Δήμαρχος Παιανίας για Χαρδαλιά: «Μόνο ευγνωμοσύνη προς τον Περιφερειάρχη»

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά

Τα εύσημα στον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής στην Παιανία, αλλά και για τη συμβολή του στην αναμόρφωση του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), έδωσε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, αναδεικνύοντας τη στενή συνεργασία που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Κατά την επίσκεψη του κ. Χαρδαλιά στην Παιανία – στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεών του στους Δήμους της Αττικής – πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο, με αντικείμενο τα έργα που προωθούνται στην περιοχή και τις επόμενες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μάδης δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Περιφερειάρχη, γιατί η συνεργασία μας έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα. Σημαντικές παρεμβάσεις που για χρόνια βρίσκονταν στο στάδιο του σχεδιασμού μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Πραγματικά, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, μόνο ευγνωμοσύνη οφείλω στον Περιφερειάρχη, γιατί δεν στεκόμαστε στα λόγια – περνάμε στην πράξη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεγάλο έργο της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Παιανίας, το οποίο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Δήμο, καθώς καλύπτει μια κρίσιμη περιβαλλοντική ανάγκη και βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής για τους κατοίκους.

Παράλληλα, στάθηκε στις παρεμβάσεις που αφορούν την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, τις αστικές αναπλάσεις και την αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έργα που δημιουργούν νέες δυνατότητες άθλησης, αναψυχής και πολιτισμού για τους δημότες.

«Η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής σε όλα αυτά είναι καθοριστική», σημείωσε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο έργο που είχε επιτελέσει επί 13 συναπτά έτη ο Νίκος Χαρδαλιάς στον ΣΠΑΥ, στον οποίο σήμερα πρόεδρος είναι ο ίδιος ο κ. Μάδης.

