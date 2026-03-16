New York Times: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τη στρατιωτική ισχύ της Ευρώπης

Παρά την άρνησή τους να συμμετάσχουν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, οι ηγέτες της Ευρώπης αντέδρασαν στον διευρυνόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή αποστέλλοντας πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας για την προστασία βάσεων και συμμάχων στην περιοχή. Ωστόσο, η επίδειξη αυτής της στρατιωτικής ισχύος - σε μια από τις ευρύτερες κινητοποιήσεις της γηραιάς ηπείρου τα τελευταία χρόνια - αποκάλυψε επίσης τα όρια των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρώπης, δήλωσαν αξιωματούχοι και αναλυτές.

Η κινητοποίηση αποτελεί την πρώτη σημαντική δοκιμασία αντοχής των ικανοτήτων της Ευρώπης, από τότε που οι ηγέτες της ηπείρου δέχτηκαν πιέσεις από τον Πρόεδρο Τραμπ να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες, να αυξήσουν τον αριθμό των στρατευμάτων και να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τους ειδικούς, η στρατιωτική αντίδραση έχει δείξει ότι ο επανεξοπλισμός και η στρατολόγηση της Ευρώπης βρίσκονται ακόμη στα αρχικά τους στάδια μετά από οκτώ δεκαετίες εξάρτησης από την αμερικανική ισχύ πυρός.

Μετά τις αναπτύξεις αυτές, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν να παραμείνουν πλήρως επανδρωμένες σε άλλα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της Βαλτικής Θάλασσας, όπου είχαν προσπαθήσει να πραγματοποιήσουν επίδειξη ισχύος εναντίον της Ρωσίας. Η εκτροπή υλικού και πυρομαχικών σε Άραβες συμμάχους στον Περσικό Κόλπο έχει επίσης υπονομεύσει την ικανότητα της Ευρώπης να υποστηρίξει την άμυνα της Ουκρανίας έναντι της Μόσχας. «Είμαστε πολύ εύθραυστοι από άποψη πολέμου», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Κάρλο Καλέντα, Ιταλός γερουσιαστής. «Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην υπεράσπιση της χώρας μας».

Η ανάπτυξη πολεμικών πλοίων από τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου της, στη Μεσόγειο και τον Κόλπο αντιστοιχούσε σε περισσότερο από το ήμισυ του πολεμικού στόλου της, μια επίδειξη δύναμης που ανάγκασε το Παρίσι να μειώσει τις επιχειρήσεις αλλού. Διοικητικά προβλήματα καθυστέρησαν την ανάπτυξη ενός βρετανικού αντιτορπιλικού στην Κύπρο κατά μία εβδομάδα και υπονόμευσαν τις ελπίδες της Βρετανίας να προβάλει ισχύ.

Η απόφαση της Ιταλίας να στείλει αμυντικό εξοπλισμό σε Άραβες συμμάχους που βρίσκονται υπό ιρανικά πυρά έχει μειώσει επικίνδυνα το δικό της οπλοστάσιο. Και η χρήση τόσο μεγάλης ισχύος πυρός από τις ΗΠΑ στο Ιράν έχει μειώσει δραστικά ένα απόθεμα στο οποίο η Ευρώπη ήλπιζε ότι θα μπορούσε να βασιστεί στο μέλλον. «Αν οι ΗΠΑ εκτοξεύουν τόσα πολλά πυρομαχικά εναντίον του Ιράν, τότε δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον των Κινέζων σε, ας πούμε, δύο χρόνια, και δεν θα είναι διαθέσιμα για τους Ευρωπαίους εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε ο Εντ Άρνολντ, αναλυτής ευρωπαϊκής ασφάλειας στην ερευνητική ομάδα Royal United Services Institute.

Τα κενά στην στρατιωτική ικανότητα της Ευρώπης «είναι πασίγνωστα, απλώς δεν έχουμε κάνει αρκετά γι' αυτά για πολύ, πολύ καιρό», πρόσθεσε ο κ. Άρνολντ. «Και ορισμένα έθνη το ανακαλύπτουν τώρα».

