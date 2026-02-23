Μεξικό: Σφοδρές ταραχές και επεισόδια μετά τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο»

Η πρόεδρος του Μεξικού απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, μετά τις ταραχές που ακολούθησαν τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών

Γιάννης Φιλιππάκος

Μεξικό: Σφοδρές ταραχές και επεισόδια μετά τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο»
AP
Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός ως «Ελ Μέντσο» και ένας από τους πιο καταζητούμενους βαρόνους των ναρκωτικών στο Μεξικό, σκοτώθηκε σε επιχείρηση του στρατού στην πολιτεία Χαλίσκο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών και υπέκυψε στα τραύματά του κατά την αεροδιακομιδή του στην Πόλη του Μεξικού.

Στην επιχείρηση σκοτώθηκαν επτά μέλη του καρτέλ και τραυματίστηκαν τρεις στρατιώτες, ενώ συνελήφθησαν δύο ακόμη συνεργοί και κατασχέθηκαν όπλα, μεταξύ των οποίων και εκτοξευτήρες ρουκετών. Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, οι αμερικανικές υπηρεσίες παρείχαν «πρόσθετες πληροφορίες» που συνέβαλαν στην επιχείρηση.

Σε κατάσταση συναγερμού πολλές πολιτείες

Ο θάνατος του ηγέτη του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (Cártel de Jalisco Nueva Generación / CJNG) προκάλεσε κύμα βίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Ένοπλοι προχώρησαν σε πυρπολήσεις αυτοκινήτων και αποκλεισμούς αυτοκινητοδρόμων σε τουλάχιστον έξι πολιτείες, κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Χαλίσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ συνέστησε στους Αμερικανούς πολίτες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν προσωρινά πτήσεις προς τη Γκουαδαλαχάρα και το τουριστικό θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία μετά την στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο βαρόνος των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», ένας από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες στη χώρα, για τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», υπογραμμίζει η πρόεδρος του Μεξικού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αφότου ένοπλοι απέκλεισαν αρκετούς δρόμους και πυρπόλησαν επιχειρήσεις στις πολιτείες Χαλίσκο, Μιτσοακάν, Γκουαναχουάτο, Πουέμπλα και Σιναλόα.

Πιέσεις από Τραμπ

Η επιχείρηση των μεξικανικών αρχών ακολούθησε τις πιέσεις που ασκούσε η κυβέρνηση Τραμπ προς τη μεξικανική κυβέρνηση για εντατικοποίηση της δράσης κατά των καρτέλ, με προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση. Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τον θάνατο του Οσεγκέρα «σημαντική εξέλιξη» για τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η εξόντωσή του μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα βίας, καθώς το CJNG είναι ένα από τα ισχυρότερα και βιαιότερα καρτέλ της χώρας.

Η πορεία του «Ελ Μέντσο»

Ο 59χρονος πρώην αστυνομικός ηγείτο του CJNG, που εξελίχθηκε γρήγορα σε διεθνή εγκληματική οργάνωση και βασικό αντίπαλο του καρτέλ Σιναλόα. Το δίκτυό του διακινούσε κοκαΐνη και φεντανύλη προς τις ΗΠΑ και άλλες αγορές, ενώ δραστηριοποιούνταν επίσης σε εκβιασμούς, διακίνηση ανθρώπων, κλοπές πετρελαίου και εμπόριο όπλων.

Γεννημένος το 1966 σε φτωχή περιοχή της πολιτείας Μιτσοακάν, ο Οσεγκέρα εργάστηκε αρχικά στα χωράφια και στη συνέχεια βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπου κατηγορήθηκε για εμπλοκή στο εμπόριο ηρωίνης. Μετά την απέλασή του στο Μεξικό εντάχθηκε στην αστυνομία και αργότερα στο καρτέλ Μιλένιο, προτού ιδρύσει το CJNG και κηρύξει πόλεμο στο καρτέλ Σιναλόα. Για χρόνια απέφευγε τη δημόσια έκθεση και θεωρούνταν ένας από τους πιο ισχυρούς και επικίνδυνους παράγοντες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η εξουδετέρωσή του αποτελεί σημαντική νίκη στον πόλεμο κατά των καρτέλ, ωστόσο αναμένεται να επιφέρει νέες συγκρούσεις και βία στη χώρα, όπου από το 2006 έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε επεισόδια που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

