ελ Μέντσο.

Ακολούθησε μία στρατηγική προκειμένου το καρτέλ να επεκτείνει εδαφικά τις δραστηριότητές του αλλά και να προσαρμόσει τη λειτουργεία του και σε νέες και επικερδείς παράνομες δραστηριότητες. Έτσι το καρτέλ του έγινε μία από τις κυρίαρχες εγκληματικές δυνάμεις στο Μεξικό.

Επωφελήθηκε ιδιαίτερα από την κατάρρευση του καρτέλ «Σιναλόα» μετά την έκδοση του ηγέτη του, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν στις ΗΠΑ. Ήταν παντρεμένος με την Ροσαλίντα Γκονζάλες Βαλένθια και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Ο νεότερος γιος του, Ρούμπεν Οσεγκέρα Γκονζάλες γνστός και ως «Ελ Μεντσίτο» ήταν το νούμερο 2 στο καρτέλ του πατέρα του.