Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό - «Αγάπη μου», έγραψε

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μια φωτογραφία του συντρόφου της, Κωνσταντίνου Αργυρού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της και αποδεικνύοντας πόσο ενωμένο και αγαπημένο είναι το ζευγάρι.

Η σύζυγος του τραγουδιστή ανέβασε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου μια φωτογραφία του την ώρα που οδηγούσε. Μάλιστα συνόδευσε το story της με μια τρυφερή λεζάντα γράφοντας «Mi amor» (σ.σ Αγάπη μου).

Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Βασίλη περιμένει το δεύτερο παιδί του, όπως είχε ανακοινώσει στις 9 Φεβρουαρίου, η Αλεξάνδρα Νίκαμέσω ενός βίντεο που είχε ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

