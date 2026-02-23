Μεξικό: Η Ουάσινγκτον προτρέπει τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Έκρυθμη η κατάσταση σε αρκετές περιοχές του Μεξικού.

Newsbomb

Μεξικό: Η Ουάσινγκτον προτρέπει τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ΗΠΑ προέτρεψαν όσους Αμερικανούς βρίσκονται σε αρκετές περιοχές του Μεξικού «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας» λόγω της κλιμάκωσης της βίας, μετά την επιχείρηση του μεξικανικού στρατού κατά την οποία σκοτώθηκε ο αρχηγός ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών.

«Λόγω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων (των δυνάμεων) ασφαλείας, των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας, οι Αμερικανοί πολίτες στις αναφερθείσες περιοχές θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό. Η προειδοποίηση αφορά αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών προρισμών, όπως το Κανκούν, η Γουαδαλαχάρα, η Οαχάκα και η Μπάχα Καλιφόρνια.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε αφότου ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τηνΚυριακή τον Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα, αρχηγό του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (Cártel de Jalisco Nueva Generación / CJNG).

Mexico Cartel Death

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες United Airlines, Southwest Airlines και Alaska Airlines, καθώς οι καναδικές Air Canada και WestJet/Sunwing Airlines ανακοίνωσαν την ακύρωση πτήσεων προς Πουέρτο Βαγιάρτα, Γουαδαλαχάρα και Μανσανίγιο. Ορισμένα αεροσκάφη που είχαν αναχωρήσει με προορισμό το Μεξικό αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, όπως ανέφεραν αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα, ενός από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες στο Μεξικό, τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει με 15 εκατομμύρια δολάρια, έχει πυροδοτήσει πράξεις αντεκδίκησης από μέλη του καρτέλ σε πολλές μεξικανικές πολιτείες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τελετή Λήξης γεμάτη λάμψη στην Αρένα της Βερόνα

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Ύψιστη προτεραιότητα» η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που θα δουλέψουν σήμερα

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η Ουάσινγκτον προτρέπει τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

02:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ / ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: 214 κρατούμενοι που δεν καλύπτονται από την αμνηστία ξεκίνησαν απεργία πείνας

01:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Καληδονία: Νεκρός 55χρονος σέρφερ μετά από επίθεση καρχαρία

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία: Επεισόδια στο ντέρμπι Ερυθρού Αστέρα – Παρτίζαν πριν και κατά τη διάρκεια του ματς

23:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google DeepMind: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα σκέφτεται όπως ο άνθρωπος μέσα σε 8 χρόνια

23:45WHAT THE FACT

Η αμφιλεγόμενη θεωρία που τοποθετεί τον «Παράδεισο» στα όρια... του Σύμπαντος

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοικτά της Ρόδου

23:37WHAT THE FACT

NASA: Η γιγαντιαία δομή που «σκίζει» την Αφρική στα δύο – Ένα γεωλογικό θαύμα δισεκατομμυρίων ετών

23:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

MIT: Επανάσταση στην παραγωγή – Τρισδιάστατη εκτύπωση ηλεκτρικών κινητήρων με κόστος μόλις 50 σεντς

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο της Σαχάρας βρέθηκε ένας «υπέροχος» δεινόσαυρος 13 μέτρων με πολύχρωμη ράχη

23:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός, Νίκολιτς: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο, έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο»

23:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο: Ανοιχτή μέχρι το πρωί η αγορά για την Καθαρά Δευτέρα

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Ολοκλήρωσε τις εσωτερικές εκλογές για νέο ηγέτη - Ανάμεσα στον Χαλέντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός του Μεξικού σκότωσε βαρόνο των ναρκωτικών: Χάος σε Χαλίσκο και Μιτσοακάν - Επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Γουαδαλαχάρα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η Ουάσινγκτον προτρέπει τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που θα δουλέψουν σήμερα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μαρτυρία του περιπατητή που δέχθηκε επίθεση από λύκο: «Με βρήκε με τα δόντια στην πλάτη» - Βίντεο

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Rasoul Namazi, ο Ιρανός καθηγητής για τη woke ατζέντα, το καθεστώς της Τεχεράνης, το Ισλάμ στην Ευρώπη και τους Έλληνες που φοβούνται μην χαρακτηριστούν εθνικιστές

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τον «νέο άξονα» που θα συνδέει Μεσόγειο με Ασία - Το «εξάγωνο συμμαχιών»

11:12LIFESTYLE

Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της προσπάθειας εισβολής στο Μαρ-α-Λάγκο - Έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τα «αστέρια» που έφτασαν για τα βραβεία BAFTA, στο Λονδίνο - Ποια ταινία κατέκτησε το βραβείο

23:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο: Ανοιχτή μέχρι το πρωί η αγορά για την Καθαρά Δευτέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