Βρετανία

Μετά την επίθεση ενός ιρανικού drone σε βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε να αναπτύξει ένα αντιτορπιλικό στην ανατολική Μεσόγειο, ελπίζοντας να καθησυχάσει τους Κύπριους συμμάχους της Βρετανίας. Έστειλε επίσης τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη εξοπλισμένα με πυραύλους, τέσσερα ελικόπτερα και συστήματα αντι-drones για να υπερασπιστεί βάσεις σε κράτη του Κόλπου από ιρανικές αντεπιθέσεις και επέτρεψε σε αμερικανικά βομβαρδιστικά να εξαπολύσουν αμυντικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν από βρετανικές βάσεις.

Αν και είχαν σκοπό να επιδείξουν δύναμη, οι κινήσεις αυτές τόνισαν επίσης τους μειωμένους στρατιωτικούς πόρους της Βρετανίας. Το αντιτορπιλικό αναχώρησε για την Κύπρο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την επίθεση, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα μάχης της Βρετανίας. Και μια πρόσφατη ανάλυση του Βασιλικού Ινστιτούτου Ηνωμένων Υπηρεσιών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμβολή της Βρετανίας στην αεροπορική άμυνα της Μέσης Ανατολής αποτελούσε απλώς «λεπτομέρεια» στο πλαίσιο των ευρύτερων αμερικανο-ισραηλινών προσπαθειών για την άμβλυνση της αντίδρασης του Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας είναι τόσο «περιορισμένες» που «οι πρακτικές πραγματικότητες θα περιορίσουν τι μπορεί να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο» σε απάντηση στον πόλεμο, σύμφωνα με την ανάλυση.

Γαλλία

Η Γαλλία έχει στείλει περίπου δώδεκα πλοία, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου της, στη Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο. Η δύναμη αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μαχητικού στόλου της Γαλλίας, σύμφωνα με τον Vincent Groizeleau, εκδότη του γαλλικού περιοδικού Sea and Marine. Στόχος της αποστολής είναι η προστασία των Γάλλων πολιτών στην περιοχή, η υπεράσπιση των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και η διασφάλιση ότι τα πλοία μπορούν να πλοηγηθούν με ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, τον αγωγό για το ένα πέμπτο περίπου του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο.

Ορισμένοι αναλυτές σημείωσαν ότι η ανάπτυξη είχε αναγκάσει τη Γαλλία να αποσυρθεί από αυτό που ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ περιέγραψε ως αποστολή επίδειξης δύναμης για την αποτροπή της Ρωσίας στη Βαλτική Θάλασσα. Άλλοι είπαν ότι η Γαλλία είχε δείξει στους συμμάχους της στον αραβικό κόσμο, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το Παρίσι ήταν ένας σύμμαχος στον οποίο μπορούσαν να βασιστούν.

«Κανένα ευρωπαϊκό ναυτικό δεν έχει αναπτύξει τόσα πολλά μέσα από τον Πόλεμο του Κόλπου», δήλωσε ο Groizeleau σε συνέντευξή του. Η ανάπτυξη, είπε, έστειλε ένα μήνυμα στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ευρώπη «δεν είναι αδύναμη». «Έχουμε πόρους», είπε, «είμαστε ικανοί να επέμβουμε πολύ γρήγορα και είμαστε ικανοί να αμυνθούμε».

Ο Élie Tenenbaum, ειδικός σε θέματα ασφαλείας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, μια ερευνητική ομάδα στο Παρίσι, δήλωσε ότι τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης στον Κόλπο υπερτερούν του κόστους της σύντομης αποχώρησης από τα ύδατα της Ρωσίας. «Σίγουρα, δεν βρίσκονται στον Βόρειο Ατλαντικό περιπολώντας ή κυνηγώντας ρωσικά υποβρύχια στη Νορβηγική Θάλασσα», είπε ο κ. Τενενμπάουμ. «Αλλά δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε άμεση επίθεση από τη Ρωσία».

