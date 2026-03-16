ΠΑΣΟΚ: Τα συμπεράσματα από τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών για συνέδρους

Την πεποίθησή του ότι «ο παλμός του δημοκρατικού κόσμου χτυπάει δυνατά και χτυπάει στο ΠΑΣΟΚ» εξέφρασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τη μεγάλη συμμετοχή που υπήρξε στη χθεσινή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των συνέδρων που θα μετέχουν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στα τέλη του μήνα.



Όπως είπε, η συμμετοχή ήταν και «μία απάντηση σε όσους, πολύ συχνά στο δημόσιο λόγο, περιγράφουν το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα με δυσκολίες. Είναι μια εικόνα όπου ο κόσμος την προσδοκία που έχει για την πολιτική αλλαγή την ακουμπάει στο ΠΑΣΟΚ και νιώθει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το σπίτι του. Και αποδεικνύεται και από το πάρα πολύ μεγάλο κύμα εγγραφών νέων μελών και την συμμετοχή πολλών νέων ανθρώπων».



«Οι τοκετοί έχουν οδύνες, καθετί σημαντικό έχει δυσκολίες, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια τροχιά συνεχούς ενίσχυσης», πρόσθεσε, ενώ χαρακτήρισε τη χθεσινή διαδικασία ως μία «πραγματική δημοσκόπηση», εξηγώντας: «Όταν ο κόσμος αυξάνεται σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο και όταν ξεπερνά σε συμμετοχή τις αντίστοιχες διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύεται ότι ο στόχος που έχουμε βάλει να είμαστε πρώτοι είναι εφικτός, παρότι δύσκολος», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την ικανοποίηση της Χαριλάου Τρικούπη για τη συμμετοχή, η οποία ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες.

Κυρίαρχος, αλλά με απώλειες ο Ανδρουλάκης



Παρότι τα στοιχεία βγαίνουν με το σταγονόμετρο από τα επιτελεία των κεντρικών στελεχών του κόμματος, ενώ πολλές πληροφορίες είναι μεταξύ τους αντιφατικές, τα βασικά συμπεράσματα στα οποία μπορεί κανείς να καταλήξει με ασφάλεια είναι τα εξής:



Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης βγαίνει κερδισμένος από τη διαδικασία, καθώς όπως φαίνεται θα έχει υπό την επιρροή του ένα πολύ μεγάλο μέρος των συνέδρων, με το επιτελείο του να καθορίζει το ποσοστό των συνέδρων της επιρροής του στο 65%, αν συνυπολογιστούν και οι περίπου 1.000 αριστίνδην σύνεδροι που σε μεγάλο μέρος τους στηρίζουν τη σημερινή ηγεσία. Μάλιστα ξεκαθαρίζουν ότι η πλευρά του προέδρου πήρε την πρωτιά και στις 13 εκλογικές περιφέρειες, ενώ στο Λεκανοπέδιο, όπου υπάρχει και αυξημένο ενδιαφέρον, έλαβε την πρώτη θέση με 46%.



Αυτό όμως δε σημαίνει και ότι τα άλλα στρατόπεδα δεν μπορούν να νιώθουν ικανοποιημένα από τη χθεσινή ψηφοφορία, αφού και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είδε τους δικούς του υποψήφιους να επικρατούν σε περιοχές όπως η Α' Αθήνας, ενώ πήγε αρκετά καλά και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου, παρά το γεγονός ότι επλήγη πολιτικά από τη ρήξη που υπήρξε με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος κάνει τη δική του εσωκομματική καταγραφή δυνάμεων.



Θετικά αποτιμά και ο Παύλος Γερουλάνος τις επιδόσεις του, κυρίως επειδή βλέπει να έχει βελτιωμένες καταγραφές και σε περιοχές που στις εσωκομματικές εκλογές δεν είχε πάει καλά.



Σε ό,τι αφορά άλλα κεντρικά στελέχη, αξίζει να σημειωθεί η θετική καταγραφή του Μιχάλη Κατρίνη και του Παύλου Χρηστίδη.



Ιδιαίτερη συζήτηση όμως γίνεται και για τον προσφάτως διαγραφέντα από την ΚΟ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, οποίος φαίνεται πως διατήρησε τη μερίδα του λέοντος στην περιοχή της Αρκαδίας. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος σύνεδρος που εκλέχθηκαν στην Αρκαδία είναι της στενής ομάδας του κ. Κωνσταντινόπουλου. Σχετικά με τη διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι θα εκφωνήσει την τελευταία του ομιλία στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη, η οποία πολύ πιθανόν να περιέχει και συγκεκριμένες αναφορές στις πρόσφατες εξελίξεις. Από αυτήν αναμένεται με ενδιαφέρον το αν θα δώσει στίγμα για το που θα κατευθυνθούν οι σύνεδροι του περιβάλλοντός του.