Ιταλία

Η Ιταλία έχει αναπτύξει μια φρεγάτα για να υπερασπιστεί την Κύπρο, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τις ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ολλανδία. Έχει επίσης συμφωνήσει να στείλει πυραύλους Stinger, πυροβολικό κατά των drones και άλλα συστήματα αεράμυνας για να βοηθήσει στην υπεράσπιση των συμμάχων του Κόλπου.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, συναντήθηκε με περισσότερους από 100 αξιωματούχους της στρατιωτικής βιομηχανίας το περασμένο Σαββατοκύριακο και τους ζήτησε να «εξαντλήσουν όλους τους πόρους» για να βοηθήσουν τα κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με τον Ρομπέρτο ​​Τσινγκολάνι, διευθύνοντα σύμβουλο της αμυντικής εταιρείας Leonardo, ο οποίος παρευρέθηκε στη συνάντηση. «Το μήνυμα ήταν: «Υπάρχει εξαιρετικά επείγον ζήτημα, επειδή η Ευρώπη προσπαθεί να υποστηρίξει τις χώρες του Κόλπου»», δήλωσε αργότερα ο Τσινγκολάνι στους επενδυτές.

Αλλά αποδεικνύοντας την αξία της στους Άραβες εταίρους, η Ιταλία κινδυνεύει να αφήσει την Ευρώπη εκτεθειμένη σε απειλές που περιλαμβάνουν τη Ρωσία. Και έχει ασκήσει πιέσεις σε μια βιομηχανία όπλων που ήδη δυσκολευόταν να καλύψει τη ζήτηση. Για να βοηθήσει τον Κόλπο, είπε ο Καλέντα, η Ιταλία μετέφερε ένα από τα τρία επιχειρησιακά συστήματα αεράμυνας SAMP/T στη Μέση Ανατολή, από την περιοχή της Βαλτικής, όπου οι ηγέτες φοβούνται επίθεση από τη Ρωσία.

Ο Καλέντα, πολιτικός της κεντροαριστεράς αντιπολίτευσης που ενημερώθηκε για τις αναπτύξεις, δήλωσε ότι πλέον υπάρχει μόνο μία συστοιχία SAMP/T στην Ιταλία, για την οποία παράγονταν μόνο περίπου 200 πύραυλοι αναχαίτισης κάθε χρόνο. «Οι δυνατότητές μας είναι πολύ, πολύ χαμηλές αυτή τη στιγμή», είπε.

Ο Τσινγκολάνι είπε ότι οι εργολάβοι άμυνας προσπαθούν απεγνωσμένα να συμβαδίσουν. «Για να είμαι ειλικρινής, ο αριθμός των πολέμων αυξάνεται ακόμη πιο γρήγορα από το πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγικής μας ικανότητας», είπε. «Αλλά ελπίζω ότι δεν θα είναι έτσι για πάντα».

Ουκρανία

Η Ουκρανία, βυθισμένη στον πόλεμο για την αντιμετώπιση της Ρωσίας, έστειλε μια ομάδα ειδικών σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έναν κορυφαίο απεσταλμένο, τον Ρουστέμ Ούμεροφ, στις χώρες του Κόλπου την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι αξιωματούχοι θα προσφέρουν συμβουλές αντιμετώπισης για τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης, δήλωσε ο Ζελένσκι, χρησιμοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν αποκτήσει μέσα από χρόνια πολέμου με drone εναντίον της Μόσχας. Η κίνηση αυτή έγινε καθώς η Ουκρανία προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ένας χρήσιμος σύμμαχος και, στη διαδικασία, να διατηρήσει την παγκόσμια υποστήριξη για την άμυνά της.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια προμήθεια πυραύλων αναχαίτισης για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων βλημάτων, δήλωσαν αρκετοί αξιωματούχοι την περασμένη εβδομάδα.

Ανησυχούν ότι οι σύμμαχοι της Ευρώπης στον Κόλπο εξαντλούνται από αυτά τα αναχαιτιστικά και ότι οι προσπάθειες αποστολής περισσότερων θα μειώσουν την προμήθεια για την Ουκρανία για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων. Την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ κατέστρεψαν περίπου 800 αναχαιτιστικά πυραύλων Patriot - περισσότερα από όσα έχει λάβει η Ουκρανία σε πάνω από τέσσερα χρόνια πολέμου, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι .

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα συμβάλει στην στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή επειδή «αυτή τη στιγμή έχουμε πόλεμο στα σύνορά μας».

